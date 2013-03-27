Горбачёв: мои достижения в России были искажены и уничтожены

Встреча: Михаил Горбачёв с Евгением Лебедевым
Бывший глава Советского Союза Михаил Горбачёв, которому сейчас 82, говорил о том, что надеется войти в историю за прокладывание пути к воссоединению Германии.
В интервью для US Vogue с Евгением Лебедевым, владельцем Evening Standard, он также поведал об «удивительном ощущении», когда примерно три десятилетия назад на саммите он удивил Запад, предложив выбросить на свалку баллистическое ядерное оружие.
Также он трогательно говорил о своей жене Раисе и одиночестве, постигшем его после её смерти от лейкемии в 1999 году. М-ру Горбачёву уже приходилось, вслед за Марком Твеном, развеивать слухи о своей смерти как «сильно преувеличенные».
Имея за спиной четыре перенесённые операции в свои преклонные годы, он подчеркнул, что желает «говорить открыто и честно». На вопрос, кем бы он хотел остаться в памяти людей, он ответил: «На основании того факта, что я закончил холодную войну. И что я открыл путь к объединению Германии. Благодаря этому немцы сегодня наши друзья. И конечно, я думаю, люди будут помнить о великих заслугах гласности и перестройки. Есть что вспомнить». И добавил: «А ещё то, что я был хорошим парнем».
М-р Горбачёв имеет критиков в России, особенно среди пожилых людей, которые осудили его за развал СССР. Российский президент Владимир Путин охарактеризовал это как величайшую «геополитическую катастрофу» века.
Но он отстаивает свои важнейшие реформы и говорит, что его достижения были «искажены или полностью разрушены, уничтожены». Он по-прежнему критикует ответ Путина на «протестные настроения» в России после выборов в прошлом году, утверждая, что президент «искал выход в неверном направлении». Бывший генеральный секретарь коммунистической партии Советского Союза с болью говорил о своей жене, которую он называл «мой генерал», и как бы ему хотелось, чтобы он мог сделать больше, чтобы помочь ей.
«Жизнь всегда меняется», сказал Горбачёв, в 1990-м году удостоенный Нобелевской премии мира. Он является совладельцем российской «Новой газеты» вместе м-ром Александром Лебедевым, отцом м-ра Евгения Лебедева. Вспоминая их с Раисой студенческие годы в Московском университете, он добавил: «Однажды вечером мы взялись за руки и пошли гулять. И так мы шли всю жизнь».
Евгений Лебедев является председателем Фонда Раисы Горбачёвой.
Продал страну.
Удивительно как ему все простили воистину Россия страна дураков! Причем его тоталитарная политика Мамаем прошлась по каждой обычной семье.Нет чтобы скинуться всем по рублю нанять киллера и отомстить козлу ! Скидывайте деньги мне!
противно читать, когда уже он вслед за березовским отправится? уважте, михаил сергеевич, порадуйте русский народ.
Гнида меченая…
Ублюдок — слово которое его характеризует по всем параметрам.
Раису Горбачеву на тот свет точно западные спецслужбы отправили. А Мишу сочли ручным и безопасным. Поэтому ему 82 и он есчо жив.
Приятно читать такие комменты, — полностью солидарен. Он, видите ли, ещё надеется войти в историю пля, — войдёшь, гадёныш, как подлец и предатель, до сих пор сцуко на эти самые деньги существует.
Чтоб ты сдох продажная сука,ты тварь меченая испортил жизнь всему народу бывшего СССР.СДОХНИ СКОТИНА В МУКАХ
Политический труп со свалки истории еще чего-то вякает. Вот результат маразма и мании величия.
Редкостное трепло. Смерть его даже не приберает. Врет на каждом шагу, прям как во времена перестройки. Войдешь ты в историю, как иуда.
Физическая смерть для него не самое страшное. Все люди умирают. Это естественный процесс. Страшнее для него то, что о нем будут говорить после смерти. Он говорит о себе со знаком плюс. Но действия его были обсолютно разрушительные. Он уже вошел в историю. И что с того? Иуда тоже туда вошел. Как и Адольф Гитлер. У человека были великие возможности, была великая страна, великая идея. и все было пущего под откос. И ради чего? Ради мелких амбиций. Можно войти в историю Генералиссимусом Победы и остается в ней таким. А можно войти Мишкой-болтуном со своей Раечкой.
У Ельцина было много грехов. Но по крайней мере он сделал две хороши вещи. Убрал от власти этого пиз…бола- болтуна и назначил приемником Путина. Умер. А этот, столько зла сделал, что даже умереть не может. Пусть живет, пусть мучается. Людей жалко. Тех которые погибли, и тех кому он жизнь сломал.
Либеральная тусня его обожает? Да нет! Эти по принципу никого признавать не могут. Ничто которое ничтожит. Горбачев-это обсолютно зло, исчадие ада. Сталин — тиран ? Не! .Из за действий Горбачева народу погибло гораздо больше. Вот уже почти 30 лет на территории Сов. Союза идут войны. В уме не укладывалось как глава государства может предать свою страну и свой народ.А то что он теперь говорит-это….Трагедия КПСС в том, что они воспитали в своих рядах, и подняли к власти таких как Горбачёв. .
И не смогли вовремя от власти отстранить. А это уже такое политической фиаско. Которое не проститься никогда.