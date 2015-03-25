12 главных русских изобретений, которые изменили мир

Русские изобретатели внесли щедрый вклад в развитие мировой научной мысли. Многие из их изобретений в буквальном смысле изменили мир, дав людям возможность пользоваться такими благами цивилизации, как самолёты, автомобили, компьютеры и телевидение. В данной статье представлена дюжина революционных инноваций, которые стали неотъемлемой частью современного существования.

Гусеничная цепь

В 1837 году капитан русской армии Дмитрий Загряжский нарисовал гусеничный ход и подал в Министерство финансов ходатайство о выдаче ему патента на изобретение под названием «экипаж с плоскозвенчатой металлической гусеницей». Загряжский получил патент, но в то время его изобретение не заинтересовало производителей, и в 1839 году патент был аннулирован. Много времени спустя, в 1877 году русский крестьянин и изобретатель-самоучка Фёдор Блинов завершил неоконченное дело Загряжского и создал вагон, передвигающийся на гусеницах. Это изобретение дало зелёный свет производству тракторов, а затем и танков.

Железнодорожные поезда на электрической тяге

Изобретение поезда на электрической тяге стало предпосылкой транспортной революции, которая дала толчок развитию городов и промышленных центров. Всё это началось в 1874-1876 годах, когда Фёдор Пироцкий провёл серию опытов по передаче электричества на расстоянии, при которых одна рельса служила прямым проводником, а другая — обратным проводником. Пироцкому удалось успешно привести в действие электрический двигатель, находившийся в одном километре от источника питания. Несколько лет спустя Пироцкий провёл эксперимент на железнодорожной ветке близ Сестрорецка. В вагоне было сорок человек. Первая линия трамвая на электрической тяге, построенная на основе чертежей русского изобретателя, была открыта на окраине Берлина в 1881 году.

Видеомагнитофон

Ученик отца-основателя русской авиации Николая Жуковского Александр Понятов открыл в Соединённых Штатах компанию Ampex, в которой работал в 1950-х годах. Компании удалось сделать первый коммерческий видеомагнитофон. Полвека Ampex сохраняла лидерство на рынке профессиональной магнитной записи видео, а мировым гигантам электроники приходилось использовать патенты Понятова для производства домашнего видеооборудования.

Радио

В апреле 1886 года на лекции в Санкт-Петербургском университете профессор физики Александр Попов объявил об изобретении беспроводной системы связи, и продемонстрировал первый в мире радиоприёмник. Однако Попов не мог публиковать результаты своих работ, поскольку служил в Морском ведомстве. Почти в то же время аналогичные эксперименты провёл итальянец Гульельмо Маркони — его статья была опубликована в 1897 году. В отличие от изобретения Попова, аппарат Маркони был быстро запущен в серийное производство, поэтому на Западе до сих пор идут споры о том, кто же изобрёл радио первым.

Вертолёт

Игорь Сикорский был ещё одним русским изобретателем, чей потенциал был полностью реализован за границей. В 1910 он создал прототип винтокрылого устройства, который успешно поднялся в воздух. В 1912 Сикорский создал первый в мире гидроплан, а затем первый самолёт с несколькими двигателями. После русской революции 1917 года Сикорскому пришлось эмигрировать в США, где он основал собственную компанию Sikorsky Aero Engineering Company, вклад в развитие которой сделал выдающийся русский композитор Сергей Рахманинов. Первый экспериментальный вертолёт Сикорского, построенный в Соединённых Штатах, поднялся в воздух в сентябре 1939. Проект этой машины, который уже более пятидесяти лет считается классическим проектом вертолёта, использовался при постройке почти 95 процентов вертолётов по всему миру. В 1942 году Сикорский создал двухместный вертолёт.

Солнечная батарея

Именно благодаря открытиям русского физика Александра Столетова сегодня мы имеем возможность пользоваться телевидением. В конце 1880-х годов, в результате ряда экспериментов Столетов дал теоретическое обоснование фотоэлектрического эффекта. Фотоэлектрический эффект лёг в основу производства солнечных батарей, которые сегодня получили широкое практическое применение. Столетов создал первый фотоэлемент, основанный на внешнем фотоэффекте, а также открыл прямо пропорциональную зависимость силы фототока от интенсивности света.

