Роботы против рабочих: бум в нефтегазовой индустрии не обязательно будет сопровождаться созданием новых рабочих мест

Неизбежное развитие технологий и внедрение автоматизации уже совершили переворот в таких отраслях, как производство автомобилей и пищевая промышленность. Теперь робототехника прокладывает себе путь на нефтяные месторождения, помогая в проведении буровых работ и соединении огромных труб.

Для компаний внедрение средств автоматизации будет означать повышение эффективности и укрепление мер безопасности и, в конечном счете, снижение производственных затрат. Для рабочих на буровых это будет означать, что сокращённые во время спада цен на нефть рабочие места вряд ли появятся снова. Кроме того, новые рабочие места потребуют новых навыков: знания информационных технологий и умения работать с компьютером.

Хотя и прежде были попытки совершенствовать процесс добычи, нефтегазовая индустрия по-прежнему далека от широкого внедрения средств автоматизации на производстве.

Компании, которые не жалели средств на бурение при ценах на нефть 100 долларов за баррель, были слишком заняты добычей нефти и газа, чтобы думать об эффективности и производственных затратах. Но падение цен ограничило их бюджет, и теперь они стремятся всячески сократить расходы, повышая при этом эффективность производства.

Помимо ослабления роли человеческого фактора в бурении, связанного с такими проблемами как усталость, нарушение мер безопасности и несчастные случаи, автоматизация позволяет сократить расходы на персонал.

По оценкам аналитиков, на автоматизированных буровых установках в будущем можно будет сократить численность бригад буровиков почти на 40 процентов — с 25 до 15 рабочих.

Например, в буровой компании Nabors Industries считают, что смогут уже сейчас уменьшить число рабочих на каждой буровой площадке с 20 человек до 15, если использовать более современное буровое оборудование, говорит в интервью Bloomberg представитель компании Дэвид Уеф.

Тем не менее, такой чувствительный вопрос, как трудовые ресурсы, для индустрии, пережившей сокращение пары сотен тысяч рабочих мест во время спада, стал ещё более чувствительным с приходом новой администрации в США.

Поэтому американские компании, вероятно, будут стремится умалчивать, сколько они смогут сэкономить на персонале.

Автоматизация с большой долей вероятности также будет стимулировать мелких субподрядчиков выполнять работы за более крупные компании.

Как ожидается, в не столь отдаленном будущем — в этом году или в следующем -автоматизированные буровые установки пока не будут массово заменять рабочую силу. хотя сейчас есть достаточно много почти не эксплуатируемых буровых установок, особенно на морском шельфе, где компании решили сократить расходы на разведку и бурение.

Часть потерянных за последние два с половиной года рабочих мест, возможно, никогда не вернутся из-за внедрения средств автоматизации, но восстановление бурения в США может подстегнуть компании снова искать рабочих в этом году.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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