Команда «Шок будущего» выпустила прогноз развития цивилизации на следующие 40 лет.

Источник перевод molten

Информационная перегрузка. Изменение в расстановке сил. Ускорение перемен. Цифровая революция. Эра знаний.

Вот уже сорок лет прошло с того момента, как Элвин Тоффлер популяризовал термины из описаний будущего в своей знаменитой книге Шок Будущего. Был продано шесть миллионов копий, а фразы из книги сейчас стали частью лексикона. Если шок будущего — это сейчас, то что нас ждёт в будущем?

Сегодня последователи Тоффлера выпустили «40 на следующие 40», тренды, которые будут определять наш мир с этого времени до 2050 года. Каких изменений стоит ждать:

Политика. Новые лидеры по всему миру (в 80 странах в следующие три года будут проходить президентские выборы), беспрецедентное увеличение числа женщин-лидеров и приход к власти различных религиозных групп. «Филантропы капиталисты вроде Билла Гейтса достигнут большего глобального влияния.

Технологии. Быстрый доступ к специалистам со всего мира. Успешные компании объединят тех, кому что-то надо, с теми, кто решает проблемы.

Химические, биологические, радиологические, ядерные и метеорологические датчики станут частью повседневных устройств вроде мобильных телефонов.

Массовый выпуск товаров будет заменён выпуском по требованию, изготовлением продукции на заказ.

Вторжение в частную жизнь будет расширяться, это станет результатом удешевления, уменьшения и общедоступности наблюдательных и подслушивающих устройств. Данные будут собираться быстрее, чем будет происходить их анализ.

Общество. Потребители станут самым важным источником инноваций. Социальные сети приобретут большее влияние.

Экономика. Корпорации станут достаточно проворными для манёвров как внутри, так и за пределами своих стран. Технологический прогресс даст бедным странам возможность экономического рывка. «Obsoledge»* начнёт быстро устаревать, процесс пойдёт быстрее, потому что мир начнёт меняться быстрее.

*Термин «Obsoledge» употребляется Элвином Тоффлером. Подразумевается как некие «общепринятые знания», которые будучи общепризнанными, возможно не являются истинными; прим. mixednews.ru

Где именно будет происходить работа, будет иметь меньшее значение. Белые воротнички смогут освободиться от своих тесных кабинок в офисах.

Окружающая среда. Улучшение качества фильтрации воды сможет избавить развивающиеся страны от многих болезней, и удовлетворить потребность в питьевой воде.

Вихрь перемен

Неустанные темпы изменений утомляют американцев.

50-летний Вернон Вейс, занимаясь сбором пожертвований для некоммерческой организации, использует смартфон, интернет, электронную почту и Фейсбук.

«Иногда хочется на некоторое время отбросить эти удобства», говорит он. «Я адаптировался, в основном, благодаря своим детям».

Его трое детей, возрастом 23, 19 и 15 лет не имеют никаких проблем с перегрузкой информацией, о которой в своё время предупреждала книга «Шок будущего».

Вейс с тоской вспоминает о печатной машинке своего отца. Он пытался объяснить свой дочери важность общения с людьми лицом к лицу. «Из-за этого Фейсбука она не может меня понять».

«То, что действительно сбылось, это идея того, что мы будем проходить через серьёзные революционные изменения в обществе, так и происходит», говорит Дебора Вестфаль, управляющий партнёр Toffler Associates, фирмы по консультациям менеджемента, основанной Тоффлером и его женой Хейди (её имени не было в книге, потому что издатели посчитали, что книга, написанная мужчиной, будет лучше продаваться). «Время стало почти мгновенным. Пространство больше не имеет значения. Пределов больше нет».

Тоффлеры на этой неделе посетили форум в Вашингтоне, на праздновании 40-й годовщины Шока будущего. Представители власти и бизнеса встретились, чтобы обсудить влияние книги, и послушать прогнозы Toffler Associates на следующие сорок лет.

Сколько из прогнозов Тоффлеров сбылось?

«Посмотрите, продолжаются разговоры о пограничном контроле, обеспечении частной жизни», говорит Вестфаль. «Мы пытаемся разрешить эти проблемы… шок всё ещё имеет место».

Так прошёл ли шок?

Некоторые аналитики предполагают, что шок не был столь шокирующим.

«Если вы говорите о чём-то достаточно общими словами, это всегда сбудется», говорит Шерил Рассел, редакционный директор New Strategist Publications, издатель книг по демографии, и бывший главный редактор американской демографии. «У всех есть ощущение, что что-то будет, но никто не может достаточно ясно об этом сказать, а потом конечно появился интернет».

Подавляют ли людей, и разъединяют ли технологии и скорость информации, создающие «шок», предсказанный Тоффлерами?

О книге «Вид популяризации беспокойства, которое ощущают многие люди», рассказывает городской социолог Университета Невады-Лас-Вегаса Роберт Ланг. «Реальность такова, что люди весьма адаптивны. У меня сын, повсюду разгуливая с Ай-подом и Ай-падом, удивляется тому что Wi-Fi есть не везде… Дети быстро адаптируются к технологиям, но также остаётся и ядро традиционных ценностей».

Вейс тоскует по дням «улиточной почты» и телефонных звонков. «Я полагаю что Тоффлер, наверное, был прав», говорит он. «Будущее принесло нам вещи, которые совершенно изменили наш образ жизни, и не всегда к лучшему».

Взгляда Тоффлера на будущее не стоит бояться, говорит Вестфаль. «То, что нас ожидает, всегда интригует. Спросите сейчас Тоффлера о будущем, и он скажет что оно будет ярким. Он оптимист… Мы находимся в середине этих массивных изменений, и понимаем это».

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