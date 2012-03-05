Обзор самых мощных наёмных армий мира

Источник перевод для mixednews – josser

26.02.2012

Для растущей армии частных контрактников, предлагающих свою военную выучку тем, кто предложит наивысшую цену, дела быстро идут в гору. Современные наёмники размещаются в горячих точках всего мира в интересах правительств, которые не хотели бы использовать там свои собственные войска.

Помимо того, что армия из 5 тысяч тяжеловооружённых контрактников недавно пришла на смену официальным американским вооружённым силам в Ираке, а ещё намного больше было завербовано для защиты частных интересов в регионе, наёмники направляются во множество таких мест, которые могут вас удивить.

G4S

Имея в своем составе более 620 тысяч сотрудников, этот гигант, чьи акции обращаются на бирже, является вторым по величине частным работодателем в мире (после «Уолмарта»). Хотя некоторые направления его деятельности связаны с рутинной охраной банков, тюрем и аэропортов, G4S также играет важную роль в кризисных зонах буквально по всей планете.

В 2008 году G4S поглотила компанию Armorgroup, чья 9-тысячная армия охраняла почти треть всех невоенных конвоев снабжения в Ираке (ещё она пользуется дурной славой из-за своих разнузданных вечеринок и приёма на работу афганских полевых командиров).

Тем не менее, деятельность объединённой группы по обеспечению безопасности протекает более чем в 125 странах, в том числе самых опасных частях Африки и Латинской Америки, где она предлагает государственным органам и частным компаниям свои услуги тяжеловооружённой охраны, очистки от мин, военной разведки и подготовки.

Unity Resources Group

Австралийская Unity Resources с персоналом в 1200 человек во всём мире смогла увеличить своё присутствие в Ираке по мере ухода из него национальных армий. В её руководство входят ветераны из Австралии, США и Великобритании.

Эта частная военная фирма больше всего известна своей охраной австралийского посольства в Багдаде, где в 2010 году она обучала чилийских солдат нести службу у ворот и пулемётных гнёзд. Работники Unity также были ответственны за два противоречивых обстрела машин в Ираке: в результате одного погиб австралийский профессор, а другого – две мирные женщины.

Вне Ирака, Unity помогала поддерживать безопасность во время парламентских выборов в Ливане и эвакуировать частные нефтяные компании из охваченных кризисом районов Бахрейна. Фирма также работает по всей Африке, Америке и Европе.

Erinys

Erinys тоже сопровождала контракты Государственного департамента США в Ираке. Её самая крупная за последние годы миссия включала 16 тысяч охранников в 282 точках всей страны, где они обеспечивали безопасность трубопроводов и прочих энергетических активов.

Кроме того, группа сохраняет присутствие в Африке, которая традиционно входит в круг её интересов. Недавно «Эриниям» были присуждены два контракта в Республики Конго по обеспечению безопасности крупных проектов по добыче железной руды и газа.

Asia Security Group

Ранее принадлежавашая Хашмату Карзаю, двоюродному брату афганского президента Хамида Карзая, Asia Security Group в опустошённой войной стране представляет собой серьёзную силу местного значения. В ней работают около 600 охранников.

Частная армия со штаб-квартирой в Кабуле получила миллионные контракты от военных США и, как сообщается, охраняет конвои с грузами, которые проходят через южную часть Афганистана. Наёмники из Asia Security Group также вербовались DynCorp – американским подрядчиком с большим присутствием в регионе.

DynCorp

DynCorp, базирующаяся в Виргинии, является одной из 8 частных военных компаний, специально отобранных Госдепартаментом США с целью оставления в Ираке после вывода из него американских вооружённых сил.

Огромная группа, которая ежегодно приносит около 3,4 миллиарда долларов дохода, активно работает также по всей Африке, Восточной Европе и Латинской Америке, имея в штате более 10 тысяч работников. Фирма заслужила репутацию склонной к вольному обращению с оружием, когда в начале 2000-х годов её солдаты воевали с отрядами повстанцев в Колумбии. Её войска также были задействованы в антинаркотических операциях в Перу, а также миротворческих миссиях в Сомали, Либерии и Южном Судане.

Triple Canopy

Ещё один из восьми подрядчиков, привлечённых к замещению официальных сил США в Ираке. Triple Canopy имеет в стране армию приблизительной численностью в 1800 служащих – в большинстве своём выходцев из Уганды и Перу – по контрактам, общая стоимость которых доходит до 1,5 миллиардов долларов.

Согласно официальному заключению, принятому по итогам оценки коллектива фирмы в Ираке, это «хорошо подготовленный, профессиональный контингент со значительным опытом работы». Тем временем, эта ЧВК, чьё наименование имеет отношение лесному покрову в джунглях, под которым получали подготовку её специалисты-учредители («трёхъярусная крона»; прим. mixednews), держит по всему миру ещё три тысячи сотрудников.

Контракты в других частях мира привели Triple Canopy на Гаити, где она охраняла посольство США, и в Израиль, где её агенты оказывали личные охранные услуги для Госдепартамента.

Aegis Defense Services

«Иджис» предоставляет услуги вооружённого персонала для частных клиентов, миссий ООН и правительства США, особенно в Ираке.

Её персонал, численность которого по оценкам достигает 5 тысяч, распределён также по отделениям в Афганистане и Бахрейне, где подрядчик предлагает услуги по экстренному реагированию, оценке рисков и охраняет частные нефтяные интересы.

Возможно, самую большую известность данная частная военная компания получила благодаря всплывшему в 2005 году видеоматериалу, который, как утверждается, показывает, как сотрудники «Эгиды» стреляют в иракских мирных жителей.

Defion Internacional

В прошлом, Triple Canopy в больших объёмах рекрутировал персонал из рядов Defion Internacional, которая набирает и тренирует военные кадры из Латинской Америки для работы в различных частях мира.

Со штаб-квартирой в Перу и офисами в Дубае, Ираке, Филиппинах и Шри-Ланке, фирма принимает и обучает телохранителей, водителей, охранников стационарных объектов и специалистов материально-технического снабжения из некоторых развивающихся стран. В некоторых случаях эти агенты получают не больше тысячи долларов в месяц, что вызвало возмущение в мире – особенно в том, что касается рабочих мест, имеющих отношение к Государственному департаменту.

В какой-то момент на Ближнем Востоке находилось свыше 1000 латиноамериканских «стволов напрокат», хотя неясно, сколько бойцов приходилось на долю Defion, учитывая, что раскрытие цифр не является обязательным.

Academi

Бывшая Blackwater, затем Xe Services. Academi эксплуатирует в дебрях Северной Каролины тренировочный объект площадью 7 тысяч акров (28 кв. км; прим. mixednews) – один из самых крупнейших и сложных частных военно-учебных полигонов в мире.

Согласно написанной в 2007 году книге о Blackwater, предприятие на тот момент располагало 20-тысячной армией, эскадрильей из 20 самолётов, парком бронеавтомобилей и обученными боевыми собаками. Большая часть этих ресурсов по контрактам с правительством США направлялась в Ирак и Афганистан.

Похоже, что после ряда случаев неправомерного применения огнестрельного оружия и иных спорных действий, вызвавших раздражение иракского правительства и поставивших под угрозу важные контракты, Academi несколько поумерила свою активность.

За пределами Ближнего Востока, Academi привлекалась для защиты улиц Нью-Орлеана после урагана Катрина. Она также охраняла системы противоракетной обороны Японии и оказывала помощь в борьбе с наркотиками во всём мире.

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