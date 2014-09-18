Перекраивая карту Российской Федерации: раздел России после Третьей мировой войны?

Будущее России или будущее многих «Россий», множества ослабленных и разделённых государств, каким его видит Вашингтон и его союзники по НАТО, – это демографический спад, деиндустриализация, бедность, отсутствие каких-либо оборонительных возможностей и эксплуатация природных ресурсов её внутренних регионов.

Место России в планах Империи хаоса

Развала Советского Союза было Вашингтону и НАТО мало. Конечная цель США заключается в недопущении появления в Европе и Евразии каких-либо альтернатив евроатлантической интеграции. Вот почему разрушение России – одна из их стратегических задач.

Цели Вашингтона были рабочими и преследовались во время боевых действий в Чечне. Они также усматривались в кризисе, разразившемся с Евромайданом на Украине. По сути, первый шаг по разрыву Украины и России был катализатором распада всего СССР и прекращения любых попыток его реорганизации.

Польско-американский интеллектуал Збигнев Бжезинский, бывший советником по национальной безопасности у президента США Джима Картера, фактически отстаивал идею разрушения России путём её постепенной дезинтеграции и децентрализации. Он сформулировал условие о том, что «в большей степени децентрализованная, Россия была бы не столь восприимчива к призывам объединиться в империю». Иначе говоря, если США разделят Россию, Москва не сможет составить конкуренцию Вашингтону. В указанном контексте он утверждает следующее:

России, устроенной по принципу свободной конфедерации, в которую вошли бы Европейская часть России, Сибирская республика и Дальневосточная республика, было бы легче развивать более тесные экономические связи с Европой, с новыми государствами Центральной Азии и с Востоком, что тем самым ускорило бы развитие самой России.

Эти идеи не ограничиваются лишь кабинетами некоторых оторванных от жизни учёных или отдельными фабриками мысли. У них есть поддержка правительств и даже подготовленные сторонники. Ниже приводится рассуждения одного из них.

Американские государственные СМИ прогнозируют балканизацию России

8 сентября 2014 года Дмитрий Синченко опубликовал статью о разделе России «В ожидании Третьей мировой войны. Как изменится мир». Синченко участвовал в Евромайдане, а его организация, Всеукраїнська ініціатива «Рух Державотворців», в числе прочих внешнеполитических целей выступает в поддержку этнического национализма, территориальной экспансии Украины за счёт большинства граничащих с нею стран, придание нового импульса проамериканской Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова), вступление в НАТО и переход в наступление с целью нанесения поражения России. Заметим, что включение слова «демократия» в название ГУАМ не должно никого вводить в заблуждение – ГУАМ, как доказывает включение в него Республики Азербайджан, имеет отношение не к демократии, а к уравновешиванию России в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

Статья Синченко начинается рассказом об истории появления выражения «ось зла», использовавшегося Соединёнными Штатами для очернения своих врагов. В ней говорится о том, как Джордж У. Буш мл. придумал эту фразу в 2002 году, объединив вместе Ирак, Иран и Северную Корею, как Джон Болтон расширил «ось зла», присоединив к ней Кубу, Ливию и Сирию, как Кондолиза Райс включила Беларусь, Зимбабве и Мьянму (Бирму), а затем в конце Синченко предлагает, чтобы к списку в качестве главной в мире страны-изгоя была добавлена Россия. Он даже доказывает, что Кремль причастен ко всем конфликтам на Балканах, Кавказе, Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Украине и в Юго-Восточной Азии. Далее он обвиняет Россию в том, что она вынашивает планы завоевания прибалтийских государств, Кавказа, Молдовы, Финляндии, Польши и, что даже ещё абсурднее, – двух своих близких военно-политических союзников, Беларуси и Казахстана. Судя по названию статьи, он утверждает даже то, что Москва целенаправленно добивается третьей мировой войны.

Это чтиво не распространяется в союзных США корпоративных сетях, но оно выходит непосредственно в СМИ, принадлежащих американскому государству. Данный прогноз был опубликован украинской службой «Радио „Свободная Европа“/Радио „Свобода“», которое представляет собой инструмент американской пропаганды в Европе и на Ближнем Востоке, помогающий свергать правительства.

Ужасает то, что в статье делается попытка придать вероятному сценарию новой мировой войны благопристойный вид. Отвратительным образом, не беря в расчёт применение ядерного оружия и ОМП, которое начнётся на Украине и в мире, статья рисует заведомо ложную, но уютную картину мира, исправленного большой глобальной войной. Радио «Свобода» и автор, в сущности, говорят украинскому народу «война пойдёт вам на пользу», и что после войны с Россией наступит какой-то утопический рай.

