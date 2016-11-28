Новейший боевой корабль Королевского флота Британии пришлось буксировать назад в порт после отказа двигателя

Один из сверхсовременных эсминцев проекта Type 45 Королевского флота Британии пришлось буксировать обратно в порт всего через два дня после того, как тот вышел в море чтобы принять участие в учениях НАТО.
У HMS Duncan, как считают, произошел полный отказ двигательной установки, и его пришлось буксировать назад в Плимут.
В воскресенье 4500-тонный, напичканный электроникой корабль оставил военную базу Дейвенпорта для принятия участия в учениях вместе с испанскими, португальскими и немецкими боевыми кораблями.
Инцидент произошел у побережья Девона, когда HMS Duncan принимал участие в маневрах, известных как Морские учения высших офицеров.
Этот инцидент стал последним в серии сбоев, в результате которых боевой корабль полностью потерял ход и оказался неспособен использовать свои огневые оружейные системы.
Обошедшиеся в миллиарды фунтов эскадренные миноносцы должны были перевернуть войну на море, однако вскоре стало очевидно, что они не в состоянии надежно функционировать в более теплых водах Средиземного моря или Персидского залива.
Военный флот поначалу хотел получить 12 кораблей класса Type 45, но в итоге получил всего шесть по цене миллиард фунтов стерлингов ($1.45 миллиарда) каждый.
Специальный комитет обороны предупреждал о проблемах с эсминцем еще в 2009 году, когда сообщал, что существует «постоянный излишний оптимизм и недооценка технических проблем в сочетании с ненадлежащими коммерческими условиями».
Опасения по поводу судна появлялись и ранее, когда в 2010 году HMS Daring проекта Type 45 потерял в Атлантике мощность и его пришлось ремонтировать в Канаде.