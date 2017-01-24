Американский эксперт: главной проблемой для Соединенных Штатов является вовсе не угроза России или Китая, а распад Европы

Сорок пятый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп должен в большей степени сосредоточиться на стабильности в Европе, чем на угрозах безопасности, исходящих от России или Китая. Такого мнения придерживается президент и генеральный директор вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джон Хэмрэ. В своем интервью газете Asahi Shimbun незадолго до инаугурации нвого президента Хэмре также сказал, что, по его мнению, присутствие Соединенных Штатов в Азии сохранится.

Трамп довольно резко критиковал таких союзников, как Япония, в связи с их нежеланием брать на свои плечи справедливую долю бремени финансовых расходов на обеспечение безопасности. Хэмрэ сказал, что этот и некоторые другие комментарии Трампа иллюстрируют его неопытность. Он также добавил, что Трампу никогда не приходилось размышлять о стратегических задачах внешней политики, и что выигрышная глобальная стратегия потребует чего-то большего, чем острые комментарии в твиттере и привлекательные лозунги.

Хэмре отметил, что Трампу достается в наследство враждебная Россия и все более активный и напористый Китай, но он убежден, что наибольшую тревогу в области безопасности для Америки вызывает именно ситуация в Европе.

Особый интерес представляют некоторые выдержки из упомянутого интервью Хэмрэ.

Как вы можете объяснить победу Трампа на президентских выборах?

«На протяжении последних 12 лет две политические партии в США считали, что наилучший способ победить на выборах – это мешать другой партии сделать что-либо, то есть выполнять свои предвыборные обещания. Таким образом, республиканцы делали все, что от них зависело, чтобы не позволить Бараку Обаме осуществить свои планы. И у американского общества просто возникло отвращение ко всему этому. Люди говорили, «мы не посылали вас туда, чтобы вы ничего не делали». Я думаю, имело место растущее возмущение среди огромного числа американцев, в связи с тем что «Вашингтон не работает на меня».

Кроме того, по моему мнению, отчасти сказалось влияние продолжающейся рецессии. Пятая часть населения страны, составляющая беднейшие слои, оказалась вообще за пределами внимания государства. В Америке есть множество людей, около 20 процентов выпускников университетов, которые заняты на таких рабочих местах, что в прошлом достались бы выпускникам средней школы. И Трамп уловил эти чувства. Америка раскалывалась на части».

В основе дипломатической политики Трампа лежит платформа «Америка прежде всего». Какая концепция, на ваш взгляд, составляет ядро его внешней политики?

«Меня беспокоит, что президенту Трампу никогда в его профессиональной жизни не приходилось размышлять о внешней политике в стратегическом ключе. Он всегда занимался проектами, только отдельными проектами в разных местах. Решения принимались на уровне «строить отель или не строить». Тем не менее, я считаю, что Америка все же может получить тщательно разработанную общую стратегию, которую примет весь остальной мир. По-моему, это возможно. Однако, это потребует чего-то большего, чем распространение твитов вроде «Сделаем Америку снова великой».

Трамп неоднократно заявлял, что он хочет сформировать хорошие отношения с Россией. Каковы его взгляды в том, что касается отношений с Россией?

«Мне не известен ответ на этот вопрос. Однако, я думаю, что проблема взаимоотношений с Россией станет серьезным камнем преткновения между президентом Трампом и республиканцами в Конгрессе. Дело в том, что большая часть представителей республиканской партии в Конгрессе воспринимают Россию и лично Путина как врага. Трамп придерживается иного мнения, но ему предстоит долгая и напряженная борьба с Конгрессом из-за России. Придется вступить в схватку по многим вопросам, в том числе таким, как компьютерные взломы, украинский кризис, а также сотрудничества России с Ираном.

