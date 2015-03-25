12 главных русских изобретений, которые изменили мир

Русские изобретатели внесли щедрый вклад в развитие мировой научной мысли. Многие из их изобретений в буквальном смысле изменили мир, дав людям возможность пользоваться такими благами цивилизации, как самолёты, автомобили, компьютеры и телевидение. В данной статье представлена дюжина революционных инноваций, которые стали неотъемлемой частью современного существования.
Гусеничная цепь
В 1837 году капитан русской армии Дмитрий Загряжский нарисовал гусеничный ход и подал в Министерство финансов ходатайство о выдаче ему патента на изобретение под названием «экипаж с плоскозвенчатой металлической гусеницей». Загряжский получил патент, но в то время его изобретение не заинтересовало производителей, и в 1839 году патент был аннулирован. Много времени спустя, в 1877 году русский крестьянин и изобретатель-самоучка Фёдор Блинов завершил неоконченное дело Загряжского и создал вагон, передвигающийся на гусеницах. Это изобретение дало зелёный свет производству тракторов, а затем и танков.
Железнодорожные поезда на электрической тяге
Изобретение поезда на электрической тяге стало предпосылкой транспортной революции, которая дала толчок развитию городов и промышленных центров. Всё это началось в 1874-1876 годах, когда Фёдор Пироцкий провёл серию опытов по передаче электричества на расстоянии, при которых одна рельса служила прямым проводником, а другая — обратным проводником. Пироцкому удалось успешно привести в действие электрический двигатель, находившийся в одном километре от источника питания. Несколько лет спустя Пироцкий провёл эксперимент на железнодорожной ветке близ Сестрорецка. В вагоне было сорок человек.
Видеомагнитофон
Ученик отца-основателя русской авиации Николая Жуковского Александр Понятов открыл в Соединённых Штатах компанию Ampex, в которой работал в 1950-х годах. Компании удалось сделать первый коммерческий видеомагнитофон. Полвека Ampex сохраняла лидерство на рынке профессиональной магнитной записи видео, а мировым гигантам электроники приходилось использовать патенты Понятова для производства домашнего видеооборудования.
Радио
В апреле 1886 года на лекции в Санкт-Петербургском университете профессор физики Александр Попов объявил об изобретении беспроводной системы связи, и продемонстрировал первый в мире радиоприёмник. Однако Попов не мог публиковать результаты своих работ, поскольку служил в Морском ведомстве. Почти в то же время аналогичные эксперименты провёл итальянец Гульельмо Маркони — его статья была опубликована в 1897 году.
Вертолёт
Игорь Сикорский был ещё одним русским изобретателем, чей потенциал был полностью реализован за границей. В 1910 он создал прототип винтокрылого устройства, который успешно поднялся в воздух. В 1912 Сикорский создал первый в мире гидроплан, а затем первый самолёт с несколькими двигателями. После русской революции 1917 года Сикорскому пришлось эмигрировать в США, где он основал собственную компанию Sikorsky Aero Engineering Company, вклад в развитие которой сделал выдающийся русский композитор Сергей Рахманинов. Первый экспериментальный вертолёт Сикорского, построенный в Соединённых Штатах, поднялся в воздух в сентябре 1939. Проект этой машины, который уже более пятидесяти лет считается классическим проектом вертолёта, использовался при постройке почти 95 процентов вертолётов по всему миру.
Солнечная батарея
Именно благодаря открытиям русского физика Александра Столетова сегодня мы имеем возможность пользоваться телевидением. В конце 1880-х годов, в результате ряда экспериментов Столетов дал теоретическое обоснование фотоэлектрического эффекта. Фотоэлектрический эффект лёг в основу производства солнечных батарей, которые сегодня получили широкое практическое применение.
Трансформаторы
Электрической сети не бывает без трансформатора. Трансформаторы были изобретены, построены и введены в эксплуатацию русскими инженером Павлом Яблочковым и физиком Иваном Усагиным.
Йогурт
Хотя кисломолочные продукты появились много веков назад, первым, кто высказал предположение по поводу их позитивного воздействия на продолжительность жизни был русский учёный Илья Мечников. В 1910 году он предположил, что для того, чтобы жить дольше, человек должен употреблять кисломолочные продукты, которые подавляют процессы гниения в кишечнике.
Телевидение
Владимир Зворыкин был ещё одним русским инженером, чьи изобретения дебютировали в Соединённых Штатах. Он является автором главного изобретения 20 века — электронного телевидения.
Крекинг бензина
Жизнь в современном мире невозможно представить без автомобиля, однако автомобиля не было бы без бензина. Крекинг — это процесс, позволяющий получать бензин из тяжёлых или высококипящих нефтяных фракций, и именно благодаря крекингу людям удаётся производить огромное количество бензина, потребляемое современными автомобилями. Благодаря крекингу, в бензин можно превратить до 70 процентов неочищенной нефти, в то время как стандартные дистилляционные методы позволяют переработать от 10 до 20 процентов.
Синтетический каучук
Современную экономику сложно представить без синтетического каучука. В основном, искусственный каучук используется для изготовления шин для автомобилей, самолётов и велосипедов. Кроме того, синтетический каучук используют для изготовления мастики, изолирующего материала, медицинских приборов, и во многих других областях. Синтетический каучук также незаменим при производстве твёрдого ракетного топлива. Первым коммерчески жизнеспособным видом искусственного каучука был полибутадиен, синтезированный по методу, разработанному русским химиком Сергеем Лебедевым. В 1910 году Лебедев получил первые образцы синтетического каучука.
Зерноуборочный комбайн
Андрей Власенко работал управителем имения в Тверской губернии. В 1868 году он изобрёл первый в мире зерноуборочный комбайн, который назвал «конной зерноуборкой на корню». Машина была по большей части деревянной и приводилась в движение тремя лошадьми. Устройство заменяло труд двадцати крестьян. Власенко построил две машины, каждую из которых тянули две лошади, а для управления устройством требовался один рабочий. Машины много лет работали на полях помещика в Тверской губернии, и только десять лет спустя американские газеты разнесли весть о том, что в Калифорнии построена молотилка — журналисты назвали её «уборочным комбайном».
Нам есть чем гордиться!
Много что еще можно добавить, к сожалению в России всегда хромала реализация идеи и патентование.
Да уж. Потому каждый, кому что то понадобится, изобретает все заново… Тренировка мозгов!
Ну,к примеру, эл.железную дорогу и электровозы изобрел Сименс, гусенечную цепь-британец Эджуорт,зерноуборочный комбаин-американцы и англичане и так далее.Можно просто посмотреть хронологию мировых изобретений в Википедии и все станет ясно.