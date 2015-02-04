Десять фактов о Каддафи, о которых СМИ не хотят рассказывать

За 41 год правления в Ливии до своей смерти в октябре 2011 года, Муаммар Каддафи сделал для своей страны несколько удивительных вещей, а также неоднократно пытался объединить и укрепить экономику африканских стран. Несмотря на то, что нам показывали по телевизору, Каддафи сделал много вещей, определенно не свойственных злобному диктатору.

Предлагаем читателю десять фактов, о которых, вероятно, не было известно большинству из нас.

1. В Ливии право на жилище рассматривалось как естественное право человека

Программный теоретический труд Каддафи «Зеленая книга» гласит: «жилище является базовой потребностью как отдельного человека, так и семьи, следовательно никто иной не имеет права на владение принадлежащим ему жилищем». Этот свод политической философии ливийского лидера был впервые опубликован в 1975 году и предназначался для всеобщего ознакомления.

2. Образование и медицинское обслуживание были полностью бесплатны

За годы правления Каддафи Ливии удалось создать лучшую систему здравоохранения в арабском и африканском мире. Кроме того, если граждане Ливии не могли получить желаемое образование или надлежащее медицинское обслуживание в стране, им предоставлялись средства для решения этих проблем за границей.

3. Каддафи осуществил крупнейший в мире ирригационный проект

Самая большая ирригационная система в мире, известная под названием «великой рукотворной реки» была создана для обеспечения естественными водными ресурсами всей территории страны. Система финансировалась правительством Каддафи, который называл ее «восьмым чудом света».

4. В Ливии были созданы все условия для начала сельскохозяйственного бизнеса

В случае, если любой ливиец хотел основать фермерское хозяйство, он получал дом, землю, скот и семенной фонд без уплаты каких-либо налогов.

5. Матери получали социальное пособие для новорожденных детей

Ливийка, родившая ребенка, получала пособие в размере 5000 долларов для себя и новорожденного.

6. Электроэнергия была бесплатной

Электроэнергия предоставлялась гражданам Ливии бесплатно. Это значит, что никаких счетов за электричество просто не существовало!

7. Дешевый бензин

В годы правления Каддафи цена бензина в Ливии составляла 14 центов за литр.

8. Каддафи поднял уровень образования

До прихода Каддафи к власти 25 процентов ливийцев были грамотными. Он поднял уровень грамотности до 87 процентов, причем 25 процентов населения имели университетские дипломы.

9. В Ливии был свой государственный банк

Ливия была единственной страной в мире, обладавшей банком, полностью принадлежащим государству. Граждане могли получать от него беспроцентные ссуды. Кроме того, у страны не было внешнего долга.

10. Золотой динар

До падения Триполи и своей преждевременной смерти, Каддафи пытался ввести единую африканскую золотую денежную единицу. Идя по стопам покойного великого пионера Маркуса Гарвея, впервые предложившего термин «соединенные штаты Африки», Каддафи стремился к введению единой валюты, африканского золотого динара. Эта мера способна была повергнуть мировую экономику в хаос.

Введению динара активно сопротивлялась сегодняшняя «элита». Африканские страны могли наконец вытащить себя из безнадежной бедности и долгов, только за счет торговли драгоценными видами сырья. Они могли сказать «нет» иностранной эксплуатации и назначить любую подходящую цену за свои ресурсы. Говорили, что золотой динар был истинной причиной возглавленного НАТО восстания, которое привело к свержению ливийского лидера.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (66 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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