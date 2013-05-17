История каннибализма в Европе

В 2001 году холостой компьютерщик по имени Армин Мэйвс, проживавший на окраине северной Германии, подал интернет объявление о том, что хотел бы заняться сексом по обоюдному согласию. Вроде нет ничего примечательного, если бы не одна деталь: по завершению полового акта адресант должен быть убит и съеден.

Долго ждать не пришлось. Инженер из Берлина по имени Бернд Брандес согласился на встречу. Позже в фермерском домике Мэйвса полицией были найдены ужасные кадры, на которых Брандес учувствовал в фатальном ужине. Это событие шокировало как общество, так и представителей правопорядка.

Каннибализм это своего рода самый запретный плод для человека, однако, согласие жертвы устраняет преступный характер содеянного

— поясняет криминолог Эмилия Мусумецци.

С технической точки зрения, каннибализм в немецком уголовном кодексе не определяется как незаконное деяние, до тех пор, пока не будет достаточно доказательств в пользу совершения убийства. Если Брандес вызвался добровольно, то, как можно обвинять Мэйвса?

В виду согласия жертвы, Мэйвс изначально был признан виновным в содействии самоубийству и приговорен к восьми годам лишения свободы. Если бы не такая шумиха вокруг, казалось, мягкого наказания, Мэйвс уже вышел бы на свободу. Тем не менее, это лишь привело к пересмотру дела, и он был признан виновным в убийстве с целью сексуального удовольствия. Скорее всего, Мэйвс проведет остаток жизни за решеткой.

Это дело будет одной из тем для обсуждения на конференции, посвященной каннибализму, в манчестерском музее.

Конференция о каннибализме звучит скорее как нелепый розыгрыш.

Тем не менее, многие отрасли наук, изучающие это явление, хорошо финансируются

Начиная от современных фильмов ужасов, а также языческих молитв и заканчивая теориями Фрейда, тема каннибализма всё также интригует

Осенью прошлого года, после дискуссии мы сформировали ряд тезисов. Основой для одного из них послужила антропология, другой был связан с тяжелой музыкой, еще один – с литературой восемнадцатого века, добавила Прист. Ученые с удовольствием обсуждают насущные проблемы, а вот о вышеупомянутых вещах говорят не многие.

— говорит преподаватель Манчестерского университета (по совместительству организатор конференции) Ханна Прист. Прежде она проводила научные собрания, на которых обсуждали оборотней и монстров под эгидой её издательской компании «Hic Dragones».— говорится в объявлении на сайте конференции.

Самым подходящим местом для проведения конференции будет Европа, так как именно в этих краях подобное случалось еще с древних времён вплоть до наших дней. Вдобавок там родилось множество легенд, включая Дракулу – одного из самых известных кровопийц, ставшего впоследствии основоположником поп-культуры, увлекающейся вампирами и зомби.

Европа может похвастаться старейшими артефактами, которые свидетельствуют об актах каннибализма. В одной из статей научного журнала 1999 года издания, французские палеонтологи рассказывают о находке в пещере Мула-Герси останков шести неандертальцев, которым, по меньшей мере, сто тысяч лет. Их кости раздроблены таким образом, чтобы можно было достать костный и головной мозг. Более того, следы на нижней челюсти и бедренной кости свидетельствуют о том, что язык и мясо с бедра были срезаны для употребления в пищу.

И это не единичный случай в древней истории. За последние десять лет появились находки, свидетельствующие о поедании неандертальцами друг друга задолго до их вымирания. По настоящему ужасную картину обнаружили в пещере Эли Сидрон (Испания). Там палеонтологи нашли семью, состоящую из 12 человек, которых расчленили, освежевали, а затем и съели другие неандертальцы. Всё это произошло около 50 тысяч лет назад.

Когда Homo Sapiens начали заниматься каннибализмом – это действительно интересный вопрос. И всё же со временем они стали это делать», говорит почетный профессор в области археологии университета западной Австралии Сандра Баулер. Имеются весьма скудные доказательства того, что это произошло в те времена, когда люди занимались охотой и собирательством. Хотя в 2009 году в Национальном центре Научных Исследований Парижа сообщили о находке челюсти. Согласно анализам тот, кому она принадлежала, был убит и разделан древними людьми.

Даже если Homo Sapiens, обитавшие на территории Европы, не занимались людоедством, факты указывают на то, что они делали это в более позднее время.

Многие исторические и религиозные документы пронизаны свидетельствами актов каннибализма. Например, в одиннадцатом веке во времена голода на английских рынках торговали человеческим мясом

— говорит историк Джей Рубенштейн.

Однако первый наиболее достоверный случай каннибализма, подтверждённый многими независимыми источниками, состоялся во время крестового похода

— добавил он.

Согласно этим данным, в 1098 году, после успешной осады сирийского города Маарра, крестоносцы начали поедать проживавших там мусульман. Далее всё становится запутаннее», пояснил Рубенштейн. Некоторые хроники сообщают, что без разрешения военачальников тела вывозились, а затем в приготовленном виде их подавали на стол на так называемых пиршествах. Согласно другим источникам каннибализм был своего рода психологической тактикой запугивания для предстоящих походов. По слухам всё это происходило с одобрения военачальников

— пояснил Рубенштейн.

