10 самых радиоактивных мест на Земле

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Хотя землетрясение 2011 года и тревоги вокруг Фукусимы вернули радиационную угрозу в сферу общественного сознания, многие люди до сих пор не представляют, что радиоактивное загрязнение являет собой опасность по всему миру.

Радионуклиды входят в число шести самых опасных токсичных веществ, перечисленных в докладе, который был опубликован в 2010 году Институтом Блэксмита – негосударственной организацией, занимающейся проблемами загрязнения окружающей среды.

Расположение некоторых самых радиоактивных мест на планете может вас удивить – как и многочисленных людей, живущих под угрозой возможных последствий радиации для них самих и своих детей.

10. Хэнфорд, США

Хэнфордский комплекс в штате Вашингтон был составной частью проекта США по разработке первой атомной бомбы, изготавливая плутоний для неё и применённого в Нагасаки «Толстяка». Во время холодной войны комплекс нарастил объёмы производства, обеспечив плутонием большинство из 60 тысяч единиц ядерного оружия Америки. Несмотря на вывод из эксплуатации, он по-прежнему содержит две трети высокоактивных радиационных отходов страны – около 53 миллионов галлонов (200 тыс. куб. м; здесь и далее – прим. mixednews) жидких, 25 миллионов куб. футов (700 тыс. куб. м) твёрдых и 200 кв. миль (518 кв. км) заражённых радиацией подземных вод, что делает его самой загрязнённой территорией в США. Разрушение окружающей природы в этом районе заставляет осознать, что угроза радиации – это не что-то такое, что придёт с ракетным нападением, а нечто, способное таиться в самом сердце вашей собственной страны.

9. Средиземное море

Годами звучат слова о том, что синдикат итальянской мафии «Ндрангета» использовал море, как удобное место для сброса опасных отходов, включая радиоактивные, наживаясь на оказании соответствующих услуг. По предположениям итальянской негосударственной организации «Легамбиенте», с 1994 года в водах Средиземного моря исчезло около 40 судов, нагруженных токсичными и радиоактивными отходами. Если эти заявления – правда, то они рисуют тревожную картину загрязнения бассейна Средиземного моря неустановленным количеством ядерных материалов, масштабы истинной угрозы которых прояснятся, когда в результате естественного износа или каких-то иных процессов нарушится целостность сотен бочек. За красотами Средиземного моря вполне может скрываться разворачивающаяся экологическая катастрофа.

8. Побережье Сомали

Раз уж речь зашла об этом зловещем бизнесе, то упомянутая только что итальянская мафия не стала ограничиваться лишь своим собственным регионом. Также имеют место утверждения, что оставшиеся без государственной защиты сомалийские почвы и воды использовались для захоронения и затопления ядерных материалов и ядовитых металлов, включая 600 бочек токсичных и радиоактивных отходов, так же как и отходов медицинских учреждений. В самом деле, представители Программы ООН по окружающей среде считают, что ржавеющие бочки с отходами, вынесенные на сомалийское побережье во время цунами 2004 года, были сброшены в море ещё в девяностые годы. Страна уже опустошена анархией, а воздействие отходов на её обнищавшее население может быть таким же губительным (если даже не хуже), как всё, что оно испытало до этого.

7. «Маяк», Россия

Производственный комплекс «Маяк» на северо-востоке России в течение десятилетий имеет в своём составе комбинат по производству ядерных материалов, а в 1957 году стал местом одного из самых тяжёлых в мировой практике атомных инцидентов. В результате взрыва, повлёкшего выброс до ста тонн радиоактивных отходов, была заражена обширная территория. Факт взрыва держался под покровом секретности до восьмидесятых годов. Начиная с 1950-х гг., отходы комбината сбрасывались в близлежащих окрестностях, а также в озеро Карачай. Это привело к загрязнению системы водоснабжения, обеспечивающей ежедневные потребности тысяч людей. Эксперты считают, что Карачай может быть самым радиоактивным местом в мире, а воздействию радиации комбината в результате различных серьёзных происшествий – включая пожары и смертоносные пылевые бури, – подверглось свыше 400 тысяч человек. Природная красота озера Карачай обманчиво скрывает в себе загрязняющие его вещества, создающие в местах их попадания в воды озера уровень радиации, достаточный для получения человеком в течение часа смертельной дозы облучения.

