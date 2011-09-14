10 самых радиоактивных мест на Земле

Источник перевод для mixednews – josser
Хотя землетрясение 2011 года и тревоги вокруг Фукусимы вернули радиационную угрозу в сферу общественного сознания, многие люди до сих пор не представляют, что радиоактивное загрязнение являет собой опасность по всему миру.
Радионуклиды входят в число шести самых опасных токсичных веществ, перечисленных в докладе, который был опубликован в 2010 году Институтом Блэксмита – негосударственной организацией, занимающейся проблемами загрязнения окружающей среды.
Расположение некоторых самых радиоактивных мест на планете может вас удивить – как и многочисленных людей, живущих под угрозой возможных последствий радиации для них самих и своих детей.
10. Хэнфорд, США
9. Средиземное море
Годами звучат слова о том, что синдикат итальянской мафии «Ндрангета» использовал море, как удобное место для сброса опасных отходов, включая радиоактивные, наживаясь на оказании соответствующих услуг.
8. Побережье Сомали
Раз уж речь зашла об этом зловещем бизнесе, то упомянутая только что итальянская мафия не стала ограничиваться лишь своим собственным регионом. Также имеют место утверждения, что оставшиеся без государственной защиты сомалийские почвы и воды использовались для захоронения и затопления ядерных материалов и ядовитых металлов, включая 600 бочек токсичных и радиоактивных отходов, так же как и отходов медицинских учреждений. В самом деле, представители Программы ООН по окружающей среде считают, что ржавеющие бочки с отходами, вынесенные на сомалийское побережье во время цунами 2004 года, были сброшены в море ещё в девяностые годы. Страна уже опустошена анархией, а воздействие отходов на её обнищавшее население может быть таким же губительным (если даже не хуже), как всё, что оно испытало до этого.
7. «Маяк», Россия
Производственный комплекс «Маяк» на северо-востоке России в течение десятилетий имеет в своём составе комбинат по производству ядерных материалов, а в 1957 году стал местом одного из самых тяжёлых в мировой практике атомных инцидентов. В результате взрыва, повлёкшего выброс до ста тонн радиоактивных отходов, была заражена обширная территория. Факт взрыва держался под покровом секретности до восьмидесятых годов. Начиная с 1950-х гг., отходы комбината сбрасывались в близлежащих окрестностях, а также в озеро Карачай. Это привело к загрязнению системы водоснабжения, обеспечивающей ежедневные потребности тысяч людей.
6. Селлафилд, Великобритания
Расположенный на западном побережье Англии, Селлафилд изначально был предприятием по производству атомных бомб, но затем ушёл в область коммерции. С момента начала своей эксплуатации на нём случились сотни нештатных ситуаций, а две трети самих его зданий теперь рассматриваются как радиоактивные отходы. Предприятие ежедневно сливает в море около 8 миллионов литров заражённых радиацией отходов, что делает Ирландское море самым радиоактивным морем на свете.
5. Сибирский химический комбинат, Россия
«Маяк» – не единственное грязное место в России; в Сибири находится объект химической промышленности, который содержит более чем сорокалетний запас ядерных отходов. Жидкости хранятся в открытых бассейнах, а слабо обслуживаемые резервуары содержат более 125 тысяч тонн твёрдых материалов, в то время как подземное хранилище способно давать утечки в подземные воды. Ветры и дожди разнесли загрязнение по окружающей территории и имеющейся на ней живой природе. А многие незначительные аварии привели к пропажам плутония и взрывному распространению радиации. Пусть заснеженный ландшафт выглядит первозданным и чистым, но факты делают явной настоящую степень загрязнения, которую здесь можно обнаружить.
4. Семипалатинский полигон, Казахстан
Когда-то место проведения испытаний ядерного оружия, эта территория сейчас является частью современного Казахстана. Участок был выделен для нужд проекта по созданию советской атомной бомбы благодаря его «необитаемости» – несмотря на то обстоятельство, что в том районе проживало 700 тысяч человек. Объект находился там, где СССР взорвал свою первую атомную бомбу, и удерживает рекорд в качестве места с наибольшей концентрацией ядерных взрывов в мире: 456 испытаний за 40 лет с 1949 до 1989 года. Несмотря на то, что проводившиеся на объекте испытания, – а также его воздействие в плане облучения радиацией, – держались Советами в тайне до его закрытия в 1991 году, радиация, по оценкам исследователей, нанесла ущерб здоровью 200 тысяч человек.
3. Майлуу-Суу, Кыргызстан
В Майлуу-Суу, который согласно докладу Института Блэксмита 2006 года считается одним из десяти самых загрязнённых городов на Земле, радиационное излучение исходит не от атомных бомб или электростанций, а от добычи материалов, необходимых в связанных с ними технологических процессах.
2. Чернобыль, Украина
Место одной из самых худших и бесславных ядерных аварий, Чернобыль, всё ещё сильно загрязнён, несмотря на тот факт, что небольшому количеству людей теперь на ограниченное время разрешено находится в зоне.
1. Фукусима, Япония
Землетрясение и цунами 2011 года были трагедией, лишившей жизней и жилищ, однако самую долгосрочную опасность может представлять собой воздействие, которое оказывает атомная электростанция в Фукусиме. Самая худшая со времён Чернобыля атомная авария вызвала расплавление топлива трёх из шести реакторов, а также такие утечки радиации на прилегающие территории и в море, что радиоактивные вещества были обнаружены на расстоянии до двухсот миль от станции. До тех пор, пока авария и её последствия не раскрылись в полной мере, истинные масштабы ущерба окружающей среде остаются неизвестными. Мир может всё ещё ощущать последствия этой катастрофы в течение жизни будущих поколений.
Вообще — то Чернобль должен быть на первом месте, а не Фукусима 1
Полностью с вами согласен. Утечка радиоактивных элементов на ЧАЭС была на много выше, чем та же утечка на «Фукусима 1». Но люди все равно думают иначе. Вероятнее всего это связано с тем, что авария на ЧАЭС была засекречена, но долго ее в секретности держать не смогли. Сам читал, что при эвакуации местного населения, им ничего не говорили… Да и эвакуировать начали через день.
На сколько я знаю, радиация выше все же на Фукусиме, т.к. авария в Чернобыле была раньше и там уже утилизировали верхние слои почвы, то есть радиацию понизили.
Согласен с тобой полностью Чернобыльская трагедия самая огромная в своей отросле!
ЧАЭС совершила выброс в десять раз мощнее «Факусима-1», но это еще не самое страшное что могло произойти, если бы расплавился реактор 4 энергоблока и магма вошла в контакт с водой в последствии чего произошел бы атомный взрыв после которого неосталось бы Припяти и територия Украины, Беларусии части России была заражена очень сильно, так что помните Ликвидаторов как тех кто остановил все это и благодаря которым мы живы. Это был большой святой поступок самопожертвования…
Полностью с тобой согласен!
Всем ликвидаторам глубокое уважение и благодарность.
самый опасный это завод маяк который до сих пор сливает жидкие радиоактивные отходы в реку енисей кому интересна по гугл те много чего найдете. там земля излучает РЕНГЕНАМИ !!!
мне тепер интересно что теперь происходит с радиацией в сша. там тоже молчат …