Ливия, Сирия, Украина: один сценарий, кукловоды те же

Геополитика не будет казаться столь сложной для понимания, если выделить повторяющиеся аспекты. К примеру, красной нитью через украинский, ливийский и сирийский кризис проходит тщательно спланированный и при этом жестокий государственный переворот. Подобное свержение правительства под благородным предлогом можно назвать «геополитикой крокодиловых слёз».

Были времена, когда сильные страны запросто вторгались на территорию слабых. Сегодня же элита разрабатывает целые голливудские сценарии с героическими поступками, печальными историями и самопожертвованием.

Вот несколько простых фактов. Ливия и Сирия были слишком независимыми и успешными, поэтому привлекли внимание глобалистов. Украина – это одна из ключевых фигур на геополитической арене: заполучив Украину и Крым, можно было бы значительно ослабить Россию.

Сценарий событий в Ливии, Сирии и Украине одинаковый: сначала довели до гнева народ, а затем в разгар беспорядков устроили переворот и преподнесли его как освобождение.

Переворот проходил в несколько этапов.

1 этап: запланированные протесты.

2 этап: убийство протестующих, которое приводит к негодованию народа; ООН принимает резолюции или вводит санкции.

3 этап: вооружённый мятеж и попытка свергнуть правительство.

4 этап: если 3 этап заканчивается неудачно, выделяются средства для проведения полномасштабной гражданской войны, цель которой – свержение правительства.

Достаточно просто. А теперь перенесёмся в 2011 год.

Акт первый: «мирные» протесты

Сообщалось, что во всех трёх странах проходили «мирные протесты», но в действительности всё было не так. Протесты всегда начинались мирно, и это задавало необходимый тон. Однако когда в стране всё спокойно, по-настоящему мирные протесты сходят на нет.

Об искусстве протестов и насилия в обществе известно немногим. Но элита и некоторые группы – настоящие эксперты в психологии масс. Подобно маркетологам, которые создают вирусную рекламу, гуру социальной инженерии организуют протесты и бунты. К примеру, силами 10 провокаторов и 100 подкупленных общественных лидеров, можно легко организовать протест с участием 1000 человек, а затем превратить его в бунт. Как только начинаются беспорядки, из-за «стадного чувства» мирные протестующие превращаются в опасную силу.

Имея достаточно денег и оружия, можно свергнуть любое правительство.

Во времена Каддафи Ливия была стабильной и богатой страной. Граждане имели право на бесплатное образование и медобслуживание, молодожёны бесплатно получали жильё, Индекс человеческого развития (ИЧР) в Ливии был одним из самых высоких в Африке. Процветала и Сирия, в стране было безопасно. При Асаде ВВП страны утроился, сохранялся низкий уровень инфляции, а количество долгов сократилось наполовину. Миллионы туристов ежегодно посещали Сирию – красивую, свободную и безопасную страну. Украина не могла похвастаться экономическими успехами, а народ не был полностью доволен действиями политиков, но для Украины это в порядке вещей.

Так как же организовать протест в подобных обстоятельствах? В Ливии причиной стал «День гнева», который был организован в память о столкновениях 2006 года, когда полиция убила нескольких протестующих. Изначально в 2011 году протесты и бунты проходили лишь в маленьких отдалённых городах. В крупных городах и в Триполи было спокойно. Казалось, что там никто и не подозревал о протестах.

В Сирии первые попытки организовать бунты в феврале провалились. В марте с помощью большего количества денег и пропаганды, которая велась через финансируемые Саудовской Аравией мечети, были организованы протесты в маленьком приграничном городе Даръа (он расположен недалеко от… американской военной базы в Иордании). Знаменитая мечеть Омари в городе Даръа превратилась в склад оружия, боеприпасов и денег. Как и в Ливии, в крупных городах (Дамаск, Алеппо) всё было спокойно.

В Украине благодаря Джорджу Соросу, Агентству США по международному развитию и Национальному фонду демократии была создана отлаженная система общественных движений, готовых моментально включиться в действие. За пределами Киева протестов не было, но СМИ создали иллюзию того, что фальшивую революцию Евромайдана поддержала вся страна.

На этой стадии медиа по всему миру публикуют прекрасные фото и видео мирных протестующих, которые выступают за свободу и справедливость. Кому это может не понравиться? Такие протесты СМИ всегда называли «стихийными». Конечно, большинство людей за пределами стран, в которых происходили бунты, считало эти истории правдивыми.

Акт второй, сцена первая: провокаторы и снайперы

На этом этапе в ходе «мирных» протестов совершается насилие, проливается кровь. Но люди не знают о тайной части сценария: организаторы протестов используют провокаторов и снайперов. Обученные провокаторы атакуют полицейских и военных, поджигают правительственные здания. Некоторые из них по уровню подготовки походят на представителей движения Антифа, другие же – боевики-профессионалы с серьёзным оружием, наученные убивать.

