Убийство царской семьи «заказал» Яков Шифф

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Источник перевод для mixednews – george_ha

9.07.2011

В июле 1918 года Яков Шифф,  американский банкир и филантроп еврейского происхождения, по дипломатическим каналам США направил русским большевикам сообщение с приказом уничтожить бывшего императора Николая II и его семью.

Убийство царской семьи «заказал» Яков Шифф

Этот хорошо скрытый исторический факт, а также сам процесс принятия решения об убийстве царской семьи описан в книге Юри Лина «Под знаком Скорпиона».  Ниже приводится краткая выдержка из этой книги:

«Приказ об убийстве царя и его семьи на самом деле пришёл из Нью-Йорка.  Ленин почти ничего не говорил об этом вопросе.  Большевики были вынуждены бежать из Екатеринбурга настолько поспешно, что у них не оказалось времени для уничтожения всех лент с телеграфными сообщениями.  После взятия Екатеринбурга «белыми» эти ленты обнаружил в здании телеграфа Николай Соколов [автор подробного расследования, проведённого в 1919 году под руководством вождя «белого движения»  Александра Колчака], который их собрал, но не смог расшифровать. Расшифровка была проведена группой экспертов в Париже лишь в 1922 году. Соколов открыл, что телеграммы были весьма разоблачительного свойства, поскольку имели непосредственное отношение к убийству царя и его семьи.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Яков Свердлов направил  телеграмму Якову Юровскому, извещавшую, что после того как он сообщил Якову Шиффу в Нью-Йорк о приближении Белой армии к Екатеринбургу, он получил приказ от Шиффа ликвидировать царя и одновременно его семью.  Этот приказ был доставлен Свердлову через американское представительство, которое в ту пору находилось в  Вологде.

Свердлов приказал Юровскому выполнить этот приказ.  Но на следующий день, Юровский решил проверить действительно ли приказ относится ко всей семье или же только к бывшему императору.  Свердлов подтвердил, что должна быть уничтожена вся семья, а  Юровский назначался ответственным за исполнение приказа.

Таким образом, Ленин не принимал участия в принятии этого решения.  Историк Эдвард Радзинский, еврей по происхождению, пытается утверждать, что именно Ленин отдал приказ об убийстве царя и его семьи.  Но ни одной подобной телеграммы в архивах не было обнаружено.  Объяснение Радзинского, что телеграммы Ленина были уничтожены не выдерживает никакой критики, поскольку сохранилось огромное количество материалов, компрометирующих Ленина в других отношениях.  Почему же он должен был уничтожить только эту конкретную телеграмму, не обращая внимания на другие уличающие его документы?

В ноябре 1924 года Соколов рассказал своему близкому другу, что его издатель побоялся опубликовать эти щекотливые факты.  Они были удалены из издания.  Соколов показал другу оригиналы телеграфных сообщений и их расшифровки.  Месяц спустя Соколов скоропостижно скончался. В то время он должен был отправиться в США для дачи показаний в пользу автомобильного магната Генри Форда, против которого подали судебный иск Кун, Лоуб и Ко. за публикацию книги «Международное еврейство».

Книга Соколова «Убийство царской семьи» была издана в Берлине в 1925 году без вышеупомянутой информации.  Эти факты были обнародованы только в 1939 году в периодическом издании «Царский вестник». Роль Якова Шиффа в убийстве царской семьи  стала известна российской общественности только в 1990 году».
(Конец цитаты, страницы 276-277).

Эта разоблачительная и крайне опасная информация о подлинных виновниках коммунизма, вероятно, стала главной причиной того, что книга «Под знаком Скорпиона» фактически оказалась под негласным запретом,  поскольку её невозможно купить в книжных магазинах, а Amazon.com сдерживает её продажу при помощи чрезвычайно высокой цены (сейчас $ 157,95).  Однако запрет распространяется не только на саму книгу, но и на её автора.

Юри Лина, бывший гражданин Эстонии, ныне живущий в «либеральной» Швеции, обнаружил, что свобода выражения мнения, по крайней мере для него, имеет весьма ограниченное применение. Сейчас он вновь столкнулся с необходимостью проведения полуподпольных лекций для небольших групп, как было в «старое время» в советской Эстонии, перед тем как КГБ поставил его перед выбором: либо эмигрировать, либо попасть в заключение.

Справка: Николай Алексеевич Соколов родился в Мокшане, неподалёку от Пензы в 1882 году.  После работы в качестве преподавателя права в Харькове, он был судьёй и судебным следователем.  После Октябрьской революции он бежал в Омск.  Будучи монархистом принимал участие в нескольких безуспешных попытках освобождения семьи Романовых.  7 февраля 1919 года был официально назначен адмиралом Колчаком следователем по делу об убийстве царской семьи.

В 1920 году, после поражение Белой армии Соколов покинул Россию и поселился в небольшом городе Сальбри во Франции.  Больной и без средств, с молодой женой и двумя маленькими детьми, он посвятил себя работе о  результатах своего расследования, до самой смерти 23 ноября 1924 года.В том же году его книга «Enqu?te judiciaire sur l’assassinat de la famille imp?riale Russe»  («Убийство царской семьи. Из записок судебного следователя Н. А. Соколова»; прим. mixednews)  была опубликована  издательством «Payot».  В этой книге он делал вывод, что вся семья Романовых была убита в Ипатьевском доме, а их тела кремированы.


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  1. Сергей:
    03.09.2017 в 2:16 пп

    Пора, пора Нюрнбергский процесс возобновить, теперь уж по тягчайшим преступлениям сионо-нацизма!

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