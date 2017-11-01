Бывший глава американской разведслужбы назвал три главные угрозы для национальной безопасности США

Майкл Морелл, который занимал пост директора ЦРУ в течение двух месяцев в 2011 году и около четырех месяцев с декабря 2012 по март 2013 года, заявил, что ухудшающееся состояние американской экономики вызывает его наибольшую тревогу в долгосрочной перспективе, но сегодня он видит лишь три непосредственных экзистенциальных угрозы безопасности Соединенных Штатов.

Подпись к изображению: Майкл Морелл, бывший директор Центрального разведывательного управления, принимает участие в ежегодной конференции инвестиционного банка Allen & Company в Сан-Вэлли, штат Айдахо, 6 июля 2016 года

«Первая из них – это обмен ядерными ударами с Россией. Это может привести к уничтожению Соединенных Штатов. Вторая – биологические угрозы естественного или искусственного происхождения, которые могут убить 60 — 70 процентов населения… Мы посвящаем этой проблеме недостаточно времени», – заявил Морелл в четверг аудитории подкаста Save the World.

«А третья угроза… некоторые, возможно, будут смеяться над этими словами, но это правда, третье – это климатические изменения. Они несут угрозу существованию Соединенных Штатов Америки», – добавил он.

Межконтинентальный баллистический ракетный комплекс РС-24 «Ярс» был продемонстрирован в ходе военного парада по случаю 72-й годовщины победы во второй мировой войне на Красной площади в Москве 9 мая 2017 года. Россия располагает крупнейшим в мире арсеналом ядерных вооружений.

Морелл, который также упомянул о «террористах с ядерным оружием» как о сценарии потенциального конца света, который не дает ему спать по ночам, проинформировал в свое время Джорджа Буша-младшего о последствиях терактов 11 сентября 2001 года, и, как оказалось, правильно возложил ответственность за самый смертоносный террористический акт в истории на Усаму бен Ладена и Аль-Каеду. Позже Морелл советовал президенту Бараку Обаме отдать приказ об охоте на бен Ладена, которая в конечном итоге завершилась его уничтожением в 2011 году.

Заявляя об отсутствии у него какой-либо политической принадлежности, ветеран разведслужб жестко критиковал предвыборную президентскую кампанию Дональда Трампа, написав в редакционном комментарии в New York Times, что Трамп «не только не имеет необходимой квалификации для этой работы, но также может представлять угрозу для нашей национальной безопасности». С тех пор Морелл неоднократно отзывался в зловещем тоне о противоречивых решениях администрации Трампа, вызывающих поляризацию мнений.

«Больше всего меня беспокоит политика в моей собственной стране, неспособность нашей политики объединить политическое руководство страны, помогать ему находить компромиссы, которые двигали бы вперед нашу экономику и наше общество», – сказал Морелл.

«В конечном итоге, важнейшим фактором национальной безопасности любой страны является здоровье ее экономики и общества, и, что вызывает наибольшую тревогу в долгосрочной перспективе – состояние нашей политики внутри страны ухудшается, вместо того, чтобы становиться лучше», – продолжил аналитик.

Приближается первая годовщина шокировавшей всех победы Трампа на президентских выборах в США, а отношения с Россией все еще не улучшились, как утверждал ранее кандидат от республиканцев. Хотя две страны начали сотрудничать между собой в Сирии, они по-прежнему наращивают свой военный потенциал в Европе, где НАТО и Москва ведут самую крупную гонку вооружений с момента завершения холодной войны.

Российские военные в прошлый четверг подвергли испытанию свои стратегические ядерные силы, совершив четыре запуска баллистических ракет по всей стране. В ходе учений, в которых принимал участие лично президент России Владимир Путин, наблюдатели зафиксировали также взрывы боевых самолетов в западной части России.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x