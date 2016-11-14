Может ли бессолевая диета навредить

Американский эксперт доктор Рональд Хоффман пишет:

«Я употребляю много соли. Я ем маринованные огурцы и квашеную капусту. Я обильно солю вареные яйца, мясо, птицу и рыбу. Я всерьез отношусь к идее о происхождении слова салат от латинского «sal», что можно перевести приблизительно как соленые сырые овощи, и поэтому не задумываясь трясу солонкой над блюдом с зеленым салатом, рукколой или капустой. А для долгой велосипедной прогулки в жаркую погоду, я «заправляюсь» сбалансированным раствором электролита с большим содержанием натрия.

Мое артериальное давление составляет 110/70, и я не страдаю от сердечной недостаточности, шума в ушах, отечности ног и других болезней, которые связаны с пониженным употреблением соли. Да, забыл сказать, мне 63 года, что является еще одной причиной ограничить ее употребление, поскольку считается, что почки пожилых людей не способны выводить излишки соли».

Разумеется, все вышесказанное противоречит многочисленным рекомендациям врачей, которые бесконечно и бездумно повторяются повсюду. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует всем взрослым употреблять не более 2 граммов соли в сутки, независимо от того, имеется ли у них повышенное давление. Американская ассоциация кардиологов идет еще дальше, призывая американцев ограничить ежесуточное потребление соли 1,5 граммами, при том что в среднем они потребляют более 3,4 грамма в день.

Нью-Йорк, который стал пионером в распространении запрета на курение (2003 год) и ограничений в отношении транс-жиров (2006 год) при мэре Майкле Блумберге, принял новый закон, требующий от городских ресторанов размещать зловещий знак в виде солонки в черном треугольнике в качестве предупреждения напротив блюд, содержание соли в которых превышает 2.3 грамма, то есть верхний предел, рекомендованный федеральным правительством.

Это правило, оспоренное в суде Национальной ассоциацией рестораторов было недавно подтверждено, и его нарушителей ожидает штраф в 200 долларов. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио горячо приветствовал решение суда, назвав его проявлением «здравого смысла», отвечающим интересам общества.

Разумеется, бывают случаи, когда ограничение употребления соли действительно оказывает благотворное действие. Некоторые, но не все, люди с гипертонией реагирую на него позитивно. Это же справедливо по отношению к тем, кто страдает нарушениями функции почек, поскольку они не способны отфильтровывать избыток соли и могут опасно увеличиваться в объеме. Многие американцы с хронической сердечной недостаточностью должны также ограничивать употребление соли, чтобы предотвратить возникновение гиперволемии. Рассказывали (впрочем, это может быть и неправда), что в свои 80 с лишним голливудская суперзвезда Джеймс Кегни игнорировал советы своего врача и налегал на сэндвичи с солониной, отправляясь в больницу только в случаях крайней необходимости.

Впрочем, в медицине все порой не так просто, как может показаться на первый взгляд. Универсальные рекомендации об ограничении потребления соли связаны с удивительно противоречивыми данными. Недавние исследования стали лишь очередным подтверждением тому, что к универсальным советам следует относиться с осторожностью.

Предыдущие научные исследования позволили ученым прийти к выводу, что сверхнизкое потребление соли, менее 1 грамма в сутки, на самом деле вызывает парадоксальный эффект – увеличение риска смерти от сердечнососудистых заболеваний. Как такое может быть? Некоммерческая организация «Cochrane review study», которая считается одним из самых авторитетных арбитров в области научных доказательств, пришла к выводу, что пониженное потребление соли может существенно повышать выработку гормонов почек, отвечающих за повышение кровяного давления. Именно эти гормоны часто являются объектами воздействия блокирующих препаратов, предназначенных для снижения давления. Все это выглядит вполне убедительно, поскольку в отсутствие достаточного количества соли организм мобилизует свои защитные механизмы против низкого давления и пытается поддержать его уровень.

Кроме того, бессолевые диеты могут привести к росту уровня катехоламинов, нейротрансмиттеров стресса, таких как адреналин и допамин, которые ускоряют сердечный ритм и приводят к сужению кровеносных сосудов. Катехоламины – это механизмы, связывающие стресс и повышенное давление. На самом деле, популярная категория препаратов, применяемых при повышенном давлении, бета-блокаторы, направлены именно на притупление активности этих химических посредников.

И, наконец, некоторые исследования свидетельствуют о том, что, по неизвестным причинам, низкое потребление соли провоцирует рост общего уровня холестерола и триглицеридов.

Недавнее исследование проливает свет на эффект низкосолевых диет на уровень воспаления, признанный предвестник сердечнососудистых рисков. Большинство людей знакомо с C-реактивным белком как индикатором восприимчивости к сердечным приступам. К нему ученые прибавили новый маркер, пока не получивший широкого распространения, под названием GlycA, точный индикатор артериального воспаления, связываемый с распространением инфекции.

Исследователи открыли, что чем ниже потребление соли, тем выше уровни этих маркеров. Причем, растут не только они, но также классические маркеры воспаления, такие как фактор стимуляции В-клеток IL-6 и фактор некроза опухолей альфа.

Авторы высказывают догадку, что низкосолевая диета провоцирует компенсационный выброс ренина, ангиотензина и альдостерона. А они, в свою очередь, снижают уровень содержания адипонектина, что, помимо повышения резистентности к инсулину и набору веса, провоцирует воспаление.

Хотя полученные данные не должны означать «зеленый свет» неограниченному потреблению соли, они все же указывают на то, что мы должны хорошо подумать, прежде чем устанавливать универсальные правила, связанные с ограничением ее потребления. В то время как некоторые люди безусловно должны избегать избыточной соли, большинству здоровых людей ее умеренное количество совсем не повредит.

Помимо прочего, выводам исследований, утверждающим, что избыток соли создает риск для здоровья, противоречит тот факт, что вовсе не солонка, а переработанные продукты являются у людей в развитых странах главным источником соли. Является ли соль истинной виновницей проблем, или все же это рафинированные углеводы, химические пищевые добавки, низкокачественные жиры и масла, а также недостаток клетчатки и критически важных витаминов, минералов и полифенолов?

Одним из способов избавиться от вредных эффектов ограничений в потреблении соли является переключение внимания с одного лишь натрия на суммарное количество натрия и калия. Добавление в ежедневный рацион богатых калием свежих фруктов и овощей может устранить вред, связанный с солью.

Кроме того, поддержание спортивной формы также облегчает воздействие соли на организм. Большинству из нас совсем не вредно регулярно потеть, чтобы позволить своим порам помочь почкам избавиться от излишней солевой нагрузки.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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