Что ожидает российский «разворот к Азии» в 2017 году

В наступившем году Россия, по всей вероятности, сосредоточит свое внимание на расширении многосторонних связей с азиатскими международными объединениями, а также на особых партнерских отношениях с Китаем и Индией.

В последнее время от Москвы поступали многочисленные официальные заявления об укреплении отношений со странами Азии. Так, в конце декабря Министерство иностранных дел пообещало, что будет по-прежнему отдавать приоритет стратегическому партнерству с Китаем как «ключевому элементу глобальной и региональной стабильности». Министерство также отметило важность стратегического партнерства с Индией и участия в объединении РИК, российско-индийско-китайском трехстороннем форуме.

В этом году отношения с азиатскими объединениями, судя по всему, будут оставаться приоритетом России. Новый внешнеполитический план, утвержденный в ноябре 2016 года, подчеркивает особую значимость многосторонних связей со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС, РИК, а также отношений с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В прошлом году ШОС завершила процедуру вступления Индии и Пакистана в объединение, уже включающее Россию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Москва давно утверждает, что расширение ШОС будет способствовать укреплению международного статуса этой организации. Кроме того, Россия и другие страны-члены ШОС одобрили среднесрочную концепцию развития организации. В ходе встречи на высшем уровне в Ташкенте 23-24 июня прошлого года, ШОС приняла план действий на 2016-2021 годы, а также план развития организации на период до 2025 года.

В 2021 году Россия должна начать реализацию еще одного среднесрочного плана по налаживанию более прочных связей с АСЕАН, объединяющей 10 государств. В прошлом мае на российском черноморском курорте Сочи прошел саммит Россия-АСЕАН. В результате этой встречи был принят 5-летний план, направленный на укрепление их стратегического партнерства.

Между тем, пока трудно сказать, сможет ли Россия в наступившем году продолжать проведение привлекающих международное внимание военных учений в Азии. В прошлом сентябре и октябре российские войска высадились в Пакистане для участия в первых совместных военных маневров. Эти российско-пакистанские совместные учения породили вопросы относительно их возможного негативного влияния на традиционные связи между Москвой и Нью-Дели.

В прошлом году Кремль провел еще одни неожиданные военные учения в Азии. В сентябре российские и китайские военно-морские силы приняли участие в первых совместных военных маневрах в Южно-Китайском море, самых масштабных военно-морских учениях с участием двух стран. Китай претендует практически на все Южно-Китайское море, в то время как страны АСЕАН, Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Бруней, не согласны с его притязаниями. Учения «Морское взаимодействие-2016» проводились в той части Южно-Китайского моря, которая не является предметом спора. Тем не менее, Россия, судя по всему, поддерживает претензии Китая на спорные острова, несмотря на возможные неблагоприятные последствия для ее отношений с АСЕАН.

В нынешнем году, по всей вероятности, Россия будет продолжать реализацию своей инициативы, получившей название «Большая Евразия». В прошлом году Кремль изложил свои планы по созданию этого нового глобального интеграционного объединения. В июне президент Владимир Путин объявил, что в расширенное евразийское партнерство могут войти Россия, Китай, Индия, Пакистан и Иран, бывшие советские республики и другие заинтересованные стороны.

Объединение «Большая Евразия» предположительно должно стать крупной мировой державой. Впрочем, далеко не очевидно, каким образом предлагаемое объединение может быть согласовано с существующими многосторонними организациями и соглашениями в Евразии. Пока трудно сказать, имеются ли у «Большой Евразии» шансы воплотиться в 2017 году.

В последние годы внешняя политика Москвы явно смещалась в направлении Азии, однако, в 2017 году этот стратегический дрейф России на восток столкнется с новыми вызовами.

Избранный президент Америки Дональд Трамп, как многие считают, намерен улучшить отношения с Россией с целью сбалансировать рост влияния Китая. Москва уже выразила заинтересованность в разрядке напряженности с новой администрацией США, поскольку она скорее всего надеется на ослабление западного давления из-за разногласий по Сирии и Украине.

Таким образом, в этом году Москву ожидает трудный внешнеполитический выбор: принять политику Трампа, который намерен с помощью России сдерживать Китай, или продолжать противостоять давлению Запада в стратегическом партнерстве с Пекином.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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