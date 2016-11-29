У инвесторов есть основания для оптимизма по поводу цен на нефть

Американская нефтедобывающая компания EOG Resources и швейцарская нефтесервисная компания Weatherford International на своём примере демонстрируют, как деятельность компаний энергетической сферы может способствовать восстановлению цен на нефть.

У инвесторов, вложивших деньги в отрасль по производству энергоресурсов, почти каждый день оптимизм сменяется пессимизмом и наоборот — на фоне постоянно циркулирующих слухов о готовности ОПЕК принять решение по ограничению добычи.

25 ноября в ОПЕК отменили переговоры с Россией, где планировалось обсудить предложение о заморозке уровня производства, чтобы помочь поднять цены на нефть. Теперь страны-члены ОПЕК хотят собраться 30 ноября, чтобы согласовать действия организации уже без участия России и других не входящих в неё стран.

Нефтяные цены упали, когда стало известно об отмене встречи с российской делегацией, но они будут расти, если на совещание 30 ноября удастся прийти к соглашению, или хотя бы будет сделан намёк на это.

Но, возможно, не обязательно рассчитывать на то, что кто-то сможет отрегулировать цены. Рынок сам по себе, без посторонней помощи, сможет позаботиться о переизбытке нефти.

При ценах на нефть ниже 50 долларов за баррель многие нефтяные компании не в состоянии заработать достаточно денег, чтобы позволить себе открывать новые площадки для бурения для увеличения объёма добычи. В результате наблюдается стагнация или снижения производства. Перестают расти поставки на рынок.

В то же время спрос остаётся устойчивым и даже возрастает. Получается, что спрос и предложение движутся в противоположных направлениях. В конце концов, предложение окажется слишком малым, чтобы поддерживать мировой спрос, и цены на нефть начнут расти.

К сожалению, некоторые нефтяные компании могут выйти из бизнеса до того, как восстановится баланс между спросом и предложением. Тем не менее, такие производители, как EOG Resources, будут готовы вмешаться и быстро нарастить производство.

Вместо введения ОПЕК ограничений на добычу для сокращения имеющихся запасов, энергетические компании могут прийти к этому из-за сложностей с получением денежных средств для бурения.

Признаки такого развития ситуации уже заметны. Например, акции Weatherford International упали в цене в связи с тем, что компании уже долгое время не удаётся достичь ожидаемых денежных поступлений, что ставит её в положение, когда невозможно расширять производство.

Неприятно видеть компанию, оказавшуюся в тяжёлом положении, но такое случается всё чаще и чаще, так как на рынке проходит естественное отсеивание слабых игроков от сильных.

Наблюдаемое в результате этого падение производства является тем, в чём сегодня нуждается нефтяная отрасль.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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