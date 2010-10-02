100-летние швейцарские часы обнаружены в древней могиле 400 летней давности.

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Археологи озадачены находкой 100-летних швейцарских часов, которые пролежали нетронутыми в древней могиле более 400 лет.

Они считают, что были первыми, кто посетил захоронение династии Минь в Шаньси, что в Южном Китае, со времён похорон обитателя древнего захоронения.

Но внутри они обнаружили миниатюрные часы в форме кольца с маркировкой «швейцарские», которым на вид было не больше ста лет.


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  1. александрэр:
    13.10.2017 в 2:56 пп

    …кто то в прошлом так увлечённо давил бабочек, что часы потерял. Так, что пусть «швейцары» платят за причинённый ущерб…

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