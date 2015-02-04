Десять фактов о Каддафи, о которых СМИ не хотят рассказывать

За 41 год правления в Ливии до своей смерти в октябре 2011 года, Муаммар Каддафи сделал для своей страны несколько удивительных вещей, а также неоднократно пытался объединить и укрепить экономику африканских стран. Несмотря на то, что нам показывали по телевизору, Каддафи сделал много вещей, определенно не свойственных злобному диктатору.
Предлагаем читателю десять фактов, о которых, вероятно, не было известно большинству из нас.
1. В Ливии право на жилище рассматривалось как естественное право человека
Программный теоретический труд Каддафи «Зеленая книга» гласит: «жилище является базовой потребностью как отдельного человека, так и семьи, следовательно никто иной не имеет права на владение принадлежащим ему жилищем». Этот свод политической философии ливийского лидера был впервые опубликован в 1975 году и предназначался для всеобщего ознакомления.
2. Образование и медицинское обслуживание были полностью бесплатны
За годы правления Каддафи Ливии удалось создать лучшую систему здравоохранения в арабском и африканском мире. Кроме того, если граждане Ливии не могли получить желаемое образование или надлежащее медицинское обслуживание в стране, им предоставлялись средства для решения этих проблем за границей.
3. Каддафи осуществил крупнейший в мире ирригационный проект
Самая большая ирригационная система в мире, известная под названием «великой рукотворной реки» была создана для обеспечения естественными водными ресурсами всей территории страны. Система финансировалась правительством Каддафи, который называл ее «восьмым чудом света».
4. В Ливии были созданы все условия для начала сельскохозяйственного бизнеса
В случае, если любой ливиец хотел основать фермерское хозяйство, он получал дом, землю, скот и семенной фонд без уплаты каких-либо налогов.
5. Матери получали социальное пособие для новорожденных детей
Ливийка, родившая ребенка, получала пособие в размере 5000 долларов для себя и новорожденного.
6. Электроэнергия была бесплатной
Электроэнергия предоставлялась гражданам Ливии бесплатно. Это значит, что никаких счетов за электричество просто не существовало!
7. Дешевый бензин
В годы правления Каддафи цена бензина в Ливии составляла 14 центов за литр.
8. Каддафи поднял уровень образования
До прихода Каддафи к власти 25 процентов ливийцев были грамотными. Он поднял уровень грамотности до 87 процентов, причем 25 процентов населения имели университетские дипломы.
9. В Ливии был свой государственный банк
Ливия была единственной страной в мире, обладавшей банком, полностью принадлежащим государству. Граждане могли получать от него беспроцентные ссуды. Кроме того, у страны не было внешнего долга.
10. Золотой динар
До падения Триполи и своей преждевременной смерти, Каддафи пытался ввести единую африканскую золотую денежную единицу. Идя по стопам покойного великого пионера Маркуса Гарвея, впервые предложившего термин «соединенные штаты Африки», Каддафи стремился к введению единой валюты, африканского золотого динара. Эта мера способна была повергнуть мировую экономику в хаос.
Введению динара активно сопротивлялась сегодняшняя «элита». Африканские страны могли наконец вытащить себя из безнадежной бедности и долгов, только за счет торговли драгоценными видами сырья. Они могли сказать «нет» иностранной эксплуатации и назначить любую подходящую цену за свои ресурсы. Говорили, что золотой динар был истинной причиной возглавленного НАТО восстания, которое привело к свержению ливийского лидера.
НЕ СМЕРТИ, А УБИЙСТВА!
Сколько бы ни делал Каддафи для быдла, оно его не поддержало,
когда жыдовский «голос америки» подкинул, что им не хватало дерьмократии.
Каддафи был большим ребенком и идеалистом, его последователям надо
учиться на его ошибках (слабые спецслужбы и армия) и на достижениях Сталина:
Читай: Сидоров Г.А., «Рок возомнивших себя богами» http://www.litmir.me/br/?b=213509
До прихода Каддафи к власти 25 процентов ливийцев были неграмотными. Он поднял этот показатель до 87 процентов, причем 25 процентов населения имели университетские дипломы.
87% ливийцев стали неграмотны? Исправьте, пожалуйста.
Господа, в оригинале Before Gaddafi only 25% of Libyans were literate.
До прихода Каддафи к власти только 25 процентов ливийцев были грамотными. Ну что же вы так!
итак, начинаем сериал «хорошие диктаторы»
хвалим по алфавиту
была К
следующая фамилия наверное начинается на П ?
Порошенко?
путин
следующий ты! -да да, П..дор, это о тебе с большой буквы.. ты чучело желаешь смерти не тому! не рой другому яму.. сдохнешь раньше
может каддафи и внес свои правила во внешнюю политику, и то что образование и медицина бесплатные, правда….,но качество желает быть лучше однозначно. а по поводу зарплат ливийцам и выплат пособий——бред полный. Пособие матери при рождении ребенка не выплачивалось, а в месяц аж 2 динара 50 герш. Вот имеете вы 10 детей-25 динар и получите.Зарплата ливийской медсестры в 2005 году-150 динар.Сейчас от 600 до 700 динар. и никогда она не была 1000 долларов, как об этом везде пишут, особенно в российских СМИ. , вообще, половина НЕПРАВДЫ написано. То что он народ держал в «ежевой! рукавице—палка о двух концах. За это и поплатился!
мадам, вы злобны, немного туповаты и похоже пышите желанием лизать попку бардаку о, такую чеееерную и грязную ))) как и его марионеточные действия. Ливия жила очень неплохо.. на зависть многим .. именно потому госдеп сделал все, чтоб загнать страну в хаос
видимо департировали вот и бестесь
парашке и так не долго осталось.. свои же ё..нут
Автор не знает реального положения дел. Половина в статье вранье.
9. В Ливии был свой государственный банк
Ливия была единственной страной в мире, обладавшей банком, полностью принадлежащим государству. Граждане могли получать от него беспроцентные ссуды. Кроме того, у страны не было внешнего долга.
Внешний долг Ливии на 31 декабря 2009 составляет $6,491 млрд, на душу населения $1025 или 11 % ВВП.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8
Не пляшет
Дело ре в том что у них были маленькие зарплаты суть в том что они жили лучше чем сейчас или когда либо и лучше чем в любом другом африканском стране. То что здесь написано полная правда. И такие люди как полковник Каддафи командант Уго Чавес Махат Ма Ганди доктор Махмуд Ахмединажад были и будут и служат своему народу. А в скором времени исчезнуть США и НАТО которые куда хотят туда зайдут. И на заметку Ливийцам ну и как вам дЕМОКРАТИя? понравилось? Нет? Конечно сожалеете