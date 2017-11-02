Прием в состав ВМФ России модернизированного атомного крейсера в очередной раз откладывается

Атомный крейсер проекта 1144 (в классификации НАТО — Kirov class) «Адмирал Нахимов» стоит в сухом доке, где уже в течение многих лет подвергается глубокой модернизации. Судя по всему, этот корабль вернется в строй полностью обновленным, с целым рядом новых вооружений и сенсорных систем.

План ВМФ России состоит в том, чтобы в конечном итоге получить два крупных корабля проекта 1144, что будет первым подобным событием за почти два десятилетия. Прежде, чем это может случиться, необходимо завершить переоснащение «Адмирала Нахимова», и лишь затем крейсер «Петр Великий», несущий службу в настоящее время в основном с устаревшими вооружениями и датчиками советских времен, сменит его в сухом доке. После того, как «Петр Великий» будет переоборудован по тому же стандарту, что и «Адмирал Нахимов», оба эти крейсера снова смогут бороздить моря в течение нескольких десятилетий.

Осуществление глубокого переоборудования сильно устаревшего ядерного крейсера водоизмещением 28 тысяч тонн, который простоял без движения в холодном Белом море боле полутора лет – задача не из легких. Фактически, инициатива ВМФ России по переоборудованию «Адмирала Нахимова» была выдвинута еще десять лет назад, и только в 2014 году работа набрала обороты. Впрочем, недавно поступила очередная новость о том, что завершение переоборудования и передача корабля флоту будет отложена еще на год, до 2021 года.

Изначально проект должен был завершиться во второй половине нынешнего десятилетия, примерно в 2018 году. Затем дата была перенесена на 2019 год, а позже – на 2020-й. На первый взгляд это звучит как печальный конец еще одной амбициозной и не получившей необходимого финансирования российской инициативы в военной области. Но в данном случае все выглядит совершенно наоборот.

Недавние фото- и видеосъемки этого гигантского надводного боевого корабля показывают, что ему уделяется очень большое внимание, при этом многие отсеки судна полностью «выпотрошены», особенно те участки, где старые вооружения и сенсоры будут заменены новыми. Почти все судно покрыто строительными лесами, и даже красная краска на корпусе судна выглядит свежей.

Нет никаких сомнений в том, что переоборудование корабля идет полным ходом, и что это не просто косметическая подтяжка и поверхностная переделка с целью выжать еще несколько лет работы из усталой устаревшей конструкции. Это полное переоснащение судна, и весьма маловероятно, что при таких усилиях она может не завершиться успешно. Как только закончатся работы на верфи «Севмаш», крейсер «Адмирал Нахимов», поступивший на вооружение ВМФ СССР в 1986 году, ощетинится новым современным оружием.

Переоборудованный крейсер будет нести 174 вертикальных пусковых установки, больше, чем любой другой надводный боевой корабль или подводная лодка в мире. Восемьдесят этих установок будут заполнены современными российскими крылатыми ракетами, такими как дозвуковой «Калибр», сверхзвуковой «Оникс» и, предположительно, гиперзвуковой «Циркон». Кроме того, возможности противовоздушной обороны будут представлены системой С-400, а остальная часть пусковых установок будет снаряжена ракетами соответствующих типов (40Н6, 48Н6, 9M96). Кроме того, почти все системы, связанные с боевыми действиями на корабле, предположительно, будут заменены современными компонентами, и многие другие системы также будут переоборудованы. Работы ведутся на судостроительном заводе «Севмаш».

После завершения работ, оба крейсера будут служить в качестве флагманов российских флотилий и станут крупнейшими боевыми кораблями российского военно-морского флота, которые будут нести службу до тех пор, пока авианосец «Адмирал Кузнецов» не вернется после собственного переоборудования, которое, по имеющимся сведениям, было отменено из-за бюджетных проблем.

Кто-то может сказать, что столь масштабные усилия для восстановления этих динозавров эпохи холодной войны – пустая трата времени и средств, которые могли бы быть израсходованы для создания небольших боевых кораблей и дополнительного количества подводных лодок. Однако, видя, как далеко продвинулись работы на «Адмирале Нахимове», можно уверенно утверждать, что ремонт «Петра Великого», будет стоить гораздо меньше, поскольку он и сегодня в хорошем рабочем состоянии, к тому же «Адмирал Нахимов» послужит как экспериментальный образец для его переоборудования.

Учитывая, что разрекламированные, а затем отодвинутые на задний план супер-эсминцы класса «Лидер», больше не составляют потенциальной конкуренции крейсерам проекта 1144, во всяком случае в обозримом будущем, эти два надводных ядерных гиганта будут по-прежнему возглавлять собственный класс.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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