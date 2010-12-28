Странные и мистические случаи смерти

Смерть — очень сильная вещь. Настолько сильная, что её связывали со сверхъестественным с самого начала человеческой цивилизации. Эта аура сверхъестественного, что обычно окружает смерть, часто рождает догадки о том, что с нами будет после того, как мы перейдём последнюю черту, но иногда люди умирают настолько странными смертями, что обстоятельства смерти сами по себе кажутся чем-то потусторонним.
Два брата, две смерти
Часто говорят что близнецы связаны друг с другом загадочной связью; в конце-концов генетически они идентичны. Приходилось слышать бесконечные истории о близнецах, разделённых при рождении, которые потом встретились, и обнаружили что многое в их жизни одинаково, и что даже смеются они над одними шутками.
Одним из ярких примеров этого может быть знаменитая история о двух разделённых при рождении близнецах, которые узнали, что им обоим нравится пугать людей в лифтах, неожиданно чихая, но ни один из этих примеров и близко не стоял с историей о двух финских близнецах, которых объединяло нечто большее, чем несоблюдение этикета в лифтах.
Спонтанное сгорание
О спонтанных возгораниях широко заговорили в 90-ых. Не было ни одного сериала про аномальщину, ни одного журнала или книги, где этому явлению не отводилась бы приличная часть. Одно время это настолько широко обсуждалось, что многие уже просто не могли об этом слышать. Хотя это просто смешно. Ведь обычно человеческое тело не сгорает спонтанно, верно?
Роберт Бейли, Джон Бентли, Джордж Мотт, Мери Ризер и Генри Томас — вот всего лишь несколько имён тех, чьи смерти возможно были вызваны самовозгоранием. Большинство случаев были объяснены с использованием довольно запутанных теорий. Они объясняли, что если тело как-то зажечь, оно будет продолжать гореть до тех пор, пока есть топливо для пламени (жир и плоть).
Например Генри Томас сгорел расслабляясь в своём кресле и глядя телевизор. От него остался только череп и нога в туфле. Кто-то заявил, что его смерть была вызвана зажжённым обогревателем. Проблема только в том, что дом Томаса остался совершенно нетронутым пламенем, и сам Томас по всей видимости так и не сдвинулся со своего удобного кресла, медленно продолжая сгорать.
Дело Тамана Шуда
Случай Тамана Шуда является тайной из тайн, обёрнутых в тайну, положенную в тайную посылку и отправленную в тайный дом. Он настолько загадочен, что самые любознательные и дотошные сыщики вроде Шерлока Холмса и иже с ним не смогли бы его распутать.
В июне 1949 следователи вновь обследовали тело и обнаружили секретный карман в одежде погибшего, в котором лежал клочок бумаги, на котором были написаны всего два слова — «Таман Шуд». После более тщательного осмотра клочка бумаги выяснилось, что он был вырван из сборника произведений Омара Хайяма «Рубайят».
На книге также был написан номер телефона бывшей медсестры, которая во время работы во Вторую Мировую дала копию «Рубайята» армейскому офицеру Альфреду Бокселлу. Бокселл был всё ещё жив, и у него была неповреждённая копия «Рубайята», и оба они отвергали какую-либо связь с погибшим.
Некоторое предположение было сделано в связи с ещё одним убийством, произошедшем в этом районе, и предполагалось, что этот человек был шпионом, работавшим на какое-то иностранное правительство.
Источник перевод mixednews
Две гражданки США на первой фотографии не близняшки — это персонажи фильма «Сияние» 1980 года съёмки
что написано на бумаге
интересно,только я сюда зашла после просмотра сериала сверхъестественное?
Нет не одна…
Я тоже…
И я
Серьезно ? Я тоже !
И я)
ох боже я не одна такая. хаахахах. хочется тоже что-нибудь расследовать)))
Да уж,мне тоже.
Всегда любила такое
я тоже ты не одна) хех) хочу стать охотницей) кто со мной?)
Нет
Ахах,нет????
Нет еще я
Азазазазаз я тож)))))))
Нет, я как раз смотрю этот сериал и ищу какие нибудь аномалии.
я тоже)
ахахахах, блооо
спалили, кек
лал
не только ты
И я
ЕЕЕЕЕ СУПЕРАМИПРИШИБЛЕННЫЕ
И я
Мег66613,хаха,представляешь я тоже в данный момент смотрю сверхъестественное и тоже решил зайти ,лоол)
Да и в один день в придачу
Не вы одни решили зайти сюда, после просмотра «Сверхъестественное» *-*
Я тож решила сделать ищ себя суперохотника)))
Охотится на кого?
ну что, народ, пошли охотиться! ахаха, мы не одни)
Я с вами))
Зашла в комменты, ржу ни магу… фанаты Сверхов везде! Мы захватим этот мир! Если знаете еще подобные сайты пишите на страницу вконтакте http://vk.com/id329933021
Ребят,у меня шок просто!Сегодня я впервые посмотрела «сверхъестественное».9 серий 1 сезона.И зашла сюда!!!
Я тоже зашла сюда потомучто по смотрела сверхов
Ахаха я тоже после сверхов?
Вам не кажется странным что вы все в один день что-то посмотрели и все как один пришли именно на этот сайт?
Я тоже посмотрела «сверхъестественное» Как вы думаете, связано ли это с потусторонней силой или все таки это от рук человека?
Я тоже после «Сверхъестественного» пришла.
Ну я как и все вы, после сверхъестественного, видимо что-то грядёт. Надо держаться вместе. Ребята-девчата никто не знает специалистов по этой теме в реальной жизни? Ну кроме пиара битвы экстрасенсов — в них я как то слабо верю.
я тоже смотрю сверхъестественное))) прошу в друзья https://vk.com/id311562660 ))))
я после сверхов и дневников вампира
Всё же есть в этом мире Сверхестественное и ещё не всё разгадано и всё же интересно но опасно.
Но охотникам всё по плечу.
О боже я тоже после Сверхов;)
Пошлите все вместе на охоту может найдем что нибудь? Не шучу!
Пошлите охотится все вместе. Не шучу !
ахахах…я тоже после сверхов:)
Я после сверхов тоже ахахаха
Я как и многие после сверхов зашла сюда, ещё бы мне нечисть найти и полный шик будет 😀
Чёрт, случай с возгоранием напомнил про Мэри Винчестер… Странно всё это…
Что за сериал сверхъестественное про что?
Фак…и я после Сверхов….Что тут происходит?
Сколько охотников хоть армию собирай
А вот я видимо не такой как все )) Я сюда зашел после просмотра сериала » Живые и мёртвые » ( 2016 года ) где в главной роли Колин Морган ) Там тоже много мистики по этому мне захотелось почитать что то подобное ))
Еще есть похожий случай, смерть Фредерика Валентича. https://wiki.404.city/Исчезновение_Фредерика_Валентича Он летел через океан и вдруг увидел НЛО. Далее он сообщал о том, что оно преследует его, после этого беследно исчез. На его поиски отправили самолеты, но они ничего не нашли. Один фотограф поблизости сфотографировал как выглядило это самое НЛО.
Я тоже после сверхестественного давайте создадим группу в Вк(Вкантакте) и назавем ее Охотники?
Готово)) https://vk.com/club135742555