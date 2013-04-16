Память о резне в Дейр-Ясин

Хотя 9 апреля 1948 года — это день скорби для палестинцев, едва ли будет проведено много памятных церемоний.

Шестьдесят пять лет назад организованные террористические еврейские группировки, в том числе банды «Иргун» и «Штерн», напали на деревню Дейр-Ясин, в которой насчитывалось около 600 жителей; 112 женщин, детей и стариков были зверски убиты в резне, приравненной к нацистскому погрому евреев в Бабьем Яре, в Киеве, Украина. Чтобы добавить надругательство к телесным увечьям, некоторых из выживших раздели, бросили в грузовики без бортов, и выставив напоказ, возили в унизительном триумфальном объезде еврейских окрестностей Иерусалима. После этого их вывезли из города и забили до смерти. Под покровом темноты 55 выживших детей посадили в грузовики и бросили на Иерусалимской дороге. Около 600 деревень были снесены бульдозером и навсегда стёрты с лица земли. Парадоксально: израильтяне изменили название деревни на Кфар-Шауль, переселив в уцелевшие дома выживших в холокосте, и построили там психиатрическое учреждение, это место можно наблюдать с мемориального комплекса жертвам холокоста, который недавно посетил Барак Обама.

Чтобы внушить доверие к своим словам о своей недавней поездке, Бараку Обаме следовало бы сделать несколько вещей: относиться к палестинцам с большим уважением, признать совершённую в их отношении историческую несправедливость, признать, что палестинцы также являются жертвами западных предубеждений и платят тяжёлую цену за подлые деяния холокоста, что они тоже имеют историческое право на землю, что они тоже заслуживают сочувствия и милосердия и уважения человеческого достоинства, что ему ненавистно ежедневное унижение, которому подвергают палестинцев на контрольно-пропускных пунктах, что как афро-американец и защитник человеческих прав, что он против сегрегации автобусных маршрутов и дорог и окрестностей «только для евреев», что разделительная стена и незаконные поселения являются нарушением международных прав, и что он отстаивает «коллективную ответственность за отпор антисемитизму», когда речь идёт о палестинцах, семитском народе, который по-прежнему высокой ценой платит за махинации Запада.

Сегодня находящаяся в Лондоне организация «Помним о Дейр-Ясин» финансировала поминальную службу в день Дейр-Ясин 2013 года в Лондоне, в церкви в Сент-Джонз-Вуд. Израильская организация «Зохрот», которая описывает себя как «стремящуюся привлечь внимание общественности к палестинской накбе (катастрофе), особенно среди евреев в Израиле», спонсировала шествие 13 апреля через разрушенную палестинскую деревню в память о жертвах резни в Дейр-Ясин.

Организация «Помним о Дейр-Ясин» потерпела неудачу в попытках получить разрешение на постройку мемориала в Иерусалиме в память о «прекрасных потерянных жизнях, возможности которых не были реализованы».

Источник перевод для MixedNews — antilopa (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x