6. Селлафилд, Великобритания

Расположенный на западном побережье Англии, Селлафилд изначально был предприятием по производству атомных бомб, но затем ушёл в область коммерции. С момента начала своей эксплуатации на нём случились сотни нештатных ситуаций, а две трети самих его зданий теперь рассматриваются как радиоактивные отходы. Предприятие ежедневно сливает в море около 8 миллионов литров заражённых радиацией отходов, что делает Ирландское море самым радиоактивным морем на свете. Англия славится своими зелёными полями и холмистыми пейзажами при том, что в сердце этой промышленно развитой страны хорошо устроился токсичный, высокоаварийный объект, изрыгающий опасные вещества в Мировой океан.

5. Сибирский химический комбинат, Россия

«Маяк» – не единственное грязное место в России; в Сибири находится объект химической промышленности, который содержит более чем сорокалетний запас ядерных отходов. Жидкости хранятся в открытых бассейнах, а слабо обслуживаемые резервуары содержат более 125 тысяч тонн твёрдых материалов, в то время как подземное хранилище способно давать утечки в подземные воды. Ветры и дожди разнесли загрязнение по окружающей территории и имеющейся на ней живой природе. А многие незначительные аварии привели к пропажам плутония и взрывному распространению радиации. Пусть заснеженный ландшафт выглядит первозданным и чистым, но факты делают явной настоящую степень загрязнения, которую здесь можно обнаружить.

4. Семипалатинский полигон, Казахстан

Когда-то место проведения испытаний ядерного оружия, эта территория сейчас является частью современного Казахстана. Участок был выделен для нужд проекта по созданию советской атомной бомбы благодаря его «необитаемости» – несмотря на то обстоятельство, что в том районе проживало 700 тысяч человек. Объект находился там, где СССР взорвал свою первую атомную бомбу, и удерживает рекорд в качестве места с наибольшей концентрацией ядерных взрывов в мире: 456 испытаний за 40 лет с 1949 до 1989 года. Несмотря на то, что проводившиеся на объекте испытания, – а также его воздействие в плане облучения радиацией, – держались Советами в тайне до его закрытия в 1991 году, радиация, по оценкам исследователей, нанесла ущерб здоровью 200 тысяч человек. Желание уничтожить народы по ту сторону границы привело к призраку ядерного заражения, который навис над головами тех, кто в своё время были гражданами СССР.

3. Майлуу-Суу, Кыргызстан

В Майлуу-Суу, который согласно докладу Института Блэксмита 2006 года считается одним из десяти самых загрязнённых городов на Земле, радиационное излучение исходит не от атомных бомб или электростанций, а от добычи материалов, необходимых в связанных с ними технологических процессах. В указанном районе были размещены мощности по добыче и переработке урана, которые теперь брошены вместе с 36 свалками урановых отходов – более 1,96 миллиона кубометров. Данный регион также характеризуется сейсмической активностью, и любое нарушение локализации веществ может привести к их контакту с окружающей средой или, в случае попадания в реки, загрязнению воды, которой пользуются сотни тысяч людей. Эти люди могут вообще никогда не беспокоиться об угрозе ядерного удара, но всё же у них есть веские основания жить в страхе перед радиоактивными осадками, всякий раз, когда трясётся земля.

2. Чернобыль, Украина

Место одной из самых худших и бесславных ядерных аварий, Чернобыль, всё ещё сильно загрязнён, несмотря на тот факт, что небольшому количеству людей теперь на ограниченное время разрешено находится в зоне. В результате печально известного происшествия воздействию излучения подверглось 6 миллионов людей, а оценки количества смертей, которые со временем наступят в связи с Чернобыльской аварией, варьируются от 4 до 93 тысяч. Выбросы радиации в сто раз превосходили те, что имели место при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Беларусь поглотила 70 процентов радиации, а её граждане столкнулись с невиданным прежде количеством раковых заболеваний. Даже сегодня, слово «Чернобыль» вызывает в сознании ужасающие картины людских страданий.

1. Фукусима, Япония

Землетрясение и цунами 2011 года были трагедией, лишившей жизней и жилищ, однако самую долгосрочную опасность может представлять собой воздействие, которое оказывает атомная электростанция в Фукусиме. Самая худшая со времён Чернобыля атомная авария вызвала расплавление топлива трёх из шести реакторов, а также такие утечки радиации на прилегающие территории и в море, что радиоактивные вещества были обнаружены на расстоянии до двухсот миль от станции. До тех пор, пока авария и её последствия не раскрылись в полной мере, истинные масштабы ущерба окружающей среде остаются неизвестными. Мир может всё ещё ощущать последствия этой катастрофы в течение жизни будущих поколений.

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