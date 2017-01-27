Российское присутствие в Латинской Америке беспокоит США

Латинская Америка – географический сосед США. По словам Обамы, для Штатов Латинская Америка — то же самое, что Украина для России, то есть территории, которыми страны в открытую не управляют, но при этом оказывают значительное на них влияние.

Два года назад сообщалось о военном сотрудничестве России со странами Латинской Америки, которые недружелюбно настроены по отношению к Америке. Среди них Куба, Венесуэла и Никарагуа. Речь шла о размещении российских военно-морских баз на территории этих стран. Видимо, Россия намеревается распространить своё политическое влияние.

Россия рассматривает бывшие республики Советского союза как зону своего влияния, а Администрация Обамы точно так же относилась к странам Южной Америки. Тем временем, такие страны как Бразилия, Аргентина и, конечно, Венесуэла укрепляли связи с Россией. В Венесуэлу было поставлено оружия на сумму 4 млрд. долларов. Часть оружия правительство Венесуэлы передало Революционным вооружённым силам Колумбии.

Бразилия, страна с растущим потенциалом, поддерживает идею «многополярного мира». На бумаге многополярность – это признание существования многих мировых сил, а не только одной или двух. На деле же «многополярность» — лишь эвфемизм, за которым кроется желание избавиться от влияния США.

За многие годы руководство правящей Партии трудящихся в Бразилии (2003-2016 гг.), а также президент Уго Чавес и другие деятели создали региональные организации, которые сводили к минимуму влияние США. Такие политики левого толка, как Лула да Силва в Бразилии, Уго Чавес в Венесуэле, Кристина Киршнер в Аргентине, Эво Моралес в Боливии и Рафаэль Корреа в Эквадоре, приложили к этому руку. Они объединились, чтобы их страны вновь обрели независимость. Однажды эти страны вышли из под влияния Испании и Португалии, а теперь они решили стать независимыми от США. Стремление ко «второй независимости» не мешает этим странам сотрудничать с Россией и Китаем, так как, образуя антиамериканские политические коалиции и альянсы, легче обрести «независимость». Военное взаимодействие с Россией – это не что иное, как попытка пошатнуть влияние США в странах Латинской Америки.

В Администрации Обамы не задумывались о последствиях утраты влияния в южном регионе. А если и задумывались, то намеревались восстановить прежнее положение дел с помощью символических действий. Одна из таких акций – улучшение отношений с Кубой, для чего понадобилось лишь пойти на некоторые уступки режиму Кастро. Столь небрежно заручившись дружбой правительства Кубы, США, скорее, стали более уязвимыми.

В условиях существования столь многочисленных антиамериканских диктаторов, террористических организаций, иранской угрозы и растущего числа стран-соседей, погрязших в анархии, отказ от влияния на страны Латинской Америки ставит под удар безопасность США. Куба в своё время была связана со всеми перечисленными факторами, и укрепление американо-кубинских отношений не самым значительным образом улучшает безопасность США, не говоря уже о международной репутации Штатов. Президент Дональд Трамп подчеркнул, что от репутации зависит уважение. А уважение складывается из силы, напористости и умения предотвратить агрессивные действия со стороны противника.

Желание оказывать влияние и обозначать присутствие вовсе не значит, что Америка должна готовиться к войне. Это лишь значит, что США должны иметь право голоса и представлять собой вездесущую силу, которую Россия и Китай должны брать во внимание перед тем, как совершать какое-либо действие. На сегодняшний день США не могут влиять на Россию и Иран, а это признак слабости. Штаты предоставляют России свободу действий в Сирии, Украине и Латинской Америке.

Для США в Латинской Америке складывается не самая благоприятная ситуация. Они не могут приструнить диктатуру в Венесуле, а у режима Николаса Мадуро явная антиамериканская направленность, к тому же в стране ущемляются