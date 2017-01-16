Глобальный долг преодолел рекордную отметку в 217 триллионов долларов

В соответствии с докладом Института международных финансов, опубликованным в прошлую среду, общий объем задолженности по состоянию на третий квартал 2016 года в очередной раз резко вырос, увеличившись за 9 месяцев на 11 триллионов долларов, и достиг нового исторического максимума в 217 триллионов долларов. В результате, к концу 2016 года глобальный уровень задолженности составил приблизительно 325 процентов от мирового внутреннего валового продукта (ВВП).

Что касается структуры, существенно увеличился долг развивающихся рынков, в то время как выпуск государственных облигаций и синдицированный банковский кредит в 2016 году вырос почти в три раза по сравнению с уровнем 2015 года. И, как обычно бывает, львиная доля новой задолженности приходилась на Китай, 710 миллиардов из общей суммы новых эмиссий в 855 миллиардов долларов, сообщает Институт международных финансов (ИМФ).

Присоединяясь к другим влиятельным организациям, Институт международных финансов предупредил, что высокий уровень расходов по займам вследствие президентских выборов в США и других стрессов, включая «подавленный рост и все еще слабую рентабельность корпораций, сильный доллар, рост доходности суверенных облигаций, повышенные затраты на хеджирование и ухудшение корпоративной кредитоспособности», создает проблемы для заемщиков.

Кроме того, «сдвиг в сторону более протекционистской политики также может оказать влияние на глобальные финансовые потоки, усилив существующие факторы уязвимости», предупредил ИМФ.

«Более того, учитывая влияние Лондонского Сити на эмиссию долговых и производных инструментов (в частности для компаний Европы и развивающихся экономик), продолжающаяся неопределенность относительно сроков и характера процесса выхода Британии из Евросоюза, может создавать дополнительные риски, включая рост стоимости заимствования и затрат по хеджированию.

Однако, на данный момент, несмотря на растущие процентные ставки, тенденция задолженности остается устойчиво бычьей, и фондовые рынки беспокоит лишь одно: когда, наконец, индекс Dow Jones пробьет отметку в 20000.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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