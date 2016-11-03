Группе БРИКС вовсе не грозит распад, и это следует знать ее противникам

Несомненно, многие хотели бы увидеть распад БРИКС. В первую очередь это касается западных стран, в частности США и Британии. Впрочем, существует также довольно много недальновидных наблюдателей и комментаторов в развивающемся мире, играющих на руку Западу. Каждый год по мере приближения очередного саммита этой организации, какофония заявлений подобных недоброжелателей становится громче. Вновь и вновь в средствах массовой информации поднимаются все те же вопросы относительно жизнеспособности и актуальности группы БРИКС.

Во время подготовки нынешнего саммита на Гоа общий рефрен оставался прежним, но к нему добавился фоновый мотив: раскол между Индией и Китаем в связи с фактами поддержки терроризма со стороны Пакистана может сорвать саммит. Тем не менее, предсказанный сценарий тотального взрыва не материализовался, а напротив, учитывая подписанное между Индией и Россией соглашение о поставке зенитно-ракетного комплекса С-400, саммит Гоа-2016 оказался значительным историческим событием.

Поскольку многие наивные читатели, возможно, дезинформированы коррумпированными комментаторами, которые, без сомнения, продолжают делать свое «черное» дело, вот некоторые расчеты относительно положения группы БРИКС. Так что в следующий раз, когда вы снова услышите о распаде БРИКС, не стоит придавать этому большого значения.

Мир нуждается в БРИКС

Большинство глобальных международных институтов, которые существуют на сегодняшний день, уже утратили свою актуальность. МВФ и Всемирный банк, например, были созданы в годы завершения второй мировой войны. В геополитическом летоисчислении, это уже древняя история. Аналогичным образом, большая семерка нуждается в подключении к аппарату жизнеобеспечения и ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития) больше не является лидирующей организацией.

В то время как в западных экономиках наблюдается нагромождение монетарных и бюджетных проблем, пять членов БРИКС обеспечивают стабильную альтернативную силу, которая компенсирует замедление развития Запада. Китай и Индия продолжают демонстрировать высокие темпы экономического роста и движутся к превращению в мега-экономики, которые полностью вытеснят Запад в ближайшие десятилетия. Экономический рост в Китае, возможно, и упал до 7 процентов, но этих 7 процентов было достаточно, чтобы добавить к китайскому ВВП объем, равный годовому национальному доходу Нидерландов.

Итоговый вывод: без БРИКС мировая экономика будет вновь и вновь испытывать «великую депрессию» 1929 года.

БРИКС переживает замедление развития, а не обвал

Исполнительный вице-президент банка Kotak Mahindra Удай Котак считает, что Индия должна выйти из коалиции БРИКС из-за экономического спада в четырех из пяти входящих в него стран. Его точку зрения поддержали несколько так называемых экспертов. Однако, любопытно, разве хоть один экономист или банкир говорил, что организация ОЭСР должна быть распущена, поскольку среди ее членов есть такие проблемные экономики как Греция или экспортеры терроризма, такие как Турция?

Эксперты американского аналитического центра Centre on Global Interests пишут: «Можно рассматривать БРИКС с точки зрения финансовых рынков или с геополитической точки зрения. Однако, в любом случае вы увидите одно и то же: несмотря на замедление экономического роста и даже определенные экономические трудности в некоторых странах, они все же представляют собой самые мощные экономики за пределами развитого мира. Их экономики обладают масштабом. Их решения могут оказывать влияние на движение финансовых рынков. Они обладают интеллектуальным капиталом и влиянием в своих регионах. А с точки зрения внешней политики они являются противовесом однополярному миру, управляемому в основном Вашингтоном и его друзьями в Лондоне и Брюсселе».

В обоих аспектах, внешнеполитическом и экономическом, группа БРИКС, что называется, жива и здорова. На самом деле, она даже более актуальна сегодня, чем это было в 2001 году, когда Джим О’Нил впервые объединил их под этим странным названием.

Двусторонние разногласия не могут разрушить БРИКС

Если ООН не может прийти к политическому решению по какой-то проблеме, это считается для международного органа провалом. Однако, БРИКС не является платформой, созданной для обсуждения политических проблем. Основная роль группы из пяти стран заключается в том, чтобы отстранить Запад от управления рычагами, контролирующими мировую экономику. Создав свой собственный Новый банк развития, группа БРИКС продемонстрировала, что МВФ больше не является мировым кредитором в последней инстанции.

На этом фоне, опасения, что двусторонние разногласия, разделяющие Индию и Китай, способны сорвать саммит, оказались совершенно беспочвенными.

Хотя в резолюции саммита Гоа-2016 упоминается терроризм, в центре внимания были совершенно иные проблемы. Конечно же, индийский премьер-министр Нарендра Моди не мог упустить случая «выстрелить» в сторону Пакистана, назвав эту страну «родиной терроризма», а Китай поспешил защитить своего союзника, заявив, что Пакистан и сам принес «великие жертвы». Однако и Нью-Дели и Пекин просто играли в соответствии с предусмотренными для них ролями, в то время как реальные обсуждения на высшем уровне происходили за закрытыми дверями.

Конечно, политика также может сыграть определенную роль «гарнира», подобно Сирии пару лет назад, но проблем, обладающих реальным потенциалом пустить под откос саммит БРИКС просто не существует.

Критики БРИКС часто указывают на пограничную проблему между Индией и Китаем, приводя ее в качестве доказательства существования серьезных проблем. Однако, это необоснованные доводы. Среди стран БРИКС всегда буду существовать разные мнения и взгляды, точно так же, как существуют значительные разногласия между членами НАТО или Европейского союза.

В отличие от НАТО или ЕС, где страны-участницы имеют более или менее одни и те же цели, а также являются расово однородными, все страны БРИКС имеют свои различия. Однако, их членство в группе БРИКС дает им общую цель – развитие. Будучи развивающимися странами, все они сосредоточены на повышении уровня жизни.

Тот факт, что они объединены в группу, несмотря на столь явные различия национальных целей, мнений, наличие геополитического соперничества и даже прямых военных столкновений, указывает на жизнеспособность БРИКС.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x