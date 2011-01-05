5 открытий на пути каждого бросающего пить алкоголика, о которых не принято распространяться

Источник перевод для mixednews — Света Гоголь
Год назад я загремел в больницу. Не хочу утомлять вас медицинскими подробностями, скажу только, что проблема моя была весьма деликатного свойства.
Из меня выкачали литры крови и сделали все мыслимые анализы. После этого я был готов к чему угодно, но, тем не менее, первый вопрос моего лечащего врача меня удивил:
Ну, и сколько вы выпиваете… в день?
Я открыл было рот, чтобы ответить, но он остановил меня жестом и продолжил:
Так вот, если вы не прекратите пить прямо сейчас, то к сорока годам окажетесь на кладбище. Сейчас вам тридцать пять и ваша печень уже в плачевном состоянии. Хотя, с другой стороны, чем быстрее перемрут все алкоголики, тем больше места в этой больнице освободится для людей, которые действительно нуждаются в нашей помощи.
Потом он влепил мне затрещину и с достоинством удалился из палаты, опираясь на свою трость.
Так я расстался с привычкой, которая 22 года сопровождала меня каждый божий день. С тех пор прошло больше года. За это время я сделал ряд открытий, которые, уверен, делает каждый алкоголик на пути к трезвой жизни.
Открытие №1: Зловоние
Первые пару дней, которые растягиваются на первые пару недель, вы потеете как скаковая лошадь. Даже в прохладные дни вам не удаётся сохранить рубашку сухой. И не важно, какие дезодоранты и в каком количестве вы на себя выливаете.
В то время, как ваш организм работает сверхурочно, избавляясь от токсинов, остатки алкоголя и его побочные продукты начинают выходить всеми возможными способами. То есть с мочой, через поры кожи и даже с дыханием.
Это не просто вонь. Если бы это был обычный запах тела, с ним можно было бы хоть что-нибудь сделать. Но тут речь о вони нечеловеческой, о Королеве смрада и владычице Зловония. А уж она-то знает, как поставить вас на колени. Или, в противном случае, с лёгкостью уничтожит и вас, и всё, что вам дорого.
Насколько это ужасно? Одного моего знакомого писателя по этой причине буквально вышвырнули из рейсового автобуса… в Европе. Эти люди тысячи лет терпели французов, но не смогли вынести одной поездки в автобусе в компании алкоголика, бросающего пить.
Открытие №2: Ночные кошмары
Зловоние ещё не конец света (даже если от него хочется лезть на стенку). Но вот что действительно способно свести вас с ума, так это бессонница.
Я делал это регулярно, и мой мозг привык воспринимать спиртное как снотворное. Настолько, что теперь мозг начинал работать с удвоенной силой, как только я ложился спать, а нередко и вовсе отказывался отключаться на ночь (обычное дело для бросающих пить). Но и это ещё не самое страшное.
Самое ужасное начинается, когда вам, наконец, удаётся задремать.
Именно в это время вас посещают самые реалистичные ночные кошмары, которые вы когда-либо переживали. Они повторяются из ночи в ночь. Ужас и тревога пронизывают всё ваше спящее существо так, как если бы демоны зловония поселились в коре вашего головного мозга.
Помните, что мозг становится не только более активным, но и более уязвимым. Теперь он легко поддаётся приступам паники. Он так привык к алкоголю, что считал опьянение одним из ваших нормальных состояний.
Представьте, что вы внезапно бросили есть, и начали принимать все питательные вещества, необходимые для нормальной жизни, внутривенно. Вы получаете всё, что вам необходимо, но, тем не менее, ваш пустой желудок ещё долго посылает вам тревожные сигналы типа: «Дай мне еды, тупица! Помрёшь ведь!»
В голове бросающего пить алкоголика всё бунтует примерно таким же образом.
Как и все симптомы, это проходит. Что не проходит так быстро, так это…
Открытие №3: Запоры
Моя бабушка, бывало, говаривала мне:
Джон! Всё, о чём ты долго и упорно думаешь, в конце концов, оказывается в канализации.
Теперь вставьте в видеомагнитофон кассету с надписью «5 часов на унитазе. Избранное» и сразу поймёте, что я имею в виду. Это видео я смонтировал из разных, самых причудливых телодвижений, изобретённых мною в период жестоких запоров, и положил на «Лунную сонату». Но если бы я попытался снять хоть один поход в туалет целиком, пришлось бы держать под рукой запасные батарейки.
Когда вы бросаете пить, вы лишаетесь несметного количества жидких калорий. И, естественно, испытываете зверский голод. Так что вы теперь едите, едите и едите, не переставая. А ваш организм, который привык усваивать пиво бочками, внезапно получает мясо и сыр, которые надо ещё переварить. Это, примерно, как если бы вы ни с того ни с сего решили потратить неделю на медленное поедание лося. Целиком.
Теперь представьте, как бы вам после этого пришлось потрудиться, чтобы выдавить из себя олений рог.
А происходит это так. Ваши внутренности жадно поглощают всю воду из ваших фекалий и, в конце концов, в кишечник попадает чистый гранит. В моём случае это мучение продолжалось больше месяца. Зато теперь я легко могу пропустить через толстую кишку статую в человеческий рост.
