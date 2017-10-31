Почему у российских «стелс»-субмарин большие проблемы?

Недавно российские СМИ наперебой сообщали о планах по постройке двух новых дизель-электрических субмарин проекта 677 «Лада», тем временем с момента закладки головной подлодки «Санкт-Петербург» прошло 20 лет. В некоторых статьях журналисты скромно умолчали о том, что новые подводные лодки не будут оснащаться воздухонезависимыми энергоустановками (ВНЭУ), хотя именно это должно было стать отличительной особенностью лодок этого проекта.

Постройка атомных подводных лодок обходится в 4-8 раз дороже по сравнению с постройкой дизель-электрических, но они выигрывают по части бесшумности, скорости и запасу хода, а длительность их автономного плавания практически не ограничена. Потребляющие воздух дизельные двигатели отличаются большим шумом. К тому же, оснащённая ими подлодка вынуждена периодически подниматься на поверхность или использовать устройство РДП, чтобы пополнить запасы воздуха, рискуя потерять скрытность. И всё же, по экономическим и технологическим причинам подводный флот большинства стран в основном (а иногда и полностью), состоит из дизельных подлодок. Кроме того, малый запас хода дизельных субмарин – не проблема, когда они патрулируют местные воды и не пересекают океаны.

Как бы то ни было, в 1990-2000-х годах было представлено множество воздухонезависимых энергоустановок (ВНЭУ), благодаря которым подлодки стали ещё тише. Субмарины смогли проводить под водой не дни, а недели, пусть и передвигаясь при этом с малой скоростью. Ведущими производителями и экспортёрами подлодок с ВНЭУ стали Германия, Франция, Швеция, Япония и Китай.

Вполне логично, что Россия, флот которой состоял из дизель-электрических и атомных подводных лодок, сделала попытку разработать собственную субмарину с ВНЭУ. В 1997 году на предприятии «Адмиралтейские верфи» началась постройка первой подлодки проекта 677 «Лада» – субмарины «Санкт-Петербург». В 2005 и 2006 годах были заложены подводные лодки «Кронштадт» и «Великие Луки» (ранее эта лодка называлась «Севастополь»).

Субмарины проекта «Лада» принадлежат четвёртому поколению, и они должны были стать преемниками крайне эффективных дизельных подлодок класса Kilo (субмарины проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка»). Более 50 подлодок класса Kilo в 3-х модификациях находятся в распоряжении России, Китая, Вьетнама, Алжира, Польши и Ирана. Субмарины проектов 636 и 636.3 относятся к самым тихим дизельным подлодкам. По некоторой информации, по уровню шума они превосходят атомные подводные лодки типа Los Angeles. В 2015 году субмарина класса Kilo «Ростов-на-Дону» выпустила ракеты по позициям боевиков в Сирии и стала первой со времён Второй мировой войны российской подлодкой, которая нанесла удар по противнику.

Российские конструкторы уверяли, что подлодки проекта «Лада» по сравнению с субмаринами класса Kilo будут вполовину тише. Субмарина «Санкт-Петербург» была спущена на воду в 2004 году и по настоящий момент проходит испытания. По габаритам 67-метровая субмарина заметно меньше, чем подлодки класса Kilo, её надводное водоизмещение – 1765 тонн, а экипаж насчитывает всего 35-38 человек. Вооружение подводной лодки – это шесть торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра и 18 торпед или ракет. В отличие от всех российских субмарин, построенных со времён Второй мировой войны, она однокорпусная. Среди других особенностей подлодки – гидроакустический комплекс «Лира» с высокочувствительными шумопеленгаторными антеннами, боевая информационно-управляющая система «Литий», новое оборудование радиотехнической разведки, семилопастный малошумный гребной винт и корпус, покрытый материалом «Молния», который поглощает сигналы гидролокаторов.

