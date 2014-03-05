В Британии после урезания пособия инвалид умер от голода

Вуд умер в своём доме в августе, через несколько месяцев после того, как власти признали его дееспособным. Это решение послужило прекращению выплаты центром занятости пособия, и Вуд вынужден был жить всего на 40 фунтов в неделю. Выплата пособия на жильё была прекращена примерно в то же время.





В Британии 44-летний Марк Вуд был признан дееспособным, несмотря на имеющиеся у него сложные проблемы с психическим здоровьем. Когда он умер, то весил всего 35 килограмм.

Оксфордширский патологоанатом Даррен Солтер сказал, что, хотя причину смерти оказалось невозможным определить, вероятно, она была вызвана, или ей способствовало недоедание, потому как «у Вуда был заметный недостаток веса». Его доктор сказал, что на момент смерти индекс массы тела Вуда был не сопоставим с жизнью.

Вуд никому не рассказал о том, что выплата пособий ему была прекращена, и пытался выжить на оставшееся пособие по инвалидности в 40 фунтов в неделю. Он не хотел просить родственников о помощи и они почти до самой его смерти не знали о том, что он лишился средств к существованию.

Его сестра Кэти Вуд говорит, что её брат всю жизнь боролся с недиагностируемыми проблемами с психическим здоровьем, из-за которых он не был способен работать. В возрасте около тридцати лет ему поставили диагноз синдром Аспергера и обсессивно-компульсивное расстройство. Также на момент, когда он умер, у него наблюдалось расстройство питания и когнитивные поведенческие проблемы. Вуда уволили с первой работы, потому что его работодатель сказал, что он «не способен следовать инструкциям».

«Он годами работал, чтобы создать место, где он мог бы спокойно жить. Но всё это изменилось, когда его лишили пособий. Он из всех сил пытался выжить«, говорит его сестра.

«Он был довольно гордым человеком. Он хотел, чтобы его считали нормальным. Он отчаянно пытался быть обычным человеком«, говорит она. «Он не хотел просить о помощи и быть обузой для матери. Ему хотелось выжить без нашей помощи«.

Социальный работник Том Поллард говорит: «Мы были глубоко опечалены известием о смерти Марка Вуда. К сожалению, этот трагический случай далеко не единичен. Мы слишком часто узнаем о том, как изменения в выплате пособий оказывают негативное влияние на людей, пытающихся выжить в сложной, и всё более жестокой системе«.

Источник перевод для MixedNews — molten (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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