Открытие №4: Руки чешутся кого-нибудь убить
Когда решите бросить пить, первым делом обратитесь к собственному сознанию. Оно начинает блуждать. Кратковременная память даёт сбои. Простейшие задачи требуют такой же концентрации, как и обезвреживание бомбы с часовым механизмом.
Помню, в первую неделю моей детоксификации я четыре раза подряд входил в гостиную за телефоном, но каждый раз я забывал его взять. «С кем не бывает», — скажете вы. Но разница в том, что мой всё это время звонил как сумасшедший.
Эта неспособность сфокусироваться отчасти объясняется тем, что вы постоянно измотаны комбинацией бессонница/ночной кошмар. Отчасти тем, что нервная система лишена алкогольной перины, на которой привыкла покоиться. И тут в игру вступают смены настроения.
Хорошо, если в этот период у вас есть близкие, которые понимают, что с вами происходит. Но для всех остальных, уж поверьте, вы настоящее рвотное. К счастью, у меня до сих пор есть друзья, которые меня по-прежнему поддерживают.
Вернее, могли бы быть, если бы не выяснилось, что мои друзья — исключительно собутыльники. Когда я сообщил им, что бросаю пить, они сначала нервно посмеивались, ожидая, что это начало какой-то шутки. Потом их лица вытягивались: «Правда? Почему?» Потом они уверяли, что никаких проблем с алкоголем у меня нет, что они все по чуть-чуть выпивают, но это же не значит…
В этот момент я понял, что ничего кроме алкоголя нас не связывает. Потом они не мытьём, так катаньем пытались заставить меня выпить. А я изо всех сил сдерживался, чтобы не съездить кулаком по их лукавым, добродушным физиономиям.
Так что первые пару недель я старался избегать встреч с людьми. Насколько это было возможно, конечно. Зато за всё это время я не слишком сильно испортил жизнь окружающим и почти никого не убил.
Но как только раздражение стихает, вы получаете неожиданный приз. И это…
Открытие №5: Эйфория
Как только организм полностью избавляется от токсинов, он неожиданно получает ударную дозу кислорода, настоящую еду и другие натуральные вещества, которые возносят человека к настоящим небесам. Это просто симптом, как и другие. Он проходит через несколько дней. И это хорошо.
Наступает день, и разноцветные круги перестают плавать перед вашими глазами. И это похоже на День независимости. В вашу честь звучат фанфары, гремит салют! Противник повержен и разбит! Никто не верил, а вы сделали это, всё позади!
Выясняется, что не выпивка делает человека алкоголиком. То, что заставляет вас напиваться до чёртиков сидит в вашем собственном мозгу. Механизм запуска пагубной привычки никуда не исчез. Вы всегда будете алкоголиком, даже если больше не возьмёте в рот ни капли. Алкоголь не болезнь, он — симптом. Или, другими словами, попытка самолечения болезни.
Непосвящённым трудно понять, почему нельзя просто перейти из категории «алкоголиков» в категорию «умеренно пьющих». Огромное количество людей могут пить в меру. Они пропускают бутылочку пивка с друзьями, потом идут спать и забывают о выпивке на следующий день. Я бы так не смог. Не смог и мой отец, который умер от этого дерьма в 49 лет.
Думаю, я смогу найти лучший способ преподать моим детям тот же урок.
Если вы алкоголик, если вы видите, что ваша жизнь катится к финалу, если вы то и дело представляете, как ваши пьяные друзья рассказывают анекдоты на ваших похоронах, могу поручиться, что бросив пить, вы совершенно ничего не потеряете. Даже несмотря на все те ужасы, которые я тут изобразил. На прошлой неделе я отпраздновал годовщину трезвой жизни. Никогда в жизни так собой не гордился.
«Алкоголикам часто снится, что они вываливаются из вагона поезда. Представьте: весь день вы ценой неимоверных усилий стараетесь не сорваться. Потом засыпаете, прекращаете себя контролировать, и… болезнь возвращается. Это чувство вины и стыда преследует вас, пока вы спите, и не отпускает ещё долгое время после того как проснётесь.»
— типичный сценарий для людей, бросающих пить под давлением обстоятельств (вроде автора), или с помощью диких усилий воли.
Я не испытывал ничего из описанного здесь, разве что бессонница на пару дней напала (но без кошмаров), потому что не «боролся с этой ужасной болезнью!» Я просто стал непьющим. Единственная фраза, с которой я там соглашусь:
— «…». Блин, нет там такой фразы))
Эта статья — опыт человека, который чайной ложкой вычерпывал воду из бочки, пока не достиг цели — опустошить ее. Честь ему и хвала конечно за старания, но бочку можно было просто перевернуть. Но он не знал как, вот и получил все перечисленные последствия такой колоссальной психологической нагрузки. Все эти симптомы — чисто психосоматические))
тоже соглашусь ничего подобного небыло , и наверно тоже немного с нарушением сна . перестал пить без принуждений и проблем со здоровьем до это го недошло просто перестал счел это без с мысленным
А у меня все именно так, из всего шлака в интернете, только эта статья смогла ответить на мои вопросы!! автору спасибо!!!