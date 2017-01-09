Военные самолёты США превратятся в самоуправляемые дроны

На протяжении полугода в Пентагоне кипела работа над автоматической системой, которая будет выполнять работу пилотов. Недавно министерство обороны США провело успешные испытания оборудования, превращающего обыкновенные летательные аппараты в самоуправляемые дроны.

Исследовательское управление министерства обороны стремилось создать портативное, легко монтируемое устройство Aircrew Labor In-Cockpit Automation System (ALIAS), после установки которого автоматика могла бы управлять самолётом или вертолётом, а также вооружением на борту. В декабре сообщалось о завершении второго этапа испытаний, во время которого система управляла вертолётом Sikorsky S-76, самолётом Diamond DA-42 и двумя Cessna 208 Caravan. Проверялась реакция роботизированной системы на непредвиденные ситуации, которые вынудили бы пилота изменить маршрут.

Система разрабатывалась производителем воздушных судов Sikorsky и Aurora Flight Sciences, которые принадлежат Lockheed Martin. В октябре Aurora представила демо-видео ALIAS в действии.

К третьей фазе испытаний доступ получила лишь компания Sikorsky. Представитель исследовательского управления Скотт Вирцбановски заявил, что в планах «научить» ALIAS управлять ещё семью типами воздушных судов, среди которых вертолёты и самолёты. На третьем этапе, по словам Вирцбановски, ALIAS будет лучше справляться с непредвиденными ситуациями, ещё больше облегчит пилоту решение задач и будет справляться с множеством заданий на различных воздушных судах. В будущем пилоты смогут управлять системой с помощью гаджетов.

НАСА, военно-воздушные силы, армия и флот США заинтересованы в новой технологии ALIAS. На разработку системы ушло всего полгода, поэтому на её установку на воздушные суда, скорее всего, также понадобится не так много времени.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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