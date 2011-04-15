Движение отдельных участков земли в Японии

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  1. zloy:
    19.04.2011 в 6:29 дп

    Жутко. Какой же огромной силой является конвенция в недрах земли.

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  2. jiffynotes.com:
    29.06.2017 в 2:13 дп

    На отдельных участках «прохождения» делаются также и сплошные дорожки нобэдан, сложенные из естественных и обработанных камней.

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  3. vid7z.com:
    12.08.2017 в 9:23 пп

    Такой способ укладки позволяет сократить центробежную силу выталкивания подвижного состава в кривых участках пути, а также повышает комфорт пассажиров при движении поезда.

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