Предполагалось, что главным нововведением станет ВНЭУ. По данным российских СМИ, необходимый для функционирования установки водород должны были получать, перерабатывая дизельное топливо на борту. Российские конструкторы утверждали, что подобная технология предпочтительнее двигателя Стирлинга и ВНЭУ MESMA, у которых есть подвижные части, создающие шум. Не подошла и более тихая немецкая технология, предполагающая хранение огнеопасного водорода (это стало главным опасением с учётом частых пожаров на советских и российских субмаринах).

Китай, на вооружении которого стоят субмарины типа Yuan с двигателями Стирлинга, заявил, что заинтересован в покупке четырёх субмарин проекта «Лада». Предприятие «Адмиралтейские верфи» также рассматривает возможность производства уменьшенного экспортного варианта – подлодки «Амур-950» с экипажем в 21 человек. Проектом заинтересовались в Морокко и в Индии в рамках тендера 75I.

Но испытания подлодки «Санкт-Петербург» так и не были завершены. В ноябре 2011 года «Известия» сообщили, что 2 дизельных двигателя Д49 и двигатели мощностью в 2700 лошадиных сил способны развить лишь половину необходимой мощности. Отмечалось, что другие важные системы, среди которых торпедные аппараты и гидролокаторы, ещё находятся на стадии разработки. Проект заморозили, хотя по информации «Известий», корпуса двух других подводных лодок были полностью готовы. Позже главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий высказал недовольство по поводу новых субмарин, чьи характеристики были бы актуальны лишь в эпоху Второй мировой войны, отметив, что они никому не нужны.

Однако в 2013 году информагентство «ТАСС» сообщило, что работа над проектом «Лада» продолжается. Но дела говорят больше, чем слова. В это же время Министерство обороны РФ заказало постройку шести улучшенных субмарин проекта 636.6 для Тихоокеанского флота. Большая часть экспертов считала, что Россия просто не способна создать эффективную ВНЭУ из-за недостатка средств и привычки объявлять о начале грандиозных проектов, но не доводить их до конца.

Временами в России звучали слова о преимуществах, которыми обладают субмарины с ВНЭУ, но основные силы были брошены на проведение испытаний и разработку двух проектов по созданию атомных подводных лодок – это проекты «Ясень» и «Борей».

В 2014 году министр обороны России объявил, что на смену субмаринам четвёртого поколения, которые так и не появились, придут дизельные подводные лодки проекта «Калина» с ВНЭУ. О подлодках проекта «Калина» известно не так много, но предполагается, что субмарины смогут находиться под водой на протяжении 25 дней. Они оснащаются силовой установкой, которая «может быть заменена в любое время». Судя по всему, пока не создадут эффективную ВНЭУ, на подлодки будет устанавливаться обычная силовая установка. Некоторые журналисты утверждают, что большая часть работы по созданию ВНЭУ уже сделана, однако начальник управления кораблестроением ВМФ РФ капитан первого ранга Владимир Тряпичников отметил, что новая установка появится к 2021-2022 году.

Пытаясь найти способ увеличить время нахождения субмарины под водой, российские конструкторы также обсуждали возможность разработки подлодок с литий-ионными аккумуляторами. Как бы то ни было, сегодня лишь Япония и Южная Корея близки к созданию подобных субмарин.

В целом, постройка подлодок проекта «Лада» действительно продолжается: «Кронштадт» и «Великие Луки» будут спущены на воду в 2019 и 2021 годах соответственно, но без ВНЭУ. В 2016 году сообщалось, что после постройки этих двух субмарин проект будет закрыт. Но в июле 2017 года главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королёв заявил, что будут построены четвёртая и пятая подлодки проекта, возможно, оборудованные ВНЭУ.

На субмарину «Кронштадт» уже установлены 2 дизель-генератора по 1250 кВт и двигатель мощностью в 5500 лошадиных сил, которым оборудуют субмарины класса Kilo. Вероятно, две новые подлодки проекта «Лада» будут созданы с применением новых технологий (к примеру, получат покрытие «Молния»), но бесшумная ВНЭУ не станет их отличительной особенностью.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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