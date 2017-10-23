Развитие игорного курорта на российском Дальнем Востоке набирает обороты

После несколько нерешительного старта, благодаря принятию проекта Лоуренса Хо «Хрустальный тигр», первого крупного казино в российской игорной зоне «Приморье», идея превращения Владивостока в центр азартных игр Северо-Восточной Азии, наконец, сдвинулась с мертвой точки.

Когда стало известно, что рабочие на строительной площадке комплекса казино на российском Дальнем Востоке среди других извлеченных из-под земли предметов старины обнаружили древние игровые кубики, многие местные жители сочли это хорошим предзнаменованием для проекта создания игровой зоны в 40 километрах от Владивостока.

В то же время, это не стало такой же приятной новостью для гонконгской компании NagaCorp: строительство, начавшееся в 2015 году, застопорилось. Археологам потребовалось около 6 месяцев, чтобы подготовить для начала строительных работ участок стоимостью 500 тысяч долларов. А если серьезно, все это расстроило грандиозные планы компании превратиться из монополии, владеющей казино-отелями в Камбодже, одной из самых маленьких стран Азии, в международного оператора комплекса объединенных игорных и туристических курортов.

Впрочем, достижение этой цели по-прежнему остается актуальным. В настоящее время компания NagaCorp возобновила строительство $350-миллионного курорта «Маяк», который, как ожидается, откроется в начале 2019 года. Первый этап будет включать строительство отеля и казино на восточном побережье России. В 11-этажном здании отеля будет 279 номеров и концертный зал на 2 тысячи мест, в то время как в казино разместится около 300 игровых автоматов и 30 игровых столов.

Если это позволит компании NagaCorp осуществить задуманную трансформацию, одновременно наступят кардинальные изменения и для игорной зоны «Приморье»: «Маяк» с его открытым плавательным бассейном и аквапарком станет первым проектом, предлагающим неигровые развлечения. Появление «Маяка» также положит конец фактической монополии «Хрустального тигра», открытого в 2015 году Лоуренсом Хо, сыном известного воротилы игорного бизнеса Стэнли Хо и одним из самых успешных магнатов игровой индустрии.

Тот факт, что на протяжении восьми лет с момента создания игровой зоны «Приморье», здесь работает лишь один оператор казино, на первый взгляд, говорит об отсутствии шансов на успех у правительственного плана стимулирования роста и процветания этого малонаселенного региона, страдающего от нехватки инвестиций и отсутствия заинтересованных инвесторов.

Однако, если присмотреться повнимательнее, становится все более понятным, почему остальные игроки выражают все большее желание удвоить ставку на большой гамбит Хо. «Хрустальный тигр» – крупнейший китайский инвестиционный проект на российском Дальнем Востоке на сегодняшний день, и Хо реализует его в одиночку через Summit Ascent Holdings, принадлежащую ему кампанию в Макао.

Кроме того, «Тигр» является крупнейшим казино в шести зонах, где были легализованы азартные игры, поскольку правительство запретило все ставки в 2009 году в ответ на эпидемию игорных притонов и игровых автоматов, и связанный с ней бум организованной преступности. На первом этапе проекта стоимостью 172 миллиона долларов, построены игровые залы на 35 VIP-столов, 33 общих столов и 321 игрового автомата, а также введены в эксплуатацию обычные и элитные рестораны, бары, тренажерные залы, спа-салоны, и 121 гостиничный номер.

С момента открытия комплекс «Хрустальный тигр» посетили 350 тысяч туристов, причем более 20 процентов прибыли из-за границы, главным образом, из Китая. В годовом отчете Summit Ascent, опубликованном в конце марта, говорится, что основным источником доходов являлась игра по сверхвысоким ставкам. Этот показатель вырос до 1,32 миллиарда долларов США с 450 миллионов всего за полгода.

Как сообщает Хо в своем отчете, мощный импульс развитию игорного курорта придает правительство, которое инвестирует в дороги, мосты и аэропорты, а также упрощает процедуру получения туристических виз. По некоторым оценкам, в пределах трех часов полета от Владивостока живут около 400 миллионов человек. Очевидно, что основным фактором, обеспечивающим успех той или иной туристической дестинации, является удобство. Так, например, жители пекинского региона составили в 2012 году менее 2 процентов посетителей Макао, прибывших с материка.

В дополнение к неудовлетворенному спросу населения Северо-Восточной Азии, Россия предлагает «самые низкие налоговые ставки для азартных игр в мире, освобождение от налогов на доходы, не связанные с азартными играми до 2020 года, недостаточно загруженную инфраструктуру и укрепление связей между Россией и Китаем».

Ожидается, что во второй половине 2019 года начнется реализация амбициозного $500-миллионного второго этапа проекта «Хрустальный тигр», который предусматривает строительство комплекса на 100 игровых VIP-столов, 70 обычных игровых столов и 500 игровых автоматов, а также торгового центра, точек общественного питания, спа-центра, ночного клуба, аудиторий, конференц-залов и 500 гостиничных номеров.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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