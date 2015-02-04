Десять фактов о Каддафи, о которых СМИ не хотят рассказывать

Для информации Версия для печати

За 41 год правления в Ливии до своей смерти в октябре 2011 года, Муаммар Каддафи сделал для своей страны несколько удивительных вещей, а также неоднократно пытался объединить и укрепить экономику африканских стран. Несмотря на то, что нам показывали по телевизору, Каддафи сделал много вещей, определенно не свойственных злобному диктатору.

Moammar Gadhafi

Предлагаем читателю десять фактов, о которых, вероятно, не было известно большинству из нас.

1. В Ливии право на жилище рассматривалось как естественное право человека

Программный теоретический труд Каддафи «Зеленая книга» гласит: «жилище является базовой потребностью как отдельного человека, так и семьи, следовательно никто иной не имеет права на владение принадлежащим ему жилищем». Этот свод политической философии ливийского лидера был впервые опубликован в 1975 году и предназначался для всеобщего ознакомления.

2. Образование и медицинское обслуживание были полностью бесплатны

За годы правления Каддафи Ливии удалось создать лучшую систему здравоохранения в арабском и африканском мире. Кроме того, если граждане Ливии не могли получить желаемое образование или надлежащее медицинское обслуживание в стране, им предоставлялись средства для решения этих проблем за границей.

3. Каддафи осуществил крупнейший в мире ирригационный проект

Самая большая ирригационная система в мире, известная под названием «великой рукотворной реки» была создана для обеспечения естественными водными ресурсами всей территории страны. Система финансировалась правительством Каддафи, который называл ее «восьмым чудом света».

4. В Ливии были созданы все условия для начала сельскохозяйственного бизнеса

В случае, если любой ливиец хотел основать фермерское хозяйство, он получал дом, землю, скот и семенной фонд без уплаты каких-либо налогов.

5. Матери получали социальное пособие для новорожденных детей

Ливийка, родившая ребенка, получала пособие в размере 5000 долларов для себя и новорожденного.

6. Электроэнергия была бесплатной

Электроэнергия предоставлялась гражданам Ливии бесплатно. Это значит, что никаких счетов за электричество просто не существовало!

7. Дешевый бензин

В годы правления Каддафи цена бензина в Ливии составляла 14 центов за литр.

8. Каддафи поднял уровень образования

До прихода Каддафи к власти 25 процентов ливийцев были грамотными. Он поднял уровень грамотности до 87 процентов, причем 25 процентов населения имели университетские дипломы.

9. В Ливии был свой государственный банк

Ливия была единственной страной в мире, обладавшей банком, полностью принадлежащим государству. Граждане могли получать от него беспроцентные ссуды. Кроме того, у страны не было внешнего долга.

10. Золотой динар

До падения Триполи и своей преждевременной смерти, Каддафи пытался ввести единую африканскую золотую денежную единицу. Идя по стопам покойного великого пионера Маркуса Гарвея, впервые предложившего термин «соединенные штаты Африки», Каддафи стремился к введению единой валюты, африканского золотого динара. Эта мера способна была повергнуть мировую экономику в хаос.

Введению динара активно сопротивлялась сегодняшняя «элита». Африканские страны могли наконец вытащить себя из безнадежной бедности и долгов, только за счет торговли драгоценными видами сырья. Они могли сказать «нет» иностранной эксплуатации и назначить любую подходящую цену за свои ресурсы. Говорили, что золотой динар был истинной причиной возглавленного НАТО восстания, которое привело к свержению ливийского лидера.


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

1 балл2 балл3 балла4 балла5 балла (66 голосов, среднее: 5,00 из 5)
Loading...Loading...

Понравилась статья?
Поделись с друзьями!

Нравится
x

Приглашаем к сотрудничеству всех, кто хочет попробовать свои силы в переводе. Пишите.
Система Orphus: Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus



  1. 54895:
    04.02.2015 в 2:30 пп

    НЕ СМЕРТИ, А УБИЙСТВА!

