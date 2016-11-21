Команда Обамы пытается напоследок навредить отношениям с Россией

Трамп получил мощную поддержку от таких людей, как антиисламски настроенный голландский парламентарий Герт Вилдерс, который назвал избрание Трампа «исторической победой».

По словам российских дипломатов, во время телефонного разговора с Путиным Трамп подтвердил «обоюдное стремление объединить усилия в борьбе с терроризмом».

Кандидат от республиканцев в президентской гонке 2008 года сенатор Линдси Грэм сказал: «Очевидно, что у меня и Дональда есть разногласия, но я сделаю всё от меня зависящее, чтобы помочь ему, потому что он будет главнокомандующим в рискованные времена».

«Последняя попытка администрации Обамы перезагрузить отношения с Российской Федерацией завершилась вторжением Путина на Украину и военной интервенцией на Ближнем Востоке», — утверждает сенатор.

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что теперь, после избрания Трампа, может не состояться заключение долгожданного торгового соглашения между Европейским Союзом и Соединёнными Штатами, так как вновь избранный президент выступал против этих планов.

Президенту Путину импонирует подход Трампа в отношении Европы, которую тот рассматривает как недвижимое имущество, которое можно просто разделить на сферы влияния. Путин заявлял, что готов вести дискуссию с Вашингтоном на основе взаимного уважения.

Вместе с тем, одним из главных претендентов на ведущий внешнеполитический пост в администрации Трампа является Джон Болтон, который работал с Бушем и известен как яростный критик Российской Федерации в целом и Путина в частности.

Избрание Дональда Трампа президентом США принесло надежду на нормализацию отношений между США и Российской Федерацией.

Как было заявлено, Путин и Трамп договорились о совместной борьбе с «глобальным врагом номер один» — мировым терроризмом и экстремизмом. В Кремле заявили, что лидеры двух стран обсудили пути урегулирования сирийского кризиса и укрепления мира во всём мире и заявили, что будут работать, чтобы «привести двусторонние связи в рамки конструктивного сотрудничества». В следующем году США и Россия будут отмечать 210-летнюю годовщину установления дипломатических отношений.

Но друг Линдси Грэма сенатор Джон Маккейн предостерёг Трампа от шагов по сближению с Россией.

Обама также заявил, что предупредил Трампа по поводу того, что навыки, которые помогли ему победить на выборах, могут отличаться от того, что необходимо для объединения страны и завоевания доверия тех, кто не поддерживает его.

На этом фоне Германия, Канада и другие союзники по НАТО пообещали не отказываться от силового давления на Россию на встрече министров обороны в Брюсселе.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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