В ЕС обдумывают, как улучшить отношения с Россией

Руководство Европейского Союза намерено изучить возможности улучшения испорченных отношений с Россией в ответ на растущее раздражение среди некоторых государств-членов по поводу экономических санкций, введённых против Москвы из-за её причастности к кризису на Украине.

Но скорее всего, санкции пока останутся, особенно в отношении Крыма, присоединённого Россией в марте 2014 года, несмотря на связанные с этим правовые и политические проблемы.

Лидеры ЕС рассмотрят состояние отношений с Россией на саммите, который пройдёт с 20 по 21 октября, на фоне ослабления лагеря ястребов по причине решения Британии выйти из блока и роста противоречий между Брюсселем и националистически настроенным правительством Польши.

В группу стран, скептически настроенных к продлению санкций, входят Италия, Греция, Кипр, Словакия и Венгрия. Они стремятся восстановить бизнес с Россией, являющейся главным поставщиком газа в ЕС, не в последнюю очередь, чтобы компенсировать последствия медленного экономического роста в Европе.

«Будет сложно продлевать санкции. Но это можно сделать, если убедить ключевых скептиков в том, что в политике ЕС существуют и другие элементы давления на Россию, а не только санкции», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

«Там будут те, кто стремится снизить планку для России и дать ей сигнал, что, если только Москва сделает небольшой шаг, ЕС будет готов нормализовать ситуацию. Но найдутся и те, кто хочет поднять планку», — сказал дугой чиновник.

Подтверждением того, как трудно добиться реализации таких мер, показал недавний доклад Reuters, где утверждается, что Россия осуществляет поставки товаров для продажи в крымских магазинах «Метро» и «Ашан на паромах через порты, которые подпадают под действие санкций ЕС. Ритейлеры заявили, что они не нарушают санкционный режим, потому что магазинами управляют их российские филиалы, не подпадающие под действие санкций ЕС.

Италия призвала провести тщательное обсуждение в ЕС вопроса о санкциях вместо того чтобы дать разрешение на их автоматическое продление каждые шесть месяцев. Экономические санкции в очередной раз должны будут быть продлены в конце января.

Менее дружественные по отношению к России страны всё чаще признают, что для единодушной поддержки продления санкций можно пойти на некоторые уступки.

«Нам нужно поговорить о наших общих интересах с Россией, но при этом сохранять единство в отношении санкций», — сказал один дипломат.

Германия как крупнейшая экономика ЕС поддерживает такой подход. Но учитывая высокую степень недоверия между Брюсселем и Москвой, будет трудно добиться прогресса даже в тех областях, где существуют такие общие интересы, как борьба с терроризмом или с торговлей наркотиками.

Другие меры по улучшению отношений могут включать стимулирование международного сотрудничества. Но глубокие разногласия между Россией и Западом по поводу Сирии затрудняют этот процесс.

Кроме того, кажется едва ли возможным, чтобы Россия и ЕС смогли прийти к согласию по Крыму. Россия заявила, что никогда не вернёт полуостров Украине, в то время как Запад отказывается признать аннексию.

Между тем, чиновники ЕС говорят, что им известны случаи использования европейскими компаниями серых схем для ведения бизнеса в Крыму, но это, по их мнению, не подрывает в целом санкционный режим.

«На протяжении всей истории мы видим различные ухищрения для снятия санкций, — сказал чиновник ЕС, имеющий дело с Россией. — Но ключевыми являются экономические санкции, и самая важная задача это сохранить единство по этому вопросу».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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