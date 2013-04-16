Память о резне в Дейр-Ясин

Хотя 9 апреля 1948 года — это день скорби для палестинцев, едва ли будет проведено много памятных церемоний.
Шестьдесят пять лет назад организованные террористические еврейские группировки, в том числе банды «Иргун» и «Штерн», напали на деревню Дейр-Ясин, в которой насчитывалось около 600 жителей; 112 женщин, детей и стариков были зверски убиты в резне, приравненной к нацистскому погрому евреев в Бабьем Яре, в Киеве, Украина. Чтобы добавить надругательство к телесным увечьям, некоторых из выживших раздели, бросили в грузовики без бортов, и выставив напоказ, возили в унизительном триумфальном объезде еврейских окрестностей Иерусалима. После этого их вывезли из города и забили до смерти. Под покровом темноты 55 выживших детей посадили в грузовики и бросили на Иерусалимской дороге. Около 600 деревень были снесены бульдозером и навсегда стёрты с лица земли. Парадоксально: израильтяне изменили название деревни на Кфар-Шауль, переселив в уцелевшие дома выживших в холокосте, и построили там психиатрическое учреждение, это место можно наблюдать с мемориального комплекса жертвам холокоста, который недавно посетил Барак Обама.
Чтобы внушить доверие к своим словам о своей недавней поездке, Бараку Обаме следовало бы сделать несколько вещей: относиться к палестинцам с большим уважением, признать совершённую в их отношении историческую несправедливость, признать, что палестинцы также являются жертвами западных предубеждений и платят тяжёлую цену за подлые деяния холокоста, что они тоже имеют историческое право на землю, что они тоже заслуживают сочувствия и милосердия и уважения человеческого достоинства, что ему ненавистно ежедневное унижение, которому подвергают палестинцев на контрольно-пропускных пунктах, что как афро-американец и защитник человеческих прав, что он против сегрегации автобусных маршрутов и дорог и окрестностей «только для евреев», что разделительная стена и незаконные поселения являются нарушением международных прав, и что он отстаивает «коллективную ответственность за отпор антисемитизму», когда речь идёт о палестинцах, семитском народе, который по-прежнему высокой ценой платит за махинации Запада.
Сегодня находящаяся в Лондоне организация «Помним о Дейр-Ясин» финансировала поминальную службу в день Дейр-Ясин 2013 года в Лондоне, в церкви в Сент-Джонз-Вуд. Израильская организация «Зохрот», которая описывает себя как «стремящуюся привлечь внимание общественности к палестинской накбе (катастрофе), особенно среди евреев в Израиле», спонсировала шествие 13 апреля через разрушенную палестинскую деревню в память о жертвах резни в Дейр-Ясин.
Организация «Помним о Дейр-Ясин» потерпела неудачу в попытках получить разрешение на постройку мемориала в Иерусалиме в память о «прекрасных потерянных жизнях, возможности которых не были реализованы».
Комментов не будет, ибо итак все всё понимают.
«Сбросить евреев в море» арабы собирались в два этапа: на первом этапе, до 15 мая 1948 года, территория Палестины наводнялась бандами головорезов-«добровольцев» из арабских стран, которые при поддержке местных арабов должны были терроризировать еврейское население путем блокирования дорог, нападений на еврейские поселения и массовых убийств. На втором этапе, с уходом последнего британского солдата 15 мая 1948 года, должно было начаться вторжение регулярных армий арабских стран, что окончательно снимало вопрос о еврейском присутствии в Палестине.
