Америка винит Россию в своих неудачах в Афганистане

США обеспечивает Талибан новыми внедорожниками Humvee и пикапами Ford Ranger. По словам старшего научного сотрудника неоконсервативного аналитического центра Фонд защиты демократии, представители Талибана беззастенчиво передвигаются на этих машинах, «не боясь атаки со стороны армии Афганистана или войск коалиции».

В своей статье в Long War Journal (издание Фонда защиты демократии) Билл Поджио сообщает:

«Талибан показал свою военную мощь в снятом в районе города Баква видео под названием “На фронтах провинции Фарах”. Запись, появившаяся на пропагандистском сайте движения Voice of Jihad, “посвящена демонстрации силы, контроля и превосходства моджахедов Исламского эмирата”».

Поджио полагает, что автомобили, попавшие на видео Талибана, были «захвачены у армии Афганистана и полиции», а не заказаны по каталогам Пентагона.

Но американские власти продолжают обвинять Россию в поставке Талибану автоматов и другого стрелкового оружия.

Джонатан Маршалл уже опровергал эти обвинения в статье от 29 мая. Несмотря на шквал новостей, основанных на информации Пентагона о российском предательстве, глава Разведывательного управления Министерства обороны США во время выступления в Сенате отметил: «У меня нет действительных доказательств того, что оружие или деньги были переданы Талибану со стороны России».

Глава военного комитета НАТО на днях произнёс практически то же самое. Он рассказал репортёрам в Вашингтоне: «Я не увидел явных доказательств того, что Россия поставляла оружие Талибану».

Несмотря на заявления столь высокопоставленных чиновников, ведущие американские репортёры и представители власти не позволяют этой истории угаснуть, так как она отлично вписывается в сюжет о том, что Россия представляет угрозу западным ценностям и безопасности Америки.

В конце августа после обращения Трампа к стране, посвящённом затянувшейся войне в Афганистане, журналистка NBC Андреа Митчелл задала вопрос генеральному секретарю США Рексу Тиллерсону: «Почему президент не упомянул о том, что Россия поставляет оружие Талибану, хотя генерал Джон Николсон об этом открыто говорит? Своей речью президент дал понять, что Россия будто бы ни при чём» (командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Николсон уже давно заявляет о «пагубном влиянии» России в Афганистане, а в апреле он отметил, что «не опровергает» информацию о российской помощи Талибану).

Госсекретарь Тиллерсон также решил не опровергать эту информацию.

«Определённо, поставка оружия Талибану со стороны России – это нарушение норм международного права и Совета Безопасности ООН, – сказал Тиллерсон. – Конечно же, мы выступим против этого и призовём Россию обратить внимание на происходящее».

Россия решительно отрицает все подобные обвинения. Не исключено, что информация о поставках оружия с целью не дать Америке завершить войну или о попытках втереться в доверие к Талибану, пока его силы одерживают военные победы в стране, может оказаться ложной.

Оружие из прошлого

Эксперт по стрелковому оружию в интервью редактору The Atlantic рассказал, что оружие российского производства, которое сейчас находится в руках Талибана, могло попасть в регион ещё в 1980-х годах, когда советские войска были введены в Афганистан. Также Талибан вооружён подделками из Китая и Пакистана.

«Оружие российского производства подобных калибров можно получить из многих источников», – отметил директор аналитической организации Afghanistan Analysts Network Томас Руттиг.

Как сообщалось ранее, Москва поставляет оружие и тренирует пилотов армии Афганистана, а не Талибана. Повстанцам не нужно закупать оружие из-за границы, так как они могут захватить его у афганской армии или полиции. «Это проще и дешевле», – рассказал один из командиров Талибана американскому репортёру.

В результате деньги американских налогоплательщиков идут на вооружение людей, которые убивают американских солдат и их союзников в Афганистане.

Талибан не использует захваченные пикапы и внедорожники Humvee впустую. В середине октября начинённые взрывчаткой автомобили, «захваченные у военных», подъехали к базе Афганской национальной армии в южной провинции Кандагар. Из 60 человек, находящихся на базе, многие погибли и получили ранения, невридимыми осталось лишь 2 человека.

Несколькими днями ранее Талибан использовал схожую тактику в двух юго-восточных провинциях: издание New York Times сообщало, что в результате взрывов Humvee, «купленных на деньги армии США», погибло 40 полицейских.

После 16 лет безуспешной войны в Афганистане американские политики ищут козла отпущения, и на эту роль подходит Россия. Но Америке стоит винить не Москву, а саму себя.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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