На фоне отступления Америки Россия укрепляет свои дипломатические позиции на Ближнем Востоке

Начиная с перелома в ходе вооруженного конфликта в Сирии и заканчивая стремительно развивающимися отношениями с Ираном и Турцией, а также углубляющимися связями с Саудовской Аравией, Россия расширяет свое влияние, заполняя вакуум, оставленный Соединенными Штатами, сначала под руководством Барака Обамы, а теперь увеличивающийся в результате явно непоследовательной политики Дональда Трампа, все больше сводящейся к «принципу невмешательства».

Втянутый в многочисленные скандалы и противоречия у себя дома и не желающий иметь никаких дел с этим беспокойным и раздираемым войной регионом помимо борьбы против террористической группировки ДАИШ, Дональд Трамп в основном держится в стороне от попыток поиска путей к политическому урегулированию и завершению длительной гражданской войны в Сирии.

Эти усилия в настоящее время возглавляет Россия в партнерстве с Ираном и Турцией. Они организуют локальные договоренности о прекращении огня и создают так называемые «зоны деэскалации», благодаря которым уровень насилия в стране значительно снизился. Роль России в Сирии повысила ее международный авторитет и позволила ей претендовать на первенство в борьбе против таких террористических группировок как ДАИШ, в то же время защищая правительство сирийского президента Башара аль-Асада.

Москва поддержала Иран, в то время как Трамп отказался повторно удостоверить ядерную сделку между Ираном и мировыми державами. Путин еще раз подтвердил позицию России в четверг в ходе визита в Тегеран. Кроме того, в последние недели он активно налаживает контакты с главным ближневосточным соперником Ирана – Саудовской Аравией, обещая поставки оружия и другие инвестиции этому главному оплоту суннитской ветви ислама.

Старший научный сотрудник и директор программы обороны и безопасности в институте Ближнего Востока Билал Сабаб заявил, что хотя Россия явно стала более значительным игроком в Сирии, существуют объективные пределы ее общего влияния в регионе.

«Подход, предлагаемый Россией, является транзакционным, в противоположность стратегическому. Поставки оружия не могут заменить глубокий политический диалог. И это именно то, что предлагает Вашингтон, несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях с ключевыми партнерами», – сказал он.

Тем не менее, Путин, судя по всему, позиционирует себя как центральная фигура на Ближнем Востоке, стремясь расширить свое влияние в регионе, где главным игроком в военном отношении по-прежнему остаются Соединенные Штаты.

Центральная фигура в сирийском урегулировании

Военное вмешательство Москвы в сирийскую войну в 2015 году поддержало силы Асада и переломило ход конфликта в его пользу, в то время как российское посредничество в начале нынешнего года позволило приступить к переговорам о прекращении огня в столице Казахстана Астане. Переговоры, спонсируемые Россией совместно с Ираном и Турцией, позволили достичь ряда местных соглашений, которые привели к значительному сокращению насилия в этой раздираемой войной стране.

На этой неделе Россия объявила о планах принять сирийские оппозиционные группировки и представителей правительства на политических переговорах 18 ноября, всего за 10 дней до начала новых переговоров, которые будут проходить в Женеве под эгидой ООН и Соединенных Штатов. Это приглашение вызвало возмущение и гнев сирийской оппозиции, представители которой назвали его попыткой «обойти» усилия ООН по разрешению конфликта в стране и добиться возможности диктовать условия любого потенциального урегулирования.

Россия пригласила представителей более десятка группировок, правительства и политических оппозиционных партий, в том числе, впервые, главной курдской партии, поддерживаемой США, которая в настоящее время контролирует территорию Северной Сирии. Партия сирийских курдов «Демократический союз» (PYD) ранее была лишена возможности участвовать в политических переговорах в Женеве по настоянию Турции.

Сделанное Москвой приглашение спровоцировало спекуляции на тему того, что Россия может использовать конференцию для посредничества в примирении между Башаром аль-Асадом и сирийскими курдами на условиях, которые будут препятствовать долгосрочному влиянию США в Сирии.

«Россия активизирует свои усилия по пресечению сирийского политического процесса путем создания новой дипломатической основы, которая создает условия для вытеснения США из Северной Сирии», – гласит аналитическая записка Института военных исследований, опубликованная на этой неделе.

