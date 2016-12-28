Почему Россию ждёт успех в энергетических и дипломатических играх в 2017 году

Наверное, где-то в Москве на весёлых гуляньях с обилием водки Владимир Путин поднимает бокал за весь 2016 год и за декабрь в особенности. Хорошо это или плохо, но для лидера с железной хваткой это был удачный год в плане укрепления его личного влияния в мире, когда он стал царём в энергетике и любимым «главным злодеем» западных СМИ. К удовольствию Путина Россия оставалась постоянным источником угроз для Запада на протяжении большей части года. Но декабрь преподнёс ему дары стратегического масштаба от трёх весьма недружелюбных сторон. На уходящих неделях 2016 года Япония, Катар и Америка сделали России поистине идеальный подарок. Они постарались сделать всё, чтобы Россия одерживала победы в дипломатических и энергетических играх ещё и в 2017 году.

Начнём с Японии. Двухдневный государственный визит Путина в Японию более недели назад может служить в качестве фундамента для всех, кто хочет вести бизнес с Россией в следующем году. Переговоры на высшем уровне между двумя соседями привели к заключению 60 экономических соглашений, 23 из которых в сфере энергетики. Теперь миллиарды долларов потекут из Японии в Россию на совместные геолого-разведочные работы на морском шельфе и на строительство ещё одного завода по производству СПГ на Сахалине и газопровода, который протянется до Хоккайдо.

На первый взгляд именно эти соглашения являются свидетельством успешности саммита. Но этот долгожданный государственный визит стал ключом к обеспечению России преимуществами в глобальных дипломатических и деловых сферах в 2017 году.

Объявленное на прошлой неделе решение Трампа о назначении бывшего главы Exxon РексаТиллерсона на пост госсекретаря стал настоящим подарком России от Америки незадолго до завершения 2016 года. Хорошо известные тесные связи Тиллерсона с Путиным и его окружением ещё более умаляют роль Японии в качестве возможного посредника между Америкой и Россией.

Третий, но не менее важный по значимости реверанс в сторону России, сделал Катар в начале декабря. Возобновление контактов между двумя странами, находящимися по разные стороны в сирийской войне, также связано с сотрудничеством в энергетической сфере. Инвестиционное управление Катара (QIA) наряду с трейдером Glencore подписали соглашение о покупке 19,5 процентов акций — большого куска пирога в государственной компании Роснефть. По признанию её руководителя Игоря Сечина эта приватизационная сделка является крупнейшей в истории России.

Сделка на сумму 11,3 миллиарда долларов стала спасательным кругом для российской экономики, до сих пор не оправившейся от последствий падения цен на нефть, нестабильности и американских санкций. Но для Катара блестящая возможность приобрести солидную долю в одной из крупнейших нефтяных компаний в мире не только даёт ему больше контроля над неустойчивым рынком нефти, но также готовит почву для поиска дипломатического компромисса с Россией, активно поддерживающей правительственные силы в сирийской войне. Будущее Башер аль-Асада в качестве президента Сирии остаётся неясным на данный момент. Некоторые эксперты считают, что сделка Катара с российской Роснефтью является отражением его прагматического подхода во внешней политике. Однако, этот прагматизм несомненно на руку России для глобальной демонстрации силы.

Победа Трампа также стала сигналом к изменениям в политической и экономической жизни России. Если добавить к этому многомиллионные энергетические сделки на фоне молчаливого политического согласия Катара и Японии, то теперь Россия будет действовать ещё активнее с позиции силы в новом году.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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