Трансформаторы

Электрической сети не бывает без трансформатора. Трансформаторы были изобретены, построены и введены в эксплуатацию русскими инженером Павлом Яблочковым и физиком Иваном Усагиным. Открытие, вошедшее в учебники истории как «распределение света» было сделано Яблочковым в середине 1870-х. Изобретение, состоявшее из трансформатора и конденсатора, было продемонстрировано в Париже и Санкт-Петербурге, и уже в 1882 году во Франции изобретатели Люсьен Голар и Джошуа Уиллард Гиббс запатентовали трансформатор с незамкнутой железной цепью.

Йогурт

Хотя кисломолочные продукты появились много веков назад, первым, кто высказал предположение по поводу их позитивного воздействия на продолжительность жизни был русский учёный Илья Мечников. В 1910 году он предположил, что для того, чтобы жить дольше, человек должен употреблять кисломолочные продукты, которые подавляют процессы гниения в кишечнике. Мечников доказал, что самый высокий процент долгожителей — в Болгарии, а ведь именно Болгария считается родиной йогурта, поскольку древняя Фракия была первой страной, где молоко смешивали с закваской.

Телевидение

Владимир Зворыкин был ещё одним русским инженером, чьи изобретения дебютировали в Соединённых Штатах. Он является автором главного изобретения 20 века — электронного телевидения. В 1923 году в США Зворыкин подал патентную заявку на телевидение. Шесть лет спустя он разработал кинескоп — высоковакуумную телевизионную приемную трубку, а через два года создал первое передающее устройство, которое назвал иконоскопом.

Крекинг бензина

Жизнь в современном мире невозможно представить без автомобиля, однако автомобиля не было бы без бензина. Крекинг — это процесс, позволяющий получать бензин из тяжёлых или высококипящих нефтяных фракций, и именно благодаря крекингу людям удаётся производить огромное количество бензина, потребляемое современными автомобилями. Благодаря крекингу, в бензин можно превратить до 70 процентов неочищенной нефти, в то время как стандартные дистилляционные методы позволяют переработать от 10 до 20 процентов. Метод крекинга был открыт русским инженером Владимиром Шуховым, который в 1891 году создал первую промышленную крекинговую установку.

Синтетический каучук

Современную экономику сложно представить без синтетического каучука. В основном, искусственный каучук используется для изготовления шин для автомобилей, самолётов и велосипедов. Кроме того, синтетический каучук используют для изготовления мастики, изолирующего материала, медицинских приборов, и во многих других областях. Синтетический каучук также незаменим при производстве твёрдого ракетного топлива. Первым коммерчески жизнеспособным видом искусственного каучука был полибутадиен, синтезированный по методу, разработанному русским химиком Сергеем Лебедевым. В 1910 году Лебедев получил первые образцы синтетического каучука. Напечатанная в 1913 году книга Лебедева «Исследование в области полимеризации двуэтиленовых углеводородов» впоследствии стала научной основой промышленного синтеза каучука.

Зерноуборочный комбайн

Андрей Власенко работал управителем имения в Тверской губернии. В 1868 году он изобрёл первый в мире зерноуборочный комбайн, который назвал «конной зерноуборкой на корню». Машина была по большей части деревянной и приводилась в движение тремя лошадьми. Устройство заменяло труд двадцати крестьян. Власенко построил две машины, каждую из которых тянули две лошади, а для управления устройством требовался один рабочий. Машины много лет работали на полях помещика в Тверской губернии, и только десять лет спустя американские газеты разнесли весть о том, что в Калифорнии построена молотилка — журналисты назвали её «уборочным комбайном». По принципу работы первый американский комбайн был похож на машину Власенко, но он приводился в движение двадцатью четырьмя мулами и управлялся семью рабочими.

Источник перевод для MixedNews — Анастасия Букина (18 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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