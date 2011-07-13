Убийство царской семьи «заказал» Яков Шифф

Источник перевод для mixednews – george_ha
9.07.2011
В июле 1918 года Яков Шифф, американский банкир и филантроп еврейского происхождения, по дипломатическим каналам США направил русским большевикам сообщение с приказом уничтожить бывшего императора Николая II и его семью.
Этот хорошо скрытый исторический факт, а также сам процесс принятия решения об убийстве царской семьи описан в книге Юри Лина «Под знаком Скорпиона». Ниже приводится краткая выдержка из этой книги:
«Приказ об убийстве царя и его семьи на самом деле пришёл из Нью-Йорка. Ленин почти ничего не говорил об этом вопросе. Большевики были вынуждены бежать из Екатеринбурга настолько поспешно, что у них не оказалось времени для уничтожения всех лент с телеграфными сообщениями. После взятия Екатеринбурга «белыми» эти ленты обнаружил в здании телеграфа Николай Соколов [автор подробного расследования, проведённого в 1919 году под руководством вождя «белого движения» Александра Колчака], который их собрал, но не смог расшифровать. Расшифровка была проведена группой экспертов в Париже лишь в 1922 году.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета Яков Свердлов направил телеграмму Якову Юровскому, извещавшую, что после того как он сообщил Якову Шиффу в Нью-Йорк о приближении Белой армии к Екатеринбургу, он получил приказ от Шиффа ликвидировать царя и одновременно его семью. Этот приказ был доставлен Свердлову через американское представительство, которое в ту пору находилось в Вологде.
Свердлов приказал Юровскому выполнить этот приказ. Но на следующий день, Юровский решил проверить действительно ли приказ относится ко всей семье или же только к бывшему императору.
Таким образом, Ленин не принимал участия в принятии этого решения. Историк Эдвард Радзинский, еврей по происхождению, пытается утверждать, что именно Ленин отдал приказ об убийстве царя и его семьи. Но ни одной подобной телеграммы в архивах не было обнаружено. Объяснение Радзинского, что телеграммы Ленина были уничтожены не выдерживает никакой критики, поскольку сохранилось огромное количество материалов, компрометирующих Ленина в других отношениях. Почему же он должен был уничтожить только эту конкретную телеграмму, не обращая внимания на другие уличающие его документы?
В ноябре 1924 года Соколов рассказал своему близкому другу, что его издатель побоялся опубликовать эти щекотливые факты.
Книга Соколова «Убийство царской семьи» была издана в Берлине в 1925 году без вышеупомянутой информации. Эти факты были обнародованы только в 1939 году в периодическом издании «Царский вестник». Роль Якова Шиффа в убийстве царской семьи стала известна российской общественности только в 1990 году».
(Конец цитаты, страницы 276-277).
Эта разоблачительная и крайне опасная информация о подлинных виновниках коммунизма, вероятно, стала главной причиной того, что книга «Под знаком Скорпиона» фактически оказалась под негласным запретом, поскольку её невозможно купить в книжных магазинах, а Amazon.com сдерживает её продажу при помощи чрезвычайно высокой цены (сейчас $ 157,95). Однако запрет распространяется не только на саму книгу, но и на её автора.
Юри Лина, бывший гражданин Эстонии, ныне живущий в «либеральной» Швеции, обнаружил, что свобода выражения мнения, по крайней мере для него, имеет весьма ограниченное применение.
Справка: Николай Алексеевич Соколов родился в Мокшане, неподалёку от Пензы в 1882 году. После работы в качестве преподавателя права в Харькове, он был судьёй и судебным следователем. После Октябрьской революции он бежал в Омск. Будучи монархистом принимал участие в нескольких безуспешных попытках освобождения семьи Романовых. 7 февраля 1919 года был официально назначен адмиралом Колчаком следователем по делу об убийстве царской семьи.
Пора, пора Нюрнбергский процесс возобновить, теперь уж по тягчайшим преступлениям сионо-нацизма!