Бадран Сия Курд, советник курдского самоуправления, который встречался с российскими официальными лицами накануне приглашения в Сочи, сказал, что Россия поддерживает курдский федеральный проект, в то время как американская стратегия является неопределенной.

«Пока остается неясным, какова будет их (американцев) стратегия после Эр-Ракки, и мы хотели бы это понять», – сказал он, имея в виду город на севере страны, освобожденный от боевиков группировки ДАИШ в октябре.

Общие интересы с Ираном

Хотя Иран после своей Исламской Революции в 1979 году обещал проводить внешнюю политику, которая не будет «ни западной, ни восточной», Тегеран явно сблизился с Россией, учитывая ее антипатию к Вашингтону. В 2011 году Тегеран опирался на поддержку Москвы, чтобы завершить строительство атомной электростанции в Бушере, а в 2016 году получил российский зенитно-ракетный комплекс С-300.

В то же время, Россия и Иран оказались по одну сторону сирийского конфликта, сражаясь с целью поддержать попавшего в тяжелое положение сирийского президента. Две страны регулярно координируют свои действия в Сирии и оказывают огромную военную и политическую помощь правительству и армии Асада.

В ходе своего визита в Тегеран в среду Владимир Путин решительно поддержал Иран и его ядерную сделку с мировым сообществом, заявив, что Москва выступает против «любых односторонних изменений» в соглашении, после того как Трамп отказался повторно подтвердить этот документ.

Путин заявил это в своем комментарии однодневного визита в Тегеран для трехсторонних переговоров между Азербайджаном и Ираном и Россией, в ходе которых он встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани и верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.

Контракты со странами Персидского залива

Для всех арабских государств Персидского залива после войны 1991 года Соединенные Штаты выполняли роль гаранта безопасности. Однако, в последние годы страны залива все чаще заключают оборонные сделки с Россией, особенно после того, как в период правления Барака Обамы возросли их опасения в связи с возможной разрядкой между США и Ираном. Только за последние несколько недель Россия добилась значительного прогресса в отношениях с Саудовской Аравией, которая поддерживала афганских моджахедов в их войне против советских войск в восьмидесятые годы прошлого столетия.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд посетил в прошлом месяце Москву, где подписал многомиллиардные энергетические контракты с Россией, которая также согласилась продать сопернику Ирана свой зенитно-ракетный комплекс С-400, которым Тегеран не обладает.

Другие сделки касаются производства на территории Саудовской Аравии российских противотанковых ракет, ракетных пусковых установок и автоматических гранатометов, а также последней модели автомата Калашникова.

Визит короля Салмана был первым визитом саудовского монарха в Москву и ознаменовал собой новую эру сотрудничества и потепления двусторонних отношений, которые резко обострились с момента начала российского военного вмешательства в Сирии на стороне президента Асада.

Тесное сотрудничество с Израилем

Израиль и Россию связывают тесные, хотя порой и непростые отношения, особенно касательно таких региональных проблем, как война в соседней Сирии. В последние годы израильские и российские военно-воздушные силы активно действовали в сирийском небе и на протяжении всей войны поддерживали связь по горячей линии для предотвращения любых столкновений между собой. Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел ряд личных встреч и телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, во время которых обсуждалась ситуация в Сирии.

Тем не менее, израильские официальные лица весьма обеспокоены сотрудничеством России с Ираном. Но они также считают, что российские и иранские интересы могут разойтись, поскольку обе страны соперничают между собой за выгодные контракты на восстановление послевоенной Сирии и политическое влияние на Дамаск. Израильские лидеры полагают, что Россия воспринимает Иран как потенциально дестабилизирующую силу в послевоенной Сирии, и выражают осторожный оптимизм в связи с тем, что Россия понимает проблемы безопасности Израиля.

«Интересы России и Израиля в Сирии, возможно, не совпадают, однако это не обязательно означает, что Россия не может сыграть конструктивную, по мнению Израиля, роль в Сирии, или что между Россией и Израилем не может быть достигнуто определенное взаимопонимание в отношении Сирии», заявил Чагай Цуриэль, генеральный директор Министерства разведки Израиля.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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