Движение отдельных участков земли в Японии

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Жутко. Какой же огромной силой является конвенция в недрах земли.
конверсия, конечно. 🙂
На отдельных участках «прохождения» делаются также и сплошные дорожки нобэдан, сложенные из естественных и обработанных камней.
Такой способ укладки позволяет сократить центробежную силу выталкивания подвижного состава в кривых участках пути, а также повышает комфорт пассажиров при движении поезда.
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Жутко. Какой же огромной силой является конвенция в недрах земли.
конверсия, конечно. 🙂
На отдельных участках «прохождения» делаются также и сплошные дорожки нобэдан, сложенные из естественных и обработанных камней.
Такой способ укладки позволяет сократить центробежную силу выталкивания подвижного состава в кривых участках пути, а также повышает комфорт пассажиров при движении поезда.