Пуссификация: Американский университет запустил программу по перевоспитанию студентов мужского пола

Если кто-то из родителей хочет, чтобы их сын превратился в горделивого франта, с презрением относящегося к любому проявлению мужественности и стремящемуся подавить в себе связанное с тестостероном мужское начало, которым его наделили Бог и природа для существования жизни на Земле, то его следует отправить в Университет Дьюка.

В этом месяце в университете был запущен новый «Мужской проект Дьюка», который следовало бы переименовать в «Проект Дьюка по превращению мужчин в женоподобных милашек».

Угадайте, кто за этим стоит? Если кто-то предположит, что тут замешан «Женский центр» кампуса, то будет совершенно прав.

Но что в этом плохого? На этом 10-недельном фестивале, в основе которого лежит мужененавистничество, «будут стыдить студентов, идентифицированных в качестве мужчин, за приверженность определённым мужским привилегиям, патриархату и символам доминирования.

Другими словами, их будут перевоспитывать, чтобы сделать из них простых мастеровых с пенисом для совокупления. Что-то вроде женоподобных красавчиков, в которых Хиллари, сварливые феминистки и радикальный ислам хотели бы превратить всех мужчин, потому что тогда ими легче будет управлять.

Звучит странно, но это действительно можно услышать из уст некоторых глупцов.

Стоящий во главе группы Дипо Баумик недавно сказал, что цель нового проекта Дьюка для студентов мужского пола — «подвергнуть критическому анализу их собственные мужские качества и критиковать неблагожелательную мужественность ради созидания более здоровых отношений».

Другой младший по рангу из руководства команды Алекс Бресслер заявил, что программа поможет мужчинам «превентивно разобрать по кирпичикам своё мужское начало».

Этот эксперимент с уподоблением мужчин женщинам развивает ту же бестолковую идею, с которой носятся в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, где уже удалось посрамить бедных простофиль, объяснив им «какое вредное влияние оказало мужское начало на их жизнь».

Действительно, природой заложено, что мужчины должны быть кормильцами, защитниками, охотниками и героями и отрицать то, что отрицается самой природой.

Родители могут заплатить десятки тысяч долларов за учёбу сына в университете Дьюка, где из него сделают женоподобного милашку, которого не будут уважать ни одна женщина, ни работодатели, ни враги.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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