Год назад Турция сбила Су-24 ВВС России. Ровно через год Россия отомстила

Двадцать четвертого ноября 2015 года Турция сбила российский Су-24. В тот же день, год спустя, сирийские ВВС ударили по турецкому военному конвою, убив трех турецких солдат.

Активность сирийских ВВС напрямую связана, координируется и управляется общим штабом командования, возглавляемым российским генералом, чтобы избегать дружественного огня и разных случайностей. Поэтому каждый авиаудар, разведывательный полет и каждый вылет должен быть одобрен и согласован. Министр иностранных дел Сирии Фейсал аль Микдад сказал, «это произошло на сирийской земле. Пусть Турция винит сама себя».

Когда Турция сбила российский самолет, целью было унизить Россию и выбить ее из своей зоны комфорта, зная, что Москва подумает, прежде чем устроить военную эскалацию против Анкары. В тот же день президент Турции Реджеп Эрдоган попросил НАТО обеспечить защиту. Путин посчитал этот шаг не столько непродуманной авантюрой Эрдогана, сколько скоординированным с США актом войны. Выделяются два ключевых момента:

Россия координировала управление воздушным движением с США, информируя военное командование о своем графике и присутствии в конкретных районах.

Турецким ВВС потребовалось всего 17 секунд, чтобы обнаружить на своих границах Су-24, запросить приказ по всей военной цепочке до высшего политического руководства и затем пустить ракету. По военным меркам это не рекорд, но это невозможно без предыдущих распоряжений, данных загодя.

Тем не менее ночь переворота против Эрдогана позволила России ответить Соединенным Штатам, предупредив Эрдогана (через Иран) о планах его убить. Помещения, где он должен был проводить праздники, должны были разбомбить. Но 30-минутного предупреждения хватило, чтобы спасти жизнь Эрдогана и привело к провалу переворота, который должен был начаться с базы Инжирлик, где расквартированы офицеры армии США.

Этот инцидент привел к потеплению чрезвычайно охладившихся отношений Турции и России. С точки зрения Путина, это США, а не Эрдоган заплатили цену за свое участие в инциденте.

Турки оказали ответную услугу, отозвав из Алеппо тысячи боевиков на границу для начала кампании, призванной подорвать разделение Соединенными Штатами Сирии, создав курдское государство от сирийского северо-востока Аль-Хасака до сирийского северо-запада — Африна.

Подрыв американских планов оказался удобен для:

— Турции, предотвратившей создание курдского государства на своих границах. Это государство также подорвало бы мечты турков аннексировать часть Сирии или навязать свои цели Дамаску после войны.

— России, которая хотела расплатиться с США за Су-24. У нее планы установить долгое присутствие в Сирии без необходимости делить территорию с давним своим врагом — США. Поэтому целостность Сирии ценна для Путина.

— Дамаску, который был счастлив преподать курдам урок после событий в Аль-Хасаке. Правительство Сирии и курды всегда были в хороших отношениях, не блокируя обеспечение сирийских городов в осаде, тем не менее давление США на курдов пересилило давние отношения с Дамаском.

Все это создало подходящие условия для многих игроков в пользу турецкому продвижению в сторону Джараблуса и угроз планам США на севере Сирии. Тем не менее, турецкий президент не собирался удовлетворяться срывом плана курдов и хотел продвигаться дальше, даже если Россия не закроет на это глаза.

Турция позволила странам региона щедро финансировать и обеспечивать всем необходимым мятежников из группировки Куайдат аль-Джихад, чтобы те могли проводить нападения на сирийскую армию и связывать их силы в ограниченном географическом секторе, в основном, вокруг Алеппо. Как только Россия и ее союзники начали направлять силы в сторону удерживаемых ДАИШ территорий в аль-Табка, джихадисты и мятежники атаковали пригороды Хомса и юг Алеппо, вынудив Дамаск снять все войска с этого фронта для защиты находящихся под атакой позиций.

Недавно джихадисты с мятежниками провели в Алеппо два крупных наступления под знаменем «прорыва блокады». Оба наступления не смогли достичь заявленных целей но преуспели в предоставлении Турции времени продвинуться в сторону города аль-Баб.

Дамаск официально не согласен с российско-турецким взаимопониманием вокруг Джараблуса, поскольку Сирия не доверяет турецкому лидеру и желает сохранить хорошие отношения с курдами. Москва никогда не соглашалась с Анкарой по расширению присутствия последней для контроля треугольника Джараблус-Манбидж-Аль-Баб и походу к Ракке.

Присутствие турецких сил у ворот Аль-Баба представляет собой стратегическую угрозу базирующейся в Алеппо сирийской армии с восточной стороны. Присутствие турецких сил и их прокси в двух километрах от аль-Баба привело к пониманию, когда ДАИШ вывели свои силы из города без боя, как это было в случае Джараблуса. Анкара пытается намекать, что намерения ее войск войти в аль-Баб вызваны желанием остановить создание курдской федерации.

Но ни Дамаск ни Россия не будет мириться с турецким контролем аль Баба. Русские перебросили отряд Су-24М2, развернули противовоздушные системы С-300 и С-400 и поощряют президента Сирии ввести новые правила боя и т.н. «красные линии» для Турции.

Эскадрилья ВВС Сирии, за которой следовало защитное сопровождение, провела рейд против турецкого военного конвоя утром 24 ноября, в результате чего погибли 3 турецких солдата. Россия была настороже и готова запустить ракеты в случае реакции турков. Это была вторая сирийско-турецкая конфронтация за последний месяц. Первая имела место над сирийско-турецкой границей, когда два F-16х нарушили сирийское воздушное пространство. Тогда им противостояли 4 МИГа, ракеты которых были наведены на турецкие самолеты, о чем пилотам сообщил сканирующий радар, установленный на F-16. Затем пилоты получили инструкции возвращаться на базу. Сирия тогда впервые установила свой суверенитет над своим воздушным пространством. Россия не потерпела нарушения воздушного пространства и больше турецкие самолеты не могут летать в небе Сирии.

Именно это и имел в виду избранный президент Трамп, когда говорил что не собирается воевать с Асадом, потому что это будет значить конфронтацию с Путиным, который намерен сохранить Сирию единой и защитить сирийский режим.

Ударив по туркам на сирийской территории, Дамаск не провоцировал Анкару, потому что не давал разрешения на вход турецкой армии на сирийскую землю.

С тех пор как Трамп объявил, что не намерен вызывать ядерную войну или Третью мировую, расчленение Сирии больше не является легкой задачей по сравнению с тем, как это представлялось при администрации Обамы. Так что будущее Сирии зависит от того, как взаимопонимание Трампа с Путиным будет наложено на все стороны. Или так, или эта война станет еще более кровавой.

Эрдоган слабее, чем когда-либо в отношении Ирака и Сирии: он не смог навязать свою волю относительно участия в наступлении на столицу халифата — Мосул, и даже на меньший город Талафар. Сегодня он не может материализовать свою мечту аннексировать Алеппо, а его войска остановились у ворот Аль-Баба. Если он продолжит продвижение в сторону Ракки, то будет сильно рисковать: тогда ему придется противостоять сверхдержаве: России.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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