В Ливии на третий день протестов были сожжены полицейские участки и штаб-квартира службы безопасности. В Сирии ещё до того, как протесты успели разрастись, десятки сирийских солдат были схвачены и убиты. В Киеве люди в масках разбрасывали бутылки с зажигательной смесью и, вооружившись цепями и арматурой, нападали на полицейских.

В конце первой сцены второго акта появляются снайперы, и ход событий кардинально меняется. Осторожно расположившись на крышах и высотных зданиях, снайперы держат под прицелом полицию и протестующих. Когда в полицейских стреляют, как правило, те полагают, что огонь ведётся со стороны протестующих, поэтому стреляют в ответ. Иногда среди протестующих находятся вооружённые огнестрельным оружием провокаторы, которые также атакуют полицейских.

В Ливии, подливая масло в огонь, снайперы на похоронах ранили и убили 15 человек. В Украине анализ пуль и гильз показал, что в протестующих и полицейских стреляли одни и те же снайперы.

Мировые СМИ и политики не обращали на это внимания и придерживались лишь одной линии, описывая происходящее во всех трёх странах: силы правительства атаковали или убили мирных протестующих.

Акт второй, сцена вторая: политическая и экономическая атака

Комментируя события в Ливии, Меркель заявила, что Каддафи воюет против собственного народа. Западные СМИ кричали, что Каддафи стреляет по собственному народу. Белый дом обвинял Каддафи в использовании массового насилия против собственного народа.

Месяц спустя так же говорили об Асаде. В случае с президентом Сирии пропагандисты старались в течение шести лет, и дело дошло до того, что «Асад убивает и проводит химические атаки против собственного народа».

Когда президента Украины отстранили от должности, его обвинили в «массовом убийстве населения».

Это хорошо известная техника ведения психологической войны – пропаганда жестокости.

Крокодиловыми слезами и напускным недовольством Запад добился от ООН резолюций, направленных против Сирии и Ливии, текст которых, возможно, был написан несколькими месяцами ранее.

Акт третий: переворот без жертв

В Украине Запад использовал не джихадистов, а неонацистов в качестве провокаторов. ЦРУ сдружилось с украинскими националистами (выступавшими против России) после окончания Второй мировой войны, и эти отношения не утратили силу.

Янукович – это демократически избранный президент Украины, которому дважды довелось быть премьер-министром. В 2004 году он одержал победу на президентских выборах, но Джордж Сорос организовал «цветную революцию» и потребовал провести повторные выборы. И вдруг победа оказалась в руках проамериканского кандидата, которому удалось набрать 51 процент голосов.

Через 6 лет Янукович вновь принял участие в выборах, где честно победил. В должности президента он провёл 4 года, а затем коалиция США и ЕС просто выдворила его из страны.

Вот так США несёт миру «демократию». Выбрать можно любого кандидата, если только это правильный кандидат.

В Ливии и Сирии Каддафи и Асад оказались упрямыми и не пожелали легко сдаваться. Спустя месяц после первого протеста в Ливии и Сирии ООН приняла резолюцию, которая узаконила вооружение «гражданских» (также известных как джихадисты), и наделила НАТО правом сбивать ливийские самолёты. Создание «бесполётных зон» означало лишь то, что самолёты Каддафи не могут подниматься в небо, а на американские и натовские самолёты запрет не распространялся. Спустя месяц после начала протестов, 19 марта, американские военные начали атаковать Ливию ракетами Tomahawk. Благодаря России и Китаю Сирии удалось избежать атак со стороны НАТО.

Четвёртый акт: гражданская война

В Ливию и Сирию оружие и деньги для гражданской войны поступали из-за рубежа. Ливия пала через год, так как самолёты НАТО сработали в качестве авиации террористов и уничтожили самолёты, танки и военные склады Каддафи.

В Сирии менее 1 процента населения присоединилось к вооружённым повстанцам. Из-за этого «революция» через несколько месяцев дала сбой, и тысячи джихадистов из-за рубежа были вынуждены отправиться в Сирию. Благодаря миллиардам долларов и оружию со стороны щедрой Саудовской Аравии, Катара и других государств война продлилась 6 лет, разрушив процветающую страну и жизни 20 миллионов людей.

Отголоски хаоса

Прошло шесть лет, а у Ливии до сих пор нет единого правительства, Аль-Каида и другие боевики держат под контролем половину территорий, в стране существует рабство. Более миллиона ливийцев хлынуло в Европу, что создало новые проблемы.

С 2011 года показатель ВВП Сирии снизился на 65 процентов, долги выросли вдвое, Аль-Каида контролирует крупную провинцию, а на восстановление страны может понадобиться 20 лет.

Украина разделена, и люди, которые тысячу лет жили вместе, воюют друг с другом. Используя происходящее в Украине как наглядный пример, США и НАТО тратят миллиарды, чтобы противостоять «российской угрозе».

Это геополитическая стратегия протестов, опосредованных войн и пропаганды. Американцам пора проснуться, разобраться в геополитике и потребовать прекращения затратных и безнравственных войн, которые несут хаос, страдание и разрушение.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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