Россия и две (или три) концепции мировоззрения

Клоунада, связанная с выборами, кажется, никогда не закончится. И поэтому многие из нас озадачены тем, что республиканцы, которые всегда стремились превзойти всех в антироссийской риторике, похоже, становятся все более мягкими и расплывчатыми в своих заявлениях, связанных с Владимиром Путиным. Мы видим очень мало анализа или нюансов в американской прессе (как будто это кого-то может удивить), а ведь отнюдь не повредило бы добавить немного контекста.

Мы должны помнить, что Хилари Клинтон и истеблишмент Демократической партии придерживаются мировоззрения Генри Киссинджера. Киссинджер, будучи поклонником Клаузевица, считал, что идеология не столь важна, в то время как власть, сферы влияния – это все. Таким образом, «клинтонианское» мировоззрение предполагает, что США постоянно должны противостоять и одерживать верх над другими великими державами. В сегодняшних условиях речь идет о России и Китае.

Однако, для «трампистов» первостепенное значение имеет идеология. Когда Россия возглавляла Советский Союз, она, безусловно, представляла собой основную опасность, угрожая распространением социализма по планете. Однако с тех пор как Советский Союз распался, а Россия превратилась в капиталистический «дикий запад», она вполне устраивает Трампа. Он видит в авторитарном Путине собрата по духу и воображает будущее развитие альянса националистических режимов, от России через страны Восточной и Западной Европы, до Соединенных Штатов. Новый мировой порядок по Трампу будет направлять свое внимание на борьбу против Китая и понижение ставок третьего мира для сохранения контроля над их ресурсами.

При таком сценарии, что остается делать левому прогрессисту? Кошмар Киссинджера никак не может порадовать, но и ось Путин-Трамп тоже не прогулка в парке.

Лично я, как социалист, ранее испытывал симпатию к Советскому Союзу, даже когда они совершали неуклюжие и грубые ошибки. В то же время, они были пионерами в экономике социалистического развития, и, самое главное, они оказывали материальную поддержку национально-освободительной борьбе во всем мире. Враждебность США в отношении Советов, включая окружение их ядерными ракетами по всем границам, диктовалось реакцией, стремлением остановить угрозу американской гегемонии.

Еще совсем недавно, когда США поддержали правый мятеж на Украине и пытались привести эту страну в обладающий ядерным оружием лагерь НАТО, противостоящий России, я сочувствовал российскому сопротивлению и присоединению Крыма.

Однако, сегодня любой анализ России с левых позиций не позволяет найти в правительстве Путина почву для поддержки. Мы можем смеяться над попытками истеблишмента возродить предрассудки холодной войны. Но Путин? Я боюсь, что он слишком уж похож на Трампа (или, возможно, это Трамп похож на Путина).

Если мы хотим социальной справедливости, экономического равноправия и анти-колониализма, мы должны были бы обратить внимание на крупную проблему, подъем фашизма, который скрывается за скандалом вокруг компьютерного взлома и выборов.

Рик Эйерс – доцент факультета подготовки учителей университета Сан-Франциско

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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