Россия разрабатывает ядерный спутник, который сможет лазерным лучом подзаряжать космические аппараты на орбите

Российское космическое агентство «Роскосмос», как сообщается, заключило контракт с KБ «Арсенал» в Санкт-Петербурге на строительство спутника с ядерной установкой. Спутник как предполагается, будет иметь лазерную систему, с помощью которой можно будет заряжать другие спутники и даже космические аппараты на орбите.

Сообщается, что информация о проекте появилась, когда «Арсенал» был задействован для разработки «космической атомной электростанции». Космическому агентству нужен ядерный реактор с выходной мощностью от 100 кВт до 1000 кВт.

Использование лазеров для энергообеспечения и подзарядки — это не новая концепция, отмечает Popular Mechanics.

Например, компания Lockheed Martin в ходе демонстрационных полетов смогла в воздухе зарядить небольшие электрические дроны. Это удалось сделать с помощью сфокусированного лазерного луча, направленного на фотогальваническую ячейку на крыле аппарата.

Предполагается, что КБ «Арсенал» представит концептуальный проект к 2018 году. Сюда входят технические характеристики, а также возможные орбиты, на которых может быть развернута эта космическая атомная электростанция.

Также сообщается, что и США, и Россия в прошлом проводили испытания ядерных технологий для использования в космосе, но в свое время в СССР этой темой занимались более глубоко и провели в рамках этой программы более 30 космических запусков. КБ «Арсенал» также является производителем реактора «Топаз», который, по-видимому, тестировался на двух термоэлектронных преобразователях — устройствах, которые при создании высоких температур внутри вакуумной трубки превращали тепло в электроэнергию на спутниках в 1980-х годах.

Россия также разрабатывает ядерную двигательную установку для космических полетов. Однако, для энергообеспечения орбитальных аппаратов лучше использовать солнечные батареи, что, как отмечается, может означать, что этот проект может стать доказательством концепции, а не реальной рабочей моделью.

Журналисты IBTimes UK не смогли самостоятельно проверить эту новость, но если «Роскосмос» сможет это сделать, то это будет первый ядерный спутник в космосе после запуска советского спутника в 1988 году.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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