У нас действительно крайне узкие пределы возможностей взаимодействия с русскими. В этой связи способность президента Трампа ограничена тем, что может сделать лично он. Особенно в условиях, когда в рядах его собственной партии широко распространено мнение, что России нельзя доверять. Если бы Трамп пошел на одностороннюю отмену антироссийских санкций, это стало бы в высшей степени дестабилизирующим шагом для европейцев. По моему мнению, если бы он предпринял такой шаг, республиканский Конгресс восстановил бы санкции в течение недели».

Касаясь ядерной политики, Трамп заявлял в своем твиттере, что Америка превзойдет Россию, «обойдет и переживет всех соперников». «Пусть начнется гонка вооружений. Мы превзойдем их на каждом ходу и переживем их всех», — писал он. Как вы считаете, изменит ли Дональд Трамп направление ядерной политики США?

«Большинство членов министерства обороны считают, что ядерное оружие может играть лишь единственную роль, и эта роль заключается в сдерживании потенциального использования ядерного оружия другими странами. Таким образом, целесообразно иметь как можно меньше подобных вооружений. Способен ли Трамп немедленно начать гонку вооружений? Нет. Даже если бы он захотел, все равно не смог бы. Мое личное мнение состоит в том, что он просто высказывает общие комментарии, за которыми не стоит реальное направление политики».

Как вы думаете, подвергнется ли коренным изменениям политика переориентации США на Азию при Дональде Трампе?

«Когда президент Обама объявил о «развороте к Азии» или переориентации на Азию, это был чрезвычайно важно. Особое значение такого шага состоит в том, что впервые за 350 лет нашей истории Америка заявила, что именно Азия, а не Европа, является ее наивысшим приоритетом. И я думаю, что этот процесс будет продолжаться. В связи с этим следует сказать, что за последние два года возникло ощущение, будто Россия представляет собой большую опасность, чем когда-либо прежде. Однако, я не думаю, что она намерена вытеснить нас из Азии. Что же касается Китая, наибольшей стратегической проблемы, с которой сталкивается Америка, очень важно, что у нас есть войска а Азии».

Трамп высказывал предположение, что США выведут свои войска из Японии, если Токио не оплатит 100 процентов расходов принимающей стороны. Я думаю, что японскому правительству трудно будет это сделать. Что произойдет, если японцы откажутся платить больше?

«Он сказал, что если Япония не согласна платить нам больше денег, мы можем покинуть эту страну. Он говорил то же самое и о корейцах. Лично я полагаю, что он говорил все это без понимания сути проблем. Он производил впечатление, будто Америка размещает свои войска в Японии только для того, чтобы помочь этой стране. Но это не соответствует действительности. Мы держим войска в Японии в первую очередь для того, чтобы помочь самим себе. Я считаю, что любой честный анализ фактов привел бы нас к выводу, что сегодня союз с Японией необходим Америке больше, чем когда бы то ни было в нашей истории.

Трамп объявил, что в день своего вступления в должность президента, он выйдет из Транс-Тихоокеанского партнерства (ТТП). Это одна из величайших трагедий недавних выборов. Обе стороны, как Хиллари Клинтон, так и Трамп, выступали против ТТП. Это партнерство гораздо важнее, чем просто торговое соглашение. ТТП устанавливает нормы, обозначая, как мы хотим сотрудничать со странами Азии. Я считаю, нам не следует выходить из этого соглашения».

В нынешнем году предстоят всеобщие выборы в крупных странах Европы – Германии, Франции и Нидерландах. Какого мнения вы придерживаетесь по поводу споров о популизме в Европе?

«Самая главная угроза безопасности, самая большая моя тревога в этой области – вовсе не Китай, и не Россия, а коллапс Европы. Мы всегда рассчитывали на Европу как на надежного партнера по основным международным проблемам. Европа не может оставаться нашим партнером, если она слишком глубоко расколота изнутри или Европейский союз слишком слаб. Именно это, на мой взгляд, является наиболее серьезной проблемой, стоящей перед нами».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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