Россия и Индия улучшили позиции в рейтинге «ведение бизнеса»

Россия и Индия оказались двумя главными победителями в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса», причем в этом году авторитетный финансовый институт признал Москву более комфортным местом для бизнеса, чем Брюссель или Рим, несмотря на зловещий призрак международных санкций и опасения, связанные с коррупцией.

Последнее издание часто критикуемого доклада «Ведение бизнеса», опубликованное во вторник, поставило Россию на 35 место в мире в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса, всего одной строчкой ниже Японии и впереди многих стран Европейского Союза.

Индия «взлетела» со 130-го до 100-го места в мире среди 190 стран, причем Всемирный Банк отметил ее как одну из десяти стран с максимальными улучшениями делового климата, благодаря реформам, осуществляемым правительством Нарендры Моди.

Успех обеих стран отражает большое внимание, которое уделяют их правительства рейтингу Всемирного банка как индикатору эффективности своих экономических реформ. Однако, представители банка признают, что это также иллюстрирует возможные недостатки и просчеты рейтинга, в частности, отсутствие в нем критериев, учитывающих такие препятствия для бизнеса, как коррупция.

Президент России Владимир Путин в 2012 году приказал правительству добиться улучшения позиции в рейтинге Всемирного банка со 118-го места на тот момент до 50-го к 2015 году и до 20-го в 2018 году. Аналогичным образом, премьер-министр Индии Нарендра Моди заслужил похвалу от президента Всемирного банка Джима Ён Кима за то, что он воспринял низкий рейтинг Индии как стимул для активизации экономических реформ.

Рейтинг делового климата в 2018 году (избранные страны) Страна Количество баллов Рейтинг Изменения

По данным Всемирного банка, Россия с 2012 году осуществила 23 различные реформы, включая введение «принципа одного окна» при регистрации компаний, совершенствование налоговой системы и устранение некоторых задержек при предоставлении разрешений на строительство.

Однако, банк признает, что его методика имеет отдельные «методологические изъяны». «Рейтинг бизнес-климата не учитывает коррупцию, семейственность, макроэкономическую стабильность, а также политические свободы», – говорит Валентина Салтане, аналитик Всемирного банка и соавтор исследования «Doing Business».

Кроме того, несмотря на улучшения, сделанные для устранения проблем, включенных в систему показателей ВБ, иностранные инвесторы продолжают жаловаться на неспособность Москвы провести масштабную реформу в интересах бизнеса. Руководители компаний жалуются на зависимость государства от нефтяных и газовых доходов, негативную роль гигантских государственных корпораций в экономике, а также множество проявлений бюрократии и волокиты, унаследованных от Советского Союза.

Недавнее восстановление цен на нефть разрушило надежды на казавшийся неизбежным шаг правительства – выполнение обещаний приватизировать некоторые крупные активы, принадлежащие государству, а также лишило веса призывы некоторых сторонников реформ в системе власти избавить экономику от чрезмерной ориентированности на доходы от экспорта углеводородов.

Что же касается Индии, правительство Нарендры Моди в этом году впервые ввело кодекс о банкротстве, а также национальный налог на товары и услуги. Впрочем, представители Всемирного банка заявили, что наибольшее значение имели не столь заметные меры, такие как, например, предоставление компаниям возможности высказывать свое мнение о ходе реализации реформ.

Вице-президент банка по Южной Азии Аннет Диксон сказала: «По нашему мнению, сегодняшний результат – очень четкий сигнал от Индии о том, что страна не только готова и открыта для бизнеса… сегодня она конкурирует с другими странами мира в качестве благоприятного места для ведения бизнеса».

Китай, который долго высказывал свое недовольство по поводу доклада Всемирного банка за 2013 год, стремясь облечь его выводы в более обтекаемую форму, остался в этом году на 78 месте, всего на пять строчек выше, чем десять лет назад. Это свидетельствует о справедливости жалоб иностранных инвесторов, утверждающих в последние годы, что вести бизнес стало труднее.

Столкнувшись с жалобами со стороны Китая других стран, особенно в развивающемся мире, банк уже давно пытается снизить значимость рейтингов, а в 2014 году внес серьезные изменения в методологию оценки.

Теперь, утверждают представители Всемирного банка, ежегодный отчет представляет собой главным образом глобальное чествование наиболее успешных реформ в области бизнес-климата, начиная от количества времени, необходимого для создания нового бизнеса, и заканчивая простотой уплаты налогов.

За пятнадцать лет, прошедших с момента первой публикации отчета, банк зарегистрировал более 3200 реформ в области делового климата. По данным банка, в прошлом году 119 из 190 стран, входящих в рейтинг, провели как минимум одну крупную реформу.

Однако, представители Всемирного банка говорят, что результаты последнего отчета вызывает некоторую озабоченность. Медленный рост инвестиций, производительности труда и объемов международной торговли, все это указывает на необходимость дальнейшего улучшения делового климата, особенно в развивающихся странах, говорит глава отдела экономики и развития ВБ Шанта Девараджан.

Он полагает, что в то время как многие страны во всем мире демонстрируют синхронное увеличение темпов роста в первый раз за десятилетие, риск состоит в том, что если экономики не воспользуются этим и не будут продвигать реформы, медленный рост инвестиций, производительности и объемов торговли сохранится.

«Развивающиеся страны действительно нуждаются в повышении своей конкурентоспособности и увеличении иностранных инвестиций, чтобы противостоять негативным факторам, влияющим на экономический рост», – добавил эксперт.

По данным Всемирного банка, рейтинг самых комфортных стран для ведения бизнеса возглавляет Новая Зеландия, а вслед за ней идут Сингапур и Дания.

Соединенные Штаты, где Дональд Трамп обещал крупные налоговые реформы и дерегулирование, направленное на снижение нагрузки на бизнес, занимают шестое место в мире. Америка опередила Великобританию и Норвегию, поднявшись с восьмого места, которое она занимала в прошлогоднем рейтинге.

Самыми неблагоприятными местами с точки зрения делового климата по-прежнему остаются страны, в наибольшей степени охваченные кризисом. Список замыкает Сомали, пропустив вперед Эритрею, Венесуэлу, Южный Судан и Йемен.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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