100-летние швейцарские часы обнаружены в древней могиле 400 летней давности.

Археологи озадачены находкой 100-летних швейцарских часов, которые пролежали нетронутыми в древней могиле более 400 лет.

Они считают, что были первыми, кто посетил захоронение династии Минь в Шаньси, что в Южном Китае, со времён похорон обитателя древнего захоронения.

Но внутри они обнаружили миниатюрные часы в форме кольца с маркировкой «швейцарские», которым на вид было не больше ста лет.

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