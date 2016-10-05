Первое правило советской военной доктрины: только наступление может привести к победе

Я прочел много статей в военной литературе, выдвигающих один и тот же аргумент, согласно которому танк в 2016 году играет небольшую роль на поле сражения, что авиация и современные противотанковые вооружения делают танк не более чем стальным гробом. Авторы утверждают, что танки абсолютно устарели. Довольно забавно читать такие тексты. Я всегда улыбаюсь, когда натыкаюсь на подобные утверждения. Обычно авторы не имеют ни малейшего представления о всех возможностях танка. А кроме того, существует большая разница между подобной кабинетной журналистикой и реальным личным опытом.

Когда я обучался в Подготовительной школа корпуса морской пехоты США в 1990-е годы, одним из стандартных упражнений предусматривалось, что мы должны были проползти в полной боевой выкладке под танком, в то время как его двигатель работал на холостом ходу. Танк при этом был неподвижен. Мы проползали по грязи от задней части танка к передней. Это звучит просто, да и физически это было не особенно сложное упражнение, даже несмотря на всю нашу амуницию.

Однако, надо сказать, что ощущение при этом было весьма и весьма внушительным. Его двигатель ревел как разъяренный дракон. Можно было ощутить всю силу этого металлического бегемота. Одно движение гусениц в любом направлении, и от вас ничего не останется. Ни один из курсантов не пытался шутить насчет этого упражнения.

В этом и состоит суть принципиальной разницы между теорией и практикой. Танк – это машина войны, машина завоеваний. Он предназначен для атаки. Не следует заблуждаться по этому поводу. Танк не может проникнуть куда угодно. Это хищник, и он создан для устранения препятствий и захвата территории. Мы стали слишком привязаны к нашим дронам, нашим компьютерам, нашим самолетам и другим модным гаджетам. Мы забыли, что на самом деле приносит победу в схватке между двумя противоборствующими армиями.

Оборонительные вооружения всегда отражают пассивный образ мышления. Наступательные вооружения способствуют, напротив, активному мышлению. Если бы нам потребовалось развернуть большое количество противотанковых средств, чтобы покрыть определенную зону, нам пришлось бы в той или иной степени рассредоточить силы. А танковая атака произошла бы, безусловно, именно в самом слабом месте. Может ли самолет сдержать атаку сотни, а может быть даже тысячи танков. Я так не думаю. Кроме того, следует помнить, что танки сами по себе также обладают оборонительными возможностями. Это не просто инертные металлические контейнеры, передвигающиеся на гусеницах.

Поскольку танки являются наступательным оружием, они выбирают время и место атаки. Они могут вести наблюдение и изучать положение противника, предугадывать его слабые места. Они держать поле боя под контролем. Они могут привнести в боестолкновение моральные факторы. Я не говорю, что противотанковое оружие бесполезно. Я говорю о том, что дни танка отнюдь еще не сочтены.

Советские генералы хорошо это понимали. Они осознавали, что единственным средством достичь победы в войне является переход в наступление. Вы должны перехватить инициативу и уничтожить врага несколькими ударами. Вы должны заставить его лишь отвечать на ваши активные действия.

Три дня назад я вел дело в федеральном суде, где я представлял истца. Я поставил условия своего участия в этом деле. Именно я решал, какие проблемы будут обсуждаться, какие доказательства будут представлены, когда и как переходить от одного вопроса к другому. Таким образом, здесь действует тот же принцип. Взяв на себя инициативу, я увеличил свои шансы на успех.

Советские военные стратеги понимали необходимость перехода в наступление. Советский Союз не тратил много времени и усилий на создание «потенциала защиты от баллистических ракет». Они не были заинтересованы в защите своих ракетных шахт от атаки. Почему? Ответ прост. Лучшая защита для ядерной ракеты в случае войны – это немедленное ее использование. Такова была их точка зрения.

Они не могли понять американскую логику, согласно которой ядерная война может начинаться постепенно и развиваться в течение длительного времени. Согласно советской доктрине, лучший способ достичь победы – уничтожить противника немедленно. Если это звучит пугающе, я сожалею. Однако, такова правда.

Писатель Виктор Суворов утверждал в своих книгах, что советское стратегическое наступление предусматривается осуществлять в пять этапов.

Первый этап. 30-минутный ядерный удар силами ракетных войск стратегического назначения будет направлен на командные пункты противника, стратегические линии коммуникаций, главные склады и хранилища, базы подводных лодок, самолеты, и все остальное, что имеет стратегическое значение.

Второй этап. Этот этап будет продолжаться от 90 до 120 минут. Он будет представлять собой массированную атаку силами авиации всех фронтов, а также дальней авиации. Эта атака будет происходить несколькими волнами. Самолеты с ядерным оружием на борту уничтожат все, что осталось после первой стадии атаки.

Третий этап. Этот этап должен длиться всего 30 минут. Он будет представлять собой атаку местными ракетными дивизионами и силами авиации. Его цель – завершить все, что не удалось сделать в ходе первых двух этапов.

Четвертый этап. Продолжительность этой стадии – от 10 до 20 дней. Она предусматривает массированные атаки концентрированными танковыми армиями, скоординированные для нанесения максимального ущерба. Целью на этом этапе является найти слабые места в обороне противника и воспользоваться ими. После того, как место для прорыва найдено, туда устремляются танки и продолжают движение.

Пятый этап. Эта финальная стадия длится около недели. Брешь в обороне противника создана и танковые армии прорываются в тылы противника.

Даже несмотря на то, что эти «этапы» могут на самом деле пройти не совсем так, как ожидают стратеги, они дают представление о том, что советская военная доктрина отдает приоритет наступательным действиям и хорошо понимает важность наступления. Это не оборонительная стратегия. Она предназначена для преодоления сопротивления врага, в максимально короткие сроки минимальными силами.

Если мы хотим быть успешными в случае конфликта, мы должны думать о том, что имеет решающее значение, а что нет. Наступательное мышление является главным залогом победы. Когда наш мозг скован оборонительным мышлением, мы не способны видеть скрытые моральные факторы, которые на самом деле управляют движением истории.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 2,00 из 5)

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