В любом случае поколение после эпохи крестовых походов было явно не в восторге от случившегося в Маарре. Первый крестовый поход – это начало великого европейского эпоса — событие, которое люди хотели праздновать

К тому же случай каннибализма в Маарре просто не вписывался в образ европейцев о самих себе. В средневековой культуре антагонистов чаще всего изображали как людоедов или великанов, особенно в рассказах о войне, утверждает Джерадин Хэнг. Ведьмы, евреи, дикари, азиаты и язычники действительно считались каннибалами, коими в двенадцатом веке христианская Европа себя представить не могла.

— рассказывает Джей. Однако им пришлось смириться с таким «пятном» на страницах своей истории.

К шестнадцатому веку это явление не просто укоренилось в сознании европейцев, оно стало средством общепринятой медицины. Порошок мумий, который везли с Египта, использовался как лекарство от всевозможных болячек. Но вскоре этот список пополнился кожей, мясом, костьми, кровью, жиром и мочой из трупов местных преступников

— говорит сотрудник университета Дургема Ричард Сагг.

Это явление достигло своего пика где-то в 1680 году

— добавил он. Однако такой способ лечения был использован уже во втором веке нашей эры в древней Греции лекарем по имени Гален, приписывал больным человеческую кровь. Эта практика просуществовала вплоть до двадцатого века. Даже в 1910 году немецкий фармацевтический каталог содержал мумиё в качестве товара на продажу.

Пока европейцы употребляли этот «препарат», в Новый Свет отправилась экспедиция миссионеров с целью якобы излечить коренные народы от каннибализма. В дальнейшем это послужило формальной причиной для завоевания

Вполне вероятно, что европейцы съедали в то время больше человеческого мяса, чем жители Нового Света

— говорит Баудлер.— рассказывает Сагг.

Это невероятный парадокс

Понятие «каннибал» использовалось для описания бедняков и никчёмных простолюдинов, в то время как цивилизованная часть всё так же ели человеческое мясо.

— добавила Ноубл.

«Слово «каннибал» впервые появилось в английском языке в середине шестнадцатого века благодаря испанским первооткрывателям», говорит сотрудник университета Нью Мехико по изучению сравнительной культурологии и литературы Кармен Ночентелли. Оно происходит от слова «Canibales», которое использовал в своих дневниках Колумб для описания коренного народа, проживавшего на территории Карибских островов. По слухам они были людоедами», поясняет Ночентелли. По записям из дневника Колумба, очевидно, что изначально он им не верил».

Тем не менее, слово прижилось. Его стали часто использовать для описания людей в Новом Свете. Оно звучало намного лучше, чем слово греческого происхождения «anthropophagi» (людоед). В словаре 1538 года его значение определяло жителей Азии, которые ели себе подобных.

По причине того, что многие колонисты преувеличивали случаи каннибализма в Новом Свете, некоторые ученые вообще считают их не более чем выдумкой. Но есть доказательства, которые доказывают обратное, а именно окаменелые экскременты, содержащие белок человеческой крови, которые были найдены на юго-западе Америки. Достоверные источники утверждают, что племена ацтеков и бразильских тупинамба были каннибалами. «Причиной того, почему это явление настолько спорно заключается в нехватке подробных сведений о том, какова была его роль в обществе», говорит Баудлер.

На конференции Баудлер представит информацию о подобных случаях. В частности, рассмотрит виды каннибализма, которые не считаются наказуемыми в обществе, где это практикуется.

Под этот вид подпадает выживание, когда люди едят друг друга от безысходности. Как, например шестнадцать выживших после крушения самолёта в Андах в 1972 году или экипаж судна «Sir John Franklin» из неудавшейся экспедиции 1845 года в Антарктиду.

Сюда относится и поедание трупов во время похоронного процесса, чем занимались в прошлом веке народы на территории восточного нагорья Папуа Новой Гвинеи, а также бразильской и перуанской Амазонии.

Это не то, что может на первый взгляд показаться нам отвратительным и мерзким, поясняет в своем докладе Сара-Луиза Флауэрс. На самом деле это проявление любви и уважения к усопшему, своего рода средство, помогающее оправится от горя.

В то время как некоторые из участников представят сравнение приемлемых в культурном отношении видов каннибализма и мерзких преступлений серийных убийц, другие докладчики расскажут о связи этого явления с поп культурой. Например, эпизод мести в мультсериале «South park», нашумевшая сага «Сумерки» и появление зомби мода к игре Call of Duty.

С такими заголовками как «Пожиратели в Лондоне», «Угадай, кто придет на обед? Глазами серийного маньяка» и «Приятного аппетита» участникам остаётся надеяться, что закуска на банкете будет полностью вегетарианского характера.

Источник перевод для MixedNews — Илья Матанов (3 голосов, среднее: 3,67 из 5)

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