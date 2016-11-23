Почему в общине амишей люди редко болеют и у них почти не встречается раковых заболеваний

Когда речь заходит о сообществе амишей (Амиши — закрытая религиозная община, проживающая преимущественно в Америке, прим. mixednews), в первую очередь вспоминается простая жизнь, лишенная современных достижений цивилизации. Большинство считают, что с их стороны глупо не использовать преимущества современных технологий и даже смотрят на них свысока, как на людей, не соответствующих нормам цивилизованного общества. Однако, если взглянуть на статистику, жизнь амишей намного здоровее, чем у остального населения. Они практически не болеют раком, среди них не встречается случаев аутизма, да и вообще они редко страдают различными заболеваниями.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Cancer Causes and Control, показало, что среди амишей практически не встречается случаев рака, и они могут считаться самыми здоровыми людьми в Америке. Начиная свое исследование общины амишей, ученые из университета штата Огайо, предполагали, что заболеваемость раком среди них будет выше из-за отсутствия обычной современной медицинской помощи. Однако, то, что они обнаружили, шокировало их.

Амиши предпочитают традиционную мудрость предков современному образу жизни. Они живут опытом прошлых поколений.

Амиши питаются органическими продуктами местного производства. Они не только избегают расфасованных и переработанных продуктов питания, но на самом деле сами выращивают все продукты, используя органические методы сельскохозяйственного производства. Они выращивают собственных животных. Их пища является естественной и свободной от генно-модифицированных организмов. Важно отметить, что они едят сезонные блюда во время сбора урожая, а остальное сохраняют путем консервирования и ферментации. Сезонные фрукты и овощи обладают значительно большей питательной ценностью. Они богаты антиоксидантами, которые приносят огромную пользу нашему здоровью. Антиоксиданты борются против свободных радикалов, что помогает человеку оставаться здоровым и молодым. Таким образом, отсутствие синдрома СДВГ (дефицит внимания с гиперреактивностью), пищевой аллергии и астмы можно полностью объяснить особенностями их диеты. Безусловно, это разоблачает производителей и правительство, распространяющие ложь о безопасности генно-инженерных продуктов, которые мы едим.

Амиши едят много здоровых жиров. Среди амишей наблюдается крайне низкий уровень ожирения, несмотря на то, что их диета характеризуется большим содержанием жиров. Они едят много сливочного масла, мясо, яйца, сырые молочные продукты. Такие продукты как сливочное масло и цельное молоко содержат много жирорастворимых витаминов, таких как А, Е и К2. Важно отметить, что витамин К2 крайне дефицитен в современном рационе. Вся эта обезжиренная чепуха истощила наши организмы, лишив необходимых питательных веществ. Витамин К2 особенно важен, поскольку он участвует в обменных процессах с участием кальция. Дефицит витамина К приводит к развитию многих болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз и даже рак.

Для амишей характерна высокая физическая активность. Поскольку амиши не используют автомобилей и других современных технологий, уровень их физической активности очень высок: мужчины в среднем проходят 18 тысяч шагов в день, а женщины – 14 тысяч. Они много ходят и активно вовлечены в физический труд, что отражается на чрезвычайно низком уровне сердечно-сосудистых заболеваний. По словам профессора из университета штата Теннесси Дэвида Бассета, «амиши показали нам, насколько далеко мы отстали за последние 150 лет в смысле физической активности. Их образ жизни указывает на то, что именно физическая активность играла решающую роль в сохранении нашими предками хорошей физической формы и здоровья».

Жизнь амишей свободна от стрессов. Стресс является, вероятно, главным виновником большинства наших проблем со здоровьем. Когда человек подвергается стрессу, повышается уровень кортизола, что крайне опасно для вашего здоровья. Проблемы со здоровьем, связанные со стрессом, включают болезни сердца, адреналиновую усталость, гормональный дисбаланс, высокий уровень сахара в крови, повышенное содержание холестерина и ожирение. Амиши живут в обществе, свободном от стресса. Они ведут такой же образ жизни, как 300 лет назад, и мы можем определенно извлечь уроки из их опыта. Они живут самодостаточной жизнью, поэтому амиши не страдают различными заболеваниями и в целом гораздо здоровее, чем остальные люди.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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