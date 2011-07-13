Убийство царской семьи «заказал» Яков Шифф

Источник перевод для mixednews – george_ha

9.07.2011

В июле 1918 года Яков Шифф, американский банкир и филантроп еврейского происхождения, по дипломатическим каналам США направил русским большевикам сообщение с приказом уничтожить бывшего императора Николая II и его семью.

Этот хорошо скрытый исторический факт, а также сам процесс принятия решения об убийстве царской семьи описан в книге Юри Лина «Под знаком Скорпиона». Ниже приводится краткая выдержка из этой книги:

«Приказ об убийстве царя и его семьи на самом деле пришёл из Нью-Йорка. Ленин почти ничего не говорил об этом вопросе. Большевики были вынуждены бежать из Екатеринбурга настолько поспешно, что у них не оказалось времени для уничтожения всех лент с телеграфными сообщениями. После взятия Екатеринбурга «белыми» эти ленты обнаружил в здании телеграфа Николай Соколов [автор подробного расследования, проведённого в 1919 году под руководством вождя «белого движения» Александра Колчака], который их собрал, но не смог расшифровать. Расшифровка была проведена группой экспертов в Париже лишь в 1922 году. Соколов открыл, что телеграммы были весьма разоблачительного свойства, поскольку имели непосредственное отношение к убийству царя и его семьи.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Яков Свердлов направил телеграмму Якову Юровскому, извещавшую, что после того как он сообщил Якову Шиффу в Нью-Йорк о приближении Белой армии к Екатеринбургу, он получил приказ от Шиффа ликвидировать царя и одновременно его семью. Этот приказ был доставлен Свердлову через американское представительство, которое в ту пору находилось в Вологде.

Свердлов приказал Юровскому выполнить этот приказ. Но на следующий день, Юровский решил проверить действительно ли приказ относится ко всей семье или же только к бывшему императору. Свердлов подтвердил, что должна быть уничтожена вся семья, а Юровский назначался ответственным за исполнение приказа.

Таким образом, Ленин не принимал участия в принятии этого решения. Историк Эдвард Радзинский, еврей по происхождению, пытается утверждать, что именно Ленин отдал приказ об убийстве царя и его семьи. Но ни одной подобной телеграммы в архивах не было обнаружено. Объяснение Радзинского, что телеграммы Ленина были уничтожены не выдерживает никакой критики, поскольку сохранилось огромное количество материалов, компрометирующих Ленина в других отношениях. Почему же он должен был уничтожить только эту конкретную телеграмму, не обращая внимания на другие уличающие его документы?

В ноябре 1924 года Соколов рассказал своему близкому другу, что его издатель побоялся опубликовать эти щекотливые факты. Они были удалены из издания. Соколов показал другу оригиналы телеграфных сообщений и их расшифровки. Месяц спустя Соколов скоропостижно скончался. В то время он должен был отправиться в США для дачи показаний в пользу автомобильного магната Генри Форда, против которого подали судебный иск Кун, Лоуб и Ко. за публикацию книги «Международное еврейство».

Книга Соколова «Убийство царской семьи» была издана в Берлине в 1925 году без вышеупомянутой информации. Эти факты были обнародованы только в 1939 году в периодическом издании «Царский вестник». Роль Якова Шиффа в убийстве царской семьи стала известна российской общественности только в 1990 году».

(Конец цитаты, страницы 276-277).

Эта разоблачительная и крайне опасная информация о подлинных виновниках коммунизма, вероятно, стала главной причиной того, что книга «Под знаком Скорпиона» фактически оказалась под негласным запретом, поскольку её невозможно купить в книжных магазинах, а Amazon.com сдерживает её продажу при помощи чрезвычайно высокой цены (сейчас $ 157,95). Однако запрет распространяется не только на саму книгу, но и на её автора.

Юри Лина, бывший гражданин Эстонии, ныне живущий в «либеральной» Швеции, обнаружил, что свобода выражения мнения, по крайней мере для него, имеет весьма ограниченное применение. Сейчас он вновь столкнулся с необходимостью проведения полуподпольных лекций для небольших групп, как было в «старое время» в советской Эстонии, перед тем как КГБ поставил его перед выбором: либо эмигрировать, либо попасть в заключение.

Справка: Николай Алексеевич Соколов родился в Мокшане, неподалёку от Пензы в 1882 году. После работы в качестве преподавателя права в Харькове, он был судьёй и судебным следователем. После Октябрьской революции он бежал в Омск. Будучи монархистом принимал участие в нескольких безуспешных попытках освобождения семьи Романовых. 7 февраля 1919 года был официально назначен адмиралом Колчаком следователем по делу об убийстве царской семьи.

В 1920 году, после поражение Белой армии Соколов покинул Россию и поселился в небольшом городе Сальбри во Франции. Больной и без средств, с молодой женой и двумя маленькими детьми, он посвятил себя работе о результатах своего расследования, до самой смерти 23 ноября 1924 года. В том же году его книга «Enqu?te judiciaire sur l’assassinat de la famille imp?riale Russe» («Убийство царской семьи. Из записок судебного следователя Н. А. Соколова»; прим. mixednews) была опубликована издательством «Payot». В этой книге он делал вывод, что вся семья Романовых была убита в Ипатьевском доме, а их тела кремированы.

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