Горбачёв: мои достижения в России были искажены и уничтожены

Встреча: Михаил Горбачёв с Евгением Лебедевым

Бывший глава Советского Союза Михаил Горбачёв, которому сейчас 82, говорил о том, что надеется войти в историю за прокладывание пути к воссоединению Германии.

В интервью для US Vogue с Евгением Лебедевым, владельцем Evening Standard, он также поведал об «удивительном ощущении», когда примерно три десятилетия назад на саммите он удивил Запад, предложив выбросить на свалку баллистическое ядерное оружие.

Также он трогательно говорил о своей жене Раисе и одиночестве, постигшем его после её смерти от лейкемии в 1999 году. М-ру Горбачёву уже приходилось, вслед за Марком Твеном, развеивать слухи о своей смерти как «сильно преувеличенные».

Имея за спиной четыре перенесённые операции в свои преклонные годы, он подчеркнул, что желает «говорить открыто и честно». На вопрос, кем бы он хотел остаться в памяти людей, он ответил: «На основании того факта, что я закончил холодную войну. И что я открыл путь к объединению Германии. Благодаря этому немцы сегодня наши друзья. И конечно, я думаю, люди будут помнить о великих заслугах гласности и перестройки. Есть что вспомнить». И добавил: «А ещё то, что я был хорошим парнем».

М-р Горбачёв имеет критиков в России, особенно среди пожилых людей, которые осудили его за развал СССР. Российский президент Владимир Путин охарактеризовал это как величайшую «геополитическую катастрофу» века.

Но он отстаивает свои важнейшие реформы и говорит, что его достижения были «искажены или полностью разрушены, уничтожены». Он по-прежнему критикует ответ Путина на «протестные настроения» в России после выборов в прошлом году, утверждая, что президент «искал выход в неверном направлении». Бывший генеральный секретарь коммунистической партии Советского Союза с болью говорил о своей жене, которую он называл «мой генерал», и как бы ему хотелось, чтобы он мог сделать больше, чтобы помочь ей.

«Жизнь всегда меняется», сказал Горбачёв, в 1990-м году удостоенный Нобелевской премии мира. Он является совладельцем российской «Новой газеты» вместе м-ром Александром Лебедевым, отцом м-ра Евгения Лебедева. Вспоминая их с Раисой студенческие годы в Московском университете, он добавил: «Однажды вечером мы взялись за руки и пошли гулять. И так мы шли всю жизнь».

Евгений Лебедев является председателем Фонда Раисы Горбачёвой.

Источник перевод для MixedNews — antilopa (Голосов нет)

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