    Ответить
  2. eklmn:
    04.02.2015 в 4:05 пп

    Сколько бы ни делал Каддафи для быдла, оно его не поддержало,
    когда жыдовский «голос америки» подкинул, что им не хватало дерьмократии.
    Каддафи был большим ребенком и идеалистом, его последователям надо
    учиться на его ошибках (слабые спецслужбы и армия) и на достижениях Сталина:
    Читай: Сидоров Г.А., «Рок возомнивших себя богами» http://www.litmir.me/br/?b=213509

    Ответить
  3. samogon:
    04.02.2015 в 4:27 пп

    До прихода Каддафи к власти 25 процентов ливийцев были неграмотными. Он поднял этот показатель до 87 процентов, причем 25 процентов населения имели университетские дипломы.

    87% ливийцев стали неграмотны? Исправьте, пожалуйста.

    Ответить
    • samogon:
      05.02.2015 в 9:49 дп

      Господа, в оригинале Before Gaddafi only 25% of Libyans were literate.
      До прихода Каддафи к власти только 25 процентов ливийцев были грамотными. Ну что же вы так!

      Ответить
  4. Бывают Хуже:
    05.02.2015 в 12:46 пп

    итак, начинаем сериал «хорошие диктаторы»
    хвалим по алфавиту
    была К
    следующая фамилия наверное начинается на П ?

    Ответить
  5. Helga:
    05.02.2015 в 6:29 пп

    может каддафи и внес свои правила во внешнюю политику, и то что образование и медицина бесплатные, правда….,но качество желает быть лучше однозначно. а по поводу зарплат ливийцам и выплат пособий——бред полный. Пособие матери при рождении ребенка не выплачивалось, а в месяц аж 2 динара 50 герш. Вот имеете вы 10 детей-25 динар и получите.Зарплата ливийской медсестры в 2005 году-150 динар.Сейчас от 600 до 700 динар. и никогда она не была 1000 долларов, как об этом везде пишут, особенно в российских СМИ. , вообще, половина НЕПРАВДЫ написано. То что он народ держал в «ежевой! рукавице—палка о двух концах. За это и поплатился!

    Ответить
    • Олег:
      22.02.2015 в 9:33 дп

      мадам, вы злобны, немного туповаты и похоже пышите желанием лизать попку бардаку о, такую чеееерную и грязную ))) как и его марионеточные действия. Ливия жила очень неплохо.. на зависть многим .. именно потому госдеп сделал все, чтоб загнать страну в хаос

      Ответить
    • IMANA:
      10.05.2017 в 5:12 пп

      видимо департировали вот и бестесь

      Ответить
  6. Олег:
    22.02.2015 в 9:30 дп

    парашке и так не долго осталось.. свои же ё..нут

    Ответить
  7. Богдан:
    01.03.2015 в 12:34 пп

    Автор не знает реального положения дел. Половина в статье вранье.

    Ответить
  8. Надежда:
    05.05.2015 в 1:43 пп

    9. В Ливии был свой государственный банк

    Ливия была единственной страной в мире, обладавшей банком, полностью принадлежащим государству. Граждане могли получать от него беспроцентные ссуды. Кроме того, у страны не было внешнего долга.

    Внешний долг Ливии на 31 декабря 2009 составляет $6,491 млрд, на душу населения $1025 или 11 % ВВП.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8

    Не пляшет

    Ответить
  9. Махмуд:
    17.08.2016 в 5:11 пп

    Дело ре в том что у них были маленькие зарплаты суть в том что они жили лучше чем сейчас или когда либо и лучше чем в любом другом африканском стране. То что здесь написано полная правда. И такие люди как полковник Каддафи командант Уго Чавес Махат Ма Ганди доктор Махмуд Ахмединажад были и будут и служат своему народу. А в скором времени исчезнуть США и НАТО которые куда хотят туда зайдут. И на заметку Ливийцам ну и как вам дЕМОКРАТИя? понравилось? Нет? Конечно сожалеете

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *