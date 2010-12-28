Странные и мистические случаи смерти

Смерть — очень сильная вещь. Настолько сильная, что её связывали со сверхъестественным с самого начала человеческой цивилизации. Эта аура сверхъестественного, что обычно окружает смерть, часто рождает догадки о том, что с нами будет после того, как мы перейдём последнюю черту, но иногда люди умирают настолько странными смертями, что обстоятельства смерти сами по себе кажутся чем-то потусторонним.

Два брата, две смерти

Часто говорят что близнецы связаны друг с другом загадочной связью; в конце-концов генетически они идентичны. Приходилось слышать бесконечные истории о близнецах, разделённых при рождении, которые потом встретились, и обнаружили что многое в их жизни одинаково, и что даже смеются они над одними шутками.

Одним из ярких примеров этого может быть знаменитая история о двух разделённых при рождении близнецах, которые узнали, что им обоим нравится пугать людей в лифтах, неожиданно чихая, но ни один из этих примеров и близко не стоял с историей о двух финских близнецах, которых объединяло нечто большее, чем несоблюдение этикета в лифтах.

В 2002 году BBC сообщало о том, что два близнеца семнадцати лет умерли в разных местах с промежутком в несколько часов, в разных автокатастрофах на одной и той же дороге. Но это не всё, некоторые обстоятельства их смертей также были одинаковыми. Они оба на мотоциклах пересекали дорогу, и оба были сбиты грузовиками. Второй брат даже не догадывался, что его брат только что погиб на этой дороге, поскольку полиция ещё не сообщила членам семьи о происшествии. В полиции сообщили, что дорога хоть и является оживлённой, но на ней редко происходят аварии. Похоже близнецы имели не только прижизненную связь, но и разделили эту связь по смерти.

Спонтанное сгорание

О спонтанных возгораниях широко заговорили в 90-ых. Не было ни одного сериала про аномальщину, ни одного журнала или книги, где этому явлению не отводилась бы приличная часть. Одно время это настолько широко обсуждалось, что многие уже просто не могли об этом слышать. Хотя это просто смешно. Ведь обычно человеческое тело не сгорает спонтанно, верно?

Вообще, есть несколько хорошо задокументированных случаев когда спонтанное возгорание серьёзно рассматривалось в качестве возможного объяснения следователями, занимавшимися расследованием обстоятельств смерти. Причина того, почему следователи принимали спонтанное возгорание всерьёз, была в том, что вещественные доказательства указывали на то, что самовозгорание вполне можно было рассматривать в качестве альтернативной гипотезы.

Роберт Бейли, Джон Бентли, Джордж Мотт, Мери Ризер и Генри Томас — вот всего лишь несколько имён тех, чьи смерти возможно были вызваны самовозгоранием. Большинство случаев были объяснены с использованием довольно запутанных теорий. Они объясняли, что если тело как-то зажечь, оно будет продолжать гореть до тех пор, пока есть топливо для пламени (жир и плоть).

Например Генри Томас сгорел расслабляясь в своём кресле и глядя телевизор. От него остался только череп и нога в туфле. Кто-то заявил, что его смерть была вызвана зажжённым обогревателем. Проблема только в том, что дом Томаса остался совершенно нетронутым пламенем, и сам Томас по всей видимости так и не сдвинулся со своего удобного кресла, медленно продолжая сгорать.

Есть также люди, которые утверждают, что остались в живых после спонтанного самовозгорания. Самая достоверная история произошла в Чешире, Англия, когда Сьюзан Моттсхед стояла на своей кухне, и её неожиданно охватило пламя. Огонь также резко прекратился как и начался. Моттсхед получила лишь незначительные ожоги.

Дело Тамана Шуда

Случай Тамана Шуда является тайной из тайн, обёрнутых в тайну, положенную в тайную посылку и отправленную в тайный дом. Он настолько загадочен, что самые любознательные и дотошные сыщики вроде Шерлока Холмса и иже с ним не смогли бы его распутать.

Первого декабря 1948 года в Аделаиде, Австралия, на пляже Сомертон было обнаружено тело неизвестного мужчины. Он был хорошо развит, совершенно здоров, и очень хорошо одет. Все этикетки с его одежды были срезаны. В его кармане находился билет на поезд. К сожалению он на него так и не попал. Его не могли опознать, и его зубные слепки не совпадали ни с одним человеком. Вскрытие обнаружило что последней съеденной им пищей был мясной пирог, который он съел за 3-4 часа до смерти, и это собственно всё. Тесты на посторонние вещества дали отрицательный результат, но следователи были убеждены что он был отравлен.

Месяц спустя полиция обнаружила коричневый чемодан на железнодорожной станции Аделаиды. На нём также был срезана этикетка, как и на одежде неопознанного человека. Внутри него находилась одежда, все этикетки с которой также были срезаны. Среди его личных вещей в чемодане была кисточка для чистки трафаретов, электрическая отвёртка, и пара ножниц, обычно используемых для вырезания трафаретов. К сожалению следователи не нашли ничего существенного в чемодане, а только установили что пиджак, возможно, американского производства.

В июне 1949 следователи вновь обследовали тело и обнаружили секретный карман в одежде погибшего, в котором лежал клочок бумаги, на котором были написаны всего два слова — «Таман Шуд». После более тщательного осмотра клочка бумаги выяснилось, что он был вырван из сборника произведений Омара Хайяма «Рубайят». Это открытие привело к тому, что все СМИ пытались найти книгу, из которой был вырван кусок. Поиски были успешными. Нашёлся человек, у которого была копия редкого первого издания «Рубайят» в переводе Эдварда Фитцджеральда, которую как он сказал, он нашёл на заднем сидении своего автомобиля в ночь перед тем, как было найдено тело неизвестного мужчины. На задней обложке книги карандашом было небрежно написано следующее:

На книге также был написан номер телефона бывшей медсестры, которая во время работы во Вторую Мировую дала копию «Рубайята» армейскому офицеру Альфреду Бокселлу. Бокселл был всё ещё жив, и у него была неповреждённая копия «Рубайята», и оба они отвергали какую-либо связь с погибшим.

Некоторое предположение было сделано в связи с ещё одним убийством, произошедшем в этом районе, и предполагалось, что этот человек был шпионом, работавшим на какое-то иностранное правительство. Это дело и сегодня остаётся нераскрытым, и, похоже таким останется навсегда.

Источник перевод mixednews

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