Статья также очень хорошо укладывается в контуры прогноза Бжезинского в отношении России, Украины и евразийского материка. Она предсказывает раздел России, при этом Украина представляет собой часть расширившегося Европейского Союза, в который входят Грузия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Израиль, Ливан и североамериканская зависимая территория Дании Гренландия. Кроме того, под его контролем конфедерация государств на Кавказе и в Средиземном море – последней мог бы быть Средиземноморский союз, который охватывал бы Турцию, Сирию, Египет, Ливию, Тунис, Алжир, Марокко и находящуюся под марокканской оккупацией Сахарскую Арабскую Демократическую Республику, или Западную Сахару. Украина представлена в качестве составной части Евросоюза. В этой связи, Украина, судя по всему, располагается в союзном США франко-немецко-польско-украинском коридоре и на оси Париж-Берлин-Варшава-Киев, за создание которой ратовал в 1997 году Бжезинский и которую Вашингтон использовал бы для того, чтобы бросить вызов РФ и её союзникам в СНГ.

Перекраивая Евразию: вашингтонские карты раздела России

Как говорится в статье Радио «Свобода», любое биполярное соперничество между Москвой и Вашингтоном закончится после Третьей мировой войны разделом Российской Федерации. Явно противореча самой себе, она утверждает, что истинно многополярный мир будет только тогда, когда Россия будет уничтожена, но при этом даёт понять, что США будут самой главной мировой державой, даже если Вашингтон и Европейский Союз будут ослаблены по итогам предсказанной крупной войны с русскими.

Статья сопровождается двумя картами, на которых в общем виде представлено перекроенное евразийское пространство и очертания мира после разрушения России. При этом, ни автор, ни две его карты не признают территориальных изменений на Крымском полуострове и изображают его частью Украины, а не РФ. Вот какие изменения были внесены в географию России, с запада на восток:

• Российская область Калининград будет аннексирована Литвой, Польшей или Германией. В любом случае она войдёт в состав укрупнённого Европейского Союза.

• Восточная Карелия (русская Карелия) и являющаяся в настоящее время субъектом федерации Республика Карелия в составе Северо-Западного федерального округа, вместе с городом федерального значения Санкт-Петербургом, Ленинградской областью, Новгородской областью, двумя северными третями Псковской области и Мурманской областью, отделена от России с образованием профинской страны. Эта территория может быть вообще поглощена Финляндией, что повлечёт создание Великой Финляндии. Хотя Архангельская область в этой статье указана как часть этой вычлененной территории, на карте она в неё не входит (наверно из-за допущенной в карте ошибки).

• Южные районы Псковской области (Себежский, Пустошкинский, Невельский и Усвятский) из состава Северо-Западного федерального округа и самые западные районы Смоленской области (Демидовский, Деснегорский, Духовщинский, Кардымовский, Хиславичский, Краснинский, Монастырщинский, Починковский, Рославльский, Руднянский, Шумячский, Смоленский, Велижский, Ярцевский и Ершичский), а также города Смоленск и Рославль, из состава Центрального федерального округа присоединены к Беларуси. Дорогобужский, Холм-Жирковский, Сафоновский, Угранский и Ельнинский районы Смоленской области, по-видимому, будут в дальнейшем выделены на карте в качестве новой границы между Беларусью и планируемой к урезанию Россией.

• Северо-Кавказский федеральный округ России, состоящий из Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия – Алания, Ставропольского края и Чечни, отделён от России в виде Кавказской конфедерации, находящейся под влиянием Европейского Союза.

• Южный федеральный округ России, образованный из Республики Адыгея, Астраханской области, Волгоградской области, Республики Калмыкия, Краснодарского края и Ростовской области, полностью аннексирован Украиной. Это приводит к возникновению общей границы между Украиной и Казахстаном и отрезает Россию от богатого энергоресурсами Каспийского моря, а также прямого южного выхода на Иран.

• Украина также аннексирует Белгородскую, Брянскую, Курскую и Воронежскую области из состава наиболее населённого федерального округа и региона – Центрального федерального округа.

• От России оторвана Сибирь и российский Дальний Восток, а именно Сибирский федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ.

• Текст гласит, что вся территория Сибири и бо́льшая часть территории российского Дальнего Востока, состоящего из Республики Алтай, Алтайского края, Амурской области, Республики Бурятия, Чукотки, Еврейской автономной области, Иркутской области, Камчатского края, Кемеровской области, Хабаровского края, Республики Хакасия, Красноярского края, Магаданской области, Новосибирской области, Омской области, Приморского края, Республики Саха, Томской области, Республики Тыва и Забайкальского края, либо превратится в несколько независимых государств под китайским доминированием, либо наряду с Монголией, станет новыми территориями Китайской Народной Республики. На карте Сибирь, бо́льшая часть российского Дальнего Востока, а также Монголия однозначно изображены китайской территорией. Исключением является Сахалинская область.

• Россия теряет остров Сахалин (Сахарин и Карафуто по-японски) и Курильские острова, которые образуют Сахалинскую область. Острова эти присоединяются к Японии.

На своей собственной веб-странице Синченко разместил свою статью с Радио «Свобода» на несколько дней раньше, 2 сентября 2014 года. Там же присутствуют те же карты, которые приписываются Радио «Свобода». Однако на личной страничке Синченко есть ещё одна достойная упоминания картинка – это картинка, на которой из России как из большого блюда весело отрезают себе куски для употребления в пищу все граничащие с ней страны.

