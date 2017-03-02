Социологический опрос: россияне больше гордятся возвращением Крыма, чем первым полётом человека в космос

Присоединение Крыма стала главным источником национальной гордости для россиян, даже большим, чем честь быть страной, первой отправившей человека в космос, свидетельствуют результаты социологического опроса.

Поглощение Россией Крымского полуострова в 2014 году вызвало осуждение со стороны Запада. Но российское правительство отмечало это событие как исторический триумф, и в результате поддержка населением президента Владимира Путина достигла самого высокого уровня за всю историю его трёх президентских сроков.

По словам специалистов Левада-Центра, события 2014 года находят отклик у россиян, и 43 процента из них назвали «возвращение» Крыма в состав России как историческое событие, которым они гордятся.

Только вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии во время Второй мировой войны вызывает у них большую гордость (более 83 процентов), чем присоединение Крыма.

По уровню гордости (41 процент), которую испытывают россияне за Крым, это событие стоит выше, чем полёт в космос первого космонавта Юрия Гагарина в 1961 году. Также позади осталась гордость в сердцах соотечественников Толстого и Достоевского — только 36 процентов — за вклад России в мировую литературу.

На вопрос, какое событие в истории страны они воспринимают как наиболее позорное и болезненное, самый распространённый ответ остался таким же, как и был в каждом опросе, проведенном Левада-Центром с 1999 года. Большинству россиян (54 процента) стыдно за то, что «великий народ в богатой стране живёт в вечной бедности и неустроенности».

Примечательно, что россияне стали больше стыдиться распада Советского Союза (33 процента), чем репрессий и депортаций советской эпохи (22 процентов).

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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