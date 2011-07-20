10 лет назад правительство Португалии легализовало все наркотики

Хотя Голландию больше всего ассоциируют с либеральными законами в отношении наркотиков, прошло вот уже 10 лет, как Португалия стала первой европейской страной, предпринявший решительные шаги по декриминализации зависимости от всех наркотиков в пределах своих границ, начиная с марихуаны и заканчивая героином.

Это спорное решение вступило в силу в июне 2001 года в ответ на статистический пик заболеваний СПИДом. Несмотря на множество нападок со стороны критиков, опасавшихся, что это решение приведёт к валу наркотического туризма, и одновременно ещё больше увеличит и без того шокирующе высокий уровень наркомании, опубликованный в 2009 году отчёт института Като говорит об обратном. Адвокат и писатель Гленн Гринвальд, проводивший исследования, рассказывает Time: «Судя по всему, декриминализация (наркомании) имела в Португалии оглушительный успех. Она дала возможность правительству управлять и контролировать проблему наркотиков гораздо эффективнее, чем практически в любой другой западной стране».

В 2001 году Португалия имела самый высокий уровень ВИЧ-инфицированных среди потребителей инъекционных наркотиков в Евросоюзе — невероятные 2 тысячи случаев в год в стране с населением всего 10 миллионов человек. Несмотря на ожидаемые протесты, которые это решение вызвало как внутри страны, так и за рубежом, правительство Португалии считало, что нет другого способа справиться с этой всё более разрастающейся проблемой.

Автор исследования Гленн Гринвальд в заключение пишет: «Освободив своих граждан от страха преследования и тюремного заключения за употребление наркотиков, Португалия резко повысила мотивацию наркозависимых граждан к лечению своей зависимости. Ресурсы, прежде тратившиеся на преследование и наказание наркоманов, сейчас высвободились, и могут быть направлены в программы по избавлению от наркозависимости». При совершенной системе лечение также должно быть добровольным, а принудительное лечение в качестве альтернативы тюрьме могло бы экономить деньги. Уровни стран ЕС сейчас вдвое, и даже втрое превышают уровень Португалии после декриминализации (уровень чего именно в тексте не указан; прим. mixednews).

После декриминализации уровень употребления марихуаны среди людей старше 15 лет в Португалии является самым низким в ЕС: около 10 процентов. В Португалии сократилось употребление всех видов наркотиков: обычное употребление среди учащихся 7-9 классов упало с 14.01 до 10.6 процентов. Уровень ВИЧ-инфицированных среди наркоманов упал на целых 17 процентов, а уровень связанных с наркотиками смертей сократился более чем в два раза. «Нет сомнений, что наркомания как явление в Португалии идёт на спад», заявил на праздновании, посвящённом 10-летию закона президент Института по изучению проблемы наркотиков и наркомании Жуао Гуальо.

Источник перевод для mixednews – molten

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