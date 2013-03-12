Ополченцы штата Теннесси остановили броневики с русскими солдатами

Сначала позвольте объяснить, что такое гвардия штата Теннесси. В прошлом году 22 губернатора собрались и учредили отряды гвардии (милиции) штатов (поправка: гвардия штата Теннесси существует уже несколько лет), которые не могут быть федерализованы, как Национальная гвардия. Они сделали это также по той причине, что федеральное правительство забирает матчасть у Национальных гвардий и переправляет её в Ирак и Афганистан. Когда губернаторы запросили имущество обратно для штатов, федеральное правительство ответило, что «привозить его обратно слишком дорого». Штатам пришлось обходиться без техники в условиях крайней в ней нужды.

Губернаторы решили сформировать подразделения своей собственной гвардии (милиции) штата, которые будут не подчиняться на постоянной основе федеральному правительству, а находиться под строгим контролем штатов со всем приобретённым имуществом.

Человек, который со мной связался, сделал это из-за моей статьи о бронеавтомобилях МВБ и снимка одной такой машины, сделанного мной, когда я был в Кентукки.

Вот те фото, что я снял.

Мне сказали, что обмундирование не было характерным для МВБ, но у них были орлы на рукавах. Русские (восточноевропейские) войска, одетые в форму МВБ, не были вооружены и по отношению к милиции штата вели себя очень корректно. Им не дали въехать в Теннесси. Человек сказал мне, что в Гетлинбурге, Теннесси, люди сообщают о том, что их останавливают и задают вопросы представители МВБ, русские по национальности.

Я уже писал, как узнал в прошлом году, что Дымчатые горы относятся к ООН, как и большинство наших национальных парков, в том числе Гранд-каньон, Статуя Свободы и т.п. (автор имеет в виду то, что указанные объекты входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; прим. mixednews.ru) после того, как увидел информационную доску Ньюфаунд-Гэпа (горный перевал в национальном парке Большие дымчатые горы; прим.).

Должен задаться вопросом, не размещаются ли теперь русские войска ООН (МВБ) вокруг Дымчатых гор?

Я обнаружил и исследовал военный объект, откуда мог выехать броневик из виденных мной, что были сфотографированы в Кентукки. Это армейские склады химического оружия Блу-Грасс площадью 14600 акров (около 60 км2; прим.). На них хранится 523 тонны химического оружия нервнопаралитического действия. Кроме того, возможно, что это лагерь ФЕМА, так у него очень странная планировка.

Вот отрывок из статьи Fox News о подписании Обамой в 2011 году соглашения с Россией и о прошлогоднем обучении русских в Колорадо:

Занятия – результат подписанного год назад американо-российского соглашения. Задача состоит в установлении основополагающих отношений между военными двух стран и достижение взаимопонимания относительно методов их работы, включая связь, сказал Остерхольцер. По его словам, такие знания жизненно важны в совместных военных и гуманитарных операциях, например, контртеррористических операциях и мероприятиях по ликвидации последствий ЧС.

Фотографии с прошлогодних учений с русскими в Колорадо есть на этом форуме, внизу страницы (англ.).

Если американское правительство планирует иметь в распоряжении русские отряды в МВБ, в силу их отчуждённости от граждан США, развязывающей им руки в отношении народа во время беспорядков, то эти отряды будут подчиняться приказам о разоружении народа или действовать исходя из понимаемой ими необходимости. В правительстве этот вариант ещё не до конца проработан.

Там были поражены тем, что после Сэнди Хук всё оружие и боеприпасы буквально разлетались с прилавков. Как мне кажется, они этого не ожидали, они рассчитывали совсем на другую реакцию.

Они думают, что русские будут без колебаний стрелять в народ? Ну, здесь справедливо и обратное. Граждане США будут, не колеблясь, стрелять в любого русского солдата, который подойдёт к их дверям или попытается их разоружить. Запомните, это дорога с двусторонним движением… никаких колебаний с каждой из сторон при необходимости стрелять в другую. Законопослушные граждане США защитят свои права и свободы, и уж точно защитят их от иностранных войск МВБ.

Источник перевод для MixedNews — josser (Голосов нет)

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