Нападения арабов начались сразу после принятия резолюции ООН. Уже 29 ноября 1947 года арабы убили 7 евреев. Всего в декабре того года погибло 184 еврея. В феврале 1948 года арабы взорвали три заминированных грузовика в центре Иерусалима, погибло 50 и было ранено более 100 евреев. В марте взорвалась заминированная автомашина возле здания Еврейского Агентства – погибло 12 и было ранено 44 еврея. Смешно читать это вранье. На самом деле было так: В апреле 1948 года арабы оккупировавшие Израиль, напали на медицинский персонал больницы в Иерусалиме и вырезали 78 еврейских врачей и медсестер. Еврейские поселения были блокированы – на дорогах развернулась настоящая охота за еврейскими автоколоннами. Как на Кавказе в России было недавно. Шайки арабских головорезов нападали на конвои, а толпы жителей из окрестных арабских деревень добивали евреев и делили захваченную добычу. Всего за четыре месяца после принятия резолюции ООН было убито 884 еврея. Первоначально действия евреев носили характер ответных ударов — в ответ на нападения арабов проводились операции возмездия, однако постепенно нарастала ударная мощь еврейских формирований. 31 декабря 1947 года арабы, работавшие на нефтеперегонном заводе в Хайфе, напали на еврейских рабочих того же предприятия. В ходе резни были убиты 39 евреев. Командование Хаганы провело акцию возмездия. По приказу командира ПАЛЬМАХа Игала Алона усиленная рота вошла в арабские деревни, откуда пришли убийцы. В ходе рейда были убиты более 60 арабов, их дома были взорваны. Переломным моментом в войне стала операция «Нахшон», проведенная в апреле 1948 года. Ее целью был прорыв блокады Иерусалима, дороги к которому находились в руках арабских банд. Дорога на Иерусалим была настоящей «Дорогой жизни». По узким горным дорогам шли еврейские автоколонны, которые в упор расстреливались арабами из окрестных деревень, расположенных на горных склонах. Арабская деревня Дейр-Ясин находилась на западной окраине Иерусалима и блокировала дорогу к еврейским кварталам. Все мужское население деревни было вооружено и принимало участие в нападениях на евреев. Через Дейр-Ясин осуществлялось снабжение арабских банд, занимавшихся террором на дорогах, в самой деревне располагался сборный пункт головорезов-«добровольцев», прибывших из Ирака. Поэтому одной из основных целей операции «Нахшон» стала ликвидация этого бандитского гнезда в предместье Иерусалима. Еврейским формированиям было досконально известно, что творится в Дейр-Ясин. Староста (мухтар) деревни был осведомителем разведки Хаганы, еврейские разведчики проникали в Дейр-Ясин под видом арабов. Операция была спланирована с учетом полученных разведданных.
Атака на Дейр-Ясин проводилась отрядами Иргуна (72 бойца) и ЛЕХИ (60 бойцов), во главе которых стояли командиры Мордехай Кауфман (родился в Литве в 1922 г., боец Иргуна с 1938 г.) и Бен-Цион Коэн (родился в Иерусалиме в 1926 г., во время Второй мировой войны служил в британском морском спецназе).
Штурм Дейр-Ясина начался в ночь на 8 апреля 1948 года. Чтобы избежать жертв среди мирного населения, впереди наступающих бойцов шла бронемашина с громкоговорителем, откуда неслись призывы к арабам покинуть деревню и указывался безопасный маршрут. Всем добровольно сложившим оружие гарантировалась жизнь. Арабы ответили огнем, бронемашина с громкоговорителем была подбита.
Несмотря на ожесточенное сопротивление арабов, еврейским бойцам удалось ворваться в Дейр-Ясин. Бой шел за каждый дом. В уличном бою, жестоком и беспощадном, все решают профессионализм и мгновенная реакция бойца, за ошибки расплачиваются жизнью.
Каждый израильский солдат-пехотинец проходит курс боя в населенном пункте. В этой науке мало что изменилось со времен войны 1948 года. Штурмовая группа, ворвавшись в дом, шаг за шагом прочесывает каждую комнату, лестницы, подвалы, подавляя огнем источники сопротивления. Бойцы перемещаются вдоль стен друг за другом. Если боец обнаруживает дверь, он сообщает об этом командиру. Следует приказ: «Ках ото бе-римон!» («Бери его гранатой!») или «Ках ото бе-эш!» («Бери его огнем!)» Боец бросает гранату в комнату, а его напарник, не высовываясь, стреляет внутрь, чтобы гранату не выбросили обратно. После взрыва гранаты бойцы врываются в комнату, буквально заливая автоматным огнем все помещение. Убедившись, что в комнате «чисто», боец кричит командиру «Тохар!» («Зачищено!»), и группа продолжает бросок внутри дома. Ясно, что после такого боя мало кто из обитателей дома останется в живых. Арабские головорезы, засевшие в домах Дейр-Ясина, сознательно использовали мирных жителей в качестве живого щита, именно на них легла вся ответственность за возможные жертвы среди их соотечественников. По разным источникам, потери арабов в ходе боя составили от 100 до 250 человек.