Составление карты Нового мирового порядка: мир после Третьей мировой?

Вторая карта – карта планеты после Третьей мировой войны, разделённой на несколько наднациональных государств. Единственное исключение – Япония. Вторую карту и её наднациональные государства можно описать следующим образом:

• Как уже было сказано, Европейский Союз расширился и контролирует свои окраины на Кавказе, в Юго-Западной Азии и Северной Африке. Это реализация Средиземноморского диалога НАТО и Партнёрства во имя мира на политическом и военном уровнях, а также Восточного партнёрства и Евро-средиземноморского партнёрства (Средиземноморский союз) на политическом и экономическом уровнях.

• Соединённые Штаты образуют северо-американское наднациональное образование, которое включает Канаду, Мексику, Гватемалу, Белиз, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Венесуэлу, Эквадор, Гвианы (Гайана, Суринам и Французская Гвиана) и все страны Карибского бассейна.

• Все страны, не поглощённые США в Южной Америке, образуют свою собственную организацию в виде уменьшенной Южной Америки, в которой будет главенствовать Бразилия.

• Своего рода блок стран Юго-Западной Азии или наднациональная структура будет образована из Афганистана, Пакистана, Ирана, Ирака, Иордании, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара, ОАЭ, Омана и Йемена.

• На индийском субконтиненте Южной Азии будет сформировано некое наднациональное образование, состоящее из Индии, Шри-Ланки (Цейлона), Непала, Бутана, Бангладеш, Мьянмы (Бирмы) и Таиланда.

• Наднациональное образование будет в Австралии и Океании, и в него войдут Филиппины, Малайзия, Сингапур, Бруней, Индонезия, Восточный Тимор, Папуа — Новая Гвинея, Новая Зеландия и острова Тихого океана. Оно будет включать Австралию, и главную роль в нём будет играть Канберра.

• За исключением Северной Африки, которая будет находиться под контролем Европейского Союза, остальная Африка объединится при ведущей роли Южной Африки.

• Восточноазиатское наднациональное образование включит в себя Российскую Федерацию, Индокитай, Китай, Корейский полуостров, Монголию и постсоветскую Центральную Азию. В этом образовании господствующее положение будут занимать китайцы, а управляться оно будет из Пекина.

Хотя от статьи Радио «Свободная Европа» и двух послевоенных карт можно отмахнуться как от далёких от жизни представлений, необходимо задать несколько важных вопросов. Во-первых, где автор нахватался этих идей? Были ли они транслированы через какие-то семинары, проведённые при косвенной поддержке США и ЕС? Во-вторых, что питает принадлежащие автору образы политического ландшафта после Третьей мировой войны?

По сути, автор приспособился под схему раздела России по Бжезинскому. В текст и карты вошли даже районы Северной Африки, Ближнего Востока и Кавказа, которые Евросоюз рассматривает для себя как второстепенную периферию или прокладку. Эти области даже закрашены светло-голубым в отличие от синего, использованного для обозначения ЕС.

Даже если отвлечься от Радио «Свободная Европа», никто не должен терять из виду тот факт, что Япония по-прежнему претендует на Сахалинскую область, а США, ЕС, Турция и Саудовская Аравия поддерживают сепаратистские движения в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах РФ.

Украинство

Статья Радио «Свобода» излучает признаки украинства, на котором стоит ненадолго остановиться.

Нации конструируются, потому что все они представляют собой динамические общности, которые, тем или иным образом, сконструированы и удерживаются вместе коллективом индивидов, образующих общества. В этом смысле их можно назвать воображаемыми сообществами.

На постсоветском пространстве и Ближнем Востоке разыгрываются махинации, имеющие целью деконструкцию и реконструкцию наций и групп. На социологическом или антропологическом жаргоне это можно называть манипуляцией трайбализмом, а на политическом – доигрыванием до конца Большой игры. В указанном контексте, на протяжении более чем ста лет украинство на Украине было особо благосклонным к антиправительственным элементам и антироссийским националистическим настроениям – впервые при австрийцах и немцах, позднее через поляков и британцев, а теперь при США и НАТО.

Украинство – это идеология, добивающаяся материализации в среде украинского народа и внедрения в неё нового коллективного воображения или ложной исторической памяти, в которой они всегда были нацией и народом, отделённым от русского народа, как в этническом, так и в гражданском смысле. Украинство – это политический проект, стремящийся к отрицанию исторического единства восточных славян, географических корней и исторического фона, который стоит за различиями между украинцами и русскими. Другими словами, украинство пытается избавиться от контекста и забыть процесс, который привёл к различиям между украинцами и русскими.

***

Россия всегда восставала из пепла. Свидетельство тому – история. Россия будет стоять, что бы ни случилось. Всякий раз, когда многоликий народ России выступает вместе под одним знаменем за свою родину, он разбивает империи. Он пережил катастрофические войны, вторжения и своих врагов. Карты и границы могут меняться, но Россия останется.

Источник перевод для MixedNews — josser (17 голосов, среднее: 4,29 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x