Плазменная ракета может добраться до Марса за 39 дней

Источник перевод для mixednews – Cowanchee

В ракете VASIMR магнитные поля выбрасывают заряженную плазму из задней части двигателя, создавая импульс в противоположном направлении

Компания Ad Astra Rocket протестировала самую мощную на сегодняшний день плазменную ракету в мире. Компания объявила, что двигатель ракеты VASIMR VX-200 показал мощность в 201 киловатт в вакуумной испытательной камере, преодолев принципиальный рубеж в 200 киловатт на первом же запуске. Во время испытания также было отмечено, что уменьшенный прототип ракетного двигателя VASIMR демонстрируется на полной рабочей мощности.

«Это самая мощная плазменная ракета в мире на сегодняшний день», заявил Франклин Чанг-Диаз, бывший астронавт NASA и исполнительный директор Ad Astra Rocket Company. Компания подписала соглашение с NASA протестировать 200-киловаттный двигатель VASIMR на Международной космической станции в 2013 году. Двигатель способен давать станции периодические маневровые ускорения для поддержания необходимой высоты (орбита МКС постоянно снижается в силу сопротивления воздуха; прим. mixednews.ru). Ускорение орбитальной станции в настоящее время обеспечивают космические аппараты с традиционными двигателями, которые потребляют около семи с половиной тонн горючего в год. Снизив с помощью VASIMR этот объём до 0.3 тонны, Чанг-Диаз заявил, что это сбережёт NASA многие миллионы долларов в год.

Но компания Ad Astra имеет куда более амбициозные планы для своего двигателя – такие например, как высокоскоростная миссия на Марс. Десяти- и двадцати-мегаваттные двигатели VASIMR могут доставить человеческий экипаж на Марс всего за 39 дней, в то время, как традиционные ракеты потребуют для этого шесть и более месяцев. Меньшее время путешествия означает, что астронавты будут меньше времени подвержены воздействию космической радиации, которая является серьёзной проблемой для марсианских миссий. VASIMR также может быть адаптирован для тяжёлой загрузки, характерной для роботехнических миссий, правда при этом он будет двигаться с меньшей скоростью, нежели с легковесным человеческим экипажем.

Чанг-Диаз работал над совершенствованием технологии VASIMR с 1979 года, ещё до того, как в 2005 году для дальнейшего развития проекта была основана компании Ad Astra. Данная технология использует радиоволны для нагрева таких газов, как водород, аргон, и неон, и создания горячей плазмы. Магнитные поля выбрасывают заряженную плазму из задней части двигателя, создавая импульс в противоположном направлении. Благодаря высокой скорости, которую позволяет развить такой принцип, двигатель VASIMR потребляет гораздо меньше топлива по сравнению с традиционными двигателями. В добавок к этому, VASIMR не имеет физических электродов, которые вступали бы в контакт с плазмой, что продлевает срок жизни конструкции и позволяет создавать более высокую плотность энергии по сравнению с другими двигателями.

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