К утру 10 апреля Дейр-Ясин был полностью захвачен. Его жители под белыми флагами сдавались еврейским бойцам. На грузовиках пленных арабов отвезли в арабский квартал, где передали их соотечественникам. После зачистки саперы взорвали дома. Гнездо арабских террористов перестало существовать.
Ну конечно современные евреи всегда будут оправдывать то что сделали ихние отцы и деды.А это по простому было преступление мирового сионизма против арабов которое начато было ещё на БАЗЕЛЬСКОМ съезде мирового сионизма в конце 19 века.Там было сказано народу без земли нужна земля без народа и после этого мировой сионизм всё это претворяет в жизнь.Так что господа сионисты не вам рассуждать о своём праве на мораль-вы сами оморальны..
На протяжении первых же 4 месяцев после ухода британцев начались нападения арабов на евреев. «Сбросить в море». 884 еврея были убиты. Сначала был уничтожен только что построенный еврейский торговый центр Мамилла и дома вокруг (1 декабря 1947 года). Торговцев убивали прямо на глазах у британских полицейских, которые, понятно, не вмешивались.
22 февраля 1948 года на улице Бен-Иегуда в Иерусалиме был взорван заминированный грузовик. Более 60 евреев были убиты.
Арабская освободительная армия (АОА) перерезала трассу Тель-Авив — Иерусалим. Это был единственный путь, по которому шло снабжение 16 % всех евреев Палестины. Евреи пишут, что еврейские автоколонны с продовольствием для гражданского населения Иерусалима арабы расстреливали в упор, в Иерусалиме наступил голод. Израильские авторы сравнивают дорогу на Иерусалим с «Дорогой жизни» при блокаде Ленинграда.
Арабы пишут, что по дороге шли исключительно колонны с военными, а в Иерусалиме голод выражался разве что в нехватке изысканных вин и омаров.
Дейр-Ясин — деревня в 5 км западнее тогдашнего Иерусалима, на холме над шоссейной дорогой; она блокировала подход к еврейским кварталам. В ней было 144 дома, проживало, по разным данным, от 600 до 1000 человек.
По одной версии, из деревни было невозможно контролировать дорогу или обстреливать ее{178}. По другой версии, деревня находилась на холме, который контролировал дорогу в Иерусалим{179}.
Согласно одним рассказам, местные евреи дружно жили с арабами, договорившись о ненападении и свободном проезде. Дейр-Ясин была «мирной» деревней.
По другим, договор был, но не выполнялся, и из деревни Дейр-Ясин стреляли по дороге и по Иерусалиму. Еще рассказывают, что в деревне строили укрепления, копили оружие и боеприпасы. Другие возражают, что в той обстановке во всех деревнях ставили массивные железные двери и копили оружие.
Уже не сплетни, а факты: жителей Дейр-Ясин не раз пытались вовлечь в работу арабских вооруженных групп. Те всегда отказывались. Был даже случай, когда вооруженные арабы в отместку перебили деревенские стадо овец. Всего за 5 дней до событий жители деревни отказались принять иракских и сирийских добровольцев для защиты. Боевики «Иргун» заявляли, что видели в деревне иностранных солдат. Больше никто их не видел. Впрочем, боевки «Иргун» видели и траншеи, которыми была окружена деревня. Ни на одной фотографии никаких траншей нет.
Девятого апреля 1948 года Дейр-Ясин атаковали две группы сионистов: боевики «Иргун» и «Лехи» и другая группа, боевики «Хаганы». До сих пор евреи не вели самостоятельных операций, они только отвечали на нападения. Уже при планировании нападения было решено, что жители деревни будут изгнаны. Члены «Лехи» предложили, чтобы каждый житель Дейр-Ясина, который бы не скрылся бегством, был убит с целью устрашения остального арабского населения страны, «чтобы показать, что происходит, когда «Иргун» и «Лехи» объединяются вместе». Большинство боевиков, участвовавших в обсуждении, высказались за то, чтобы убить жителей деревни мужского пола, однако Менахем Бегин приказал их просто выгнать в другие деревни. Если верить воспоминаниям, был отдан специальный приказ не убивать женщин, детей и пленников. Характерно, что такой приказ вообще потребовался.
На дело пошли 60 бойцов «Лехи» и 72 бойца «Эцеля». Каждое отделение из 10 человек получило по три винтовки и по три автомата, 40 патронов на винтовку, 100 патронов на автомат и гранату на каждого второго бойца. Остальные шли в бой без оружия, рассчитывая взять его у павшего товарища или у араба.
Почему-то боевики были уверены, что арабы сразу побегут. А они оказали бешеное сопротивление. Тогда боевики стали захватывать дома один за другим. Перед заходом в дом в окно и в дверь бросали гранаты, по две гранаты на дом. Эзра Яхин, участник нападения, вспоминал: «Чтобы овладеть домом, нужно было либо бросить гранату, либо вести огонь. Кто по глупости открыл бы дверь, тот был бы тут же убит, иногда мужчинами, одетыми в женскую одежду». С чего это мужчины одевались в женскую одежду? Они что, знали о решениях нападавших не убивать женщин?
Захват села велся медленнно и трудно. Появилось много раненых. Боевики укладывали их на кровати, приказывали жителям нести к каретам «Скорой помощи». Арабы стали играть роль «живого щита», арабские снайперы стреляли реже.
Стали взрывать дома, закладывая зряды взрывчатки. Каменные дома рушились, хороня под собой его защитников и членов их семей. Около 10 утра удалось убить из миномета снайперов, которые вели огонь из дома старосты. Примерно в 11 часов бой кончился. Но озверелые боевики не остановились. Есть много свидетельств убийств раненых и пленных, вообще посторонних людей. Женщин насиловали, включая беременных и подростков. Грудным младенцам разбивали головы о стены домов. Число убитых называют разное: от 107 до 254 человек.
Около 2 часов дня религиозные евреи-ортодоксы из деревни Гиват-Шауля (у которой был с Дейр-Ясин договор о ненападении) толпой пришли в деревню и стали кричать боевикам: «Газланим! Роцхим!» (воры, убийцы), «У нас было соглашение с этой деревней! Она была тихой. За что вы их убиваете?». Боевики вынудены были остановиться. В здание школы загнали около 250 арабов. Боевики кричали: «Давайте взорвем школу со всеми, кто там!», — а люди из Гиват-Шауля кричали: «Воры и убийцы, не делайте этого!» В конце концов пленников посадили в 4 грузовика и отвезли их в арабский квартал Иерусалима у Дамасских ворот.
Оставшиеся жители Дейр-Ясина бежали из деревни. 700 беженцев пришли 9 апреля в Эйн-Карем и соседние арабские деревни. По бегущим стреляли еврейские пулеметчики их Хаганы с холма Хушрафа. Из страха перед этими пулеметами часть жителей остались в деревне. Среди них было мало мужчин; они были убиты в бою или бежали. Другие отступили на соседние холмы и продолжали стрелять по атакующим. Судьба этих людей понятна, но их никто не сосчитал в числе потерь.
Что характерно: непосредственно после преступления никто не отрицал чудовищности содеянного.
Израильское руководство публично извинилось перед королем Иордании за действия еврейских боевиков, но никак не наказало иргуновских боевиков и не позволило палестинцам вернуться в Дейр-Ясин{180}.
Позже боевики уверяли, что сами рассказывали истории пострашнее и преувеличивали число погибших арабов: чтобы вызвать панику. В духе: «Я нарисовал еврейского солдата, убивающего штыком арабскую женщину. Я не объяснил, что эта женщина была в действительности мужчиной. Рисунок я передал в газету и прибавил на словах, что в Дейр-Ясине вырезали 600 женщин, 500 мужчин и 400 детей. Я сознательно преувеличил число, чтобы напугать арабов. Рисунок был опубликован в одной из газет».
Фотографии убитых арабов раздавались в арабских деревнях с надписями: «Не уйдете? С вами будет то же самое».
Палестинцев особенно напугало то, что Дейр-Ясин считался нейтральным поселением. Это и впрямь стало толчком для массового бегства палестинцев.
Спустя считаные дни, 13 апреля, арабские боевики устроили резню раненых и медицинского персонала при атаке медицинского конвоя, направлявщегося в госпитал Хаддас. Во время данной террористической акции были убиты 78 евреев, 20 из них — женщины. Часть из них была заживо сожжена в амбулансах и других транспортных средствах. Тела погибших были настолько обожжены, что только 31 из них был опознан. Погиб также один британский солдат, убитый нападавшими. Позже британские силы, применив артиллерию и гранаты, убили 15 арабов и разогнали остальных.
До сих пор спорят о том, был ли Дейр-Ясин мирным селом, была ли там база арабских боевиков и о множестве других подробностей. Израильтяне глубокомысленно отмечают, что в Дейр-Ясин было много оружия, шел долгий бой. Значит, это не было сугубо мирное поселение!
Разумеется, бешено отрицаются массовые убийства и зверства (в 1948 они скорее преувеличивались, чтобы вернее напугать арабов). Вышла книга Ури Мильштейна, доказывавшая: никакого массового убийства и зверств не было, погибло «всего» 110 арабов, и в основном случайно, при взрывах домов{181}. С точки зрения Ури Мильштейна, само употребление слова «Дейр-Ясин» уже носит антисемитский характер: оно призвано бросить тень на ни в чем не повинных людей.
Но почему тогда впечатляющие свидетельства убийств и изнасилований собираются в книгах и статьях уже наших современников?{182}
Но если так, почему бывшему члену «Лехи» Эзре Яхину впредь нельзя выступать перед солдатами армии Израиля, поскольку он заявлял в своих лекциях, что никакой резни в Дейр-Ясине не было?
Почему ООН пришла к выводу, что «наиболее полным документальным изложением событий 1949 года является книга историка Илана Паппе под названием «Этническая чистка Палестины». Главным оружием, которое использовалось тогда, были терроризм и организованная бойня, а самая жестокая резня была устроена в Дейр-Ясине»?{183}
Почему журналисты Ларри Коллинз и Доминика Лапьер в своей историко-документальной книге «О, Иерусалим!» (над которой они работали более 5 лет) основывают свои утверждения на основе «рапорта представителя Красного Креста Жака де Ренье и трех рапортов, поданных главному секретарю правительства Палестины, сэру Генри Гурнею, заместителем генерального инспектора дивизиона криминальных исследований Ричардом Кэтлингом, 13, 15 и 16 апреля 1948 года? Эти рапорты под номером 179/110/17/GS имеют код «Секретно» и подписаны Кэтлингом. Они содержат отчеты о допросах уцелевших после бойни группой британских офицеров полиции, а также подтверждающие [показания допрошенных] физические свидетельства, полученные при медицинских проверках пострадавших, произведенных доктором и медицинской сестрой из Правительственной больницы в Иерусалиме»{184}.
После изгнания арабских жителей на месте деревни было построено еврейское поселение Гиват-Шаул. В настоящий момент территория бывшего Дейр-Ясин входит в состав Иерусалима. На месте деревенского кладбища теперь проходит автодорога. На месте деревни построена больница для душевнобольных.
Странно — евреи относятся к арабам так же, как фашисты относились к евреям. Фашистов совместными усилиями практически всего человечества образумили, и их потомки до сих пор выплачивают евреям компенсацию за холокост, хотя фашистский ужас испытали самым горьким образом и украинцы, и русские, и белорусы, и другие народы. А евреи по-прежнему издеваются над арабами, не позволяют создать независимое палестинское государство в соответствии с той же самой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, благодаря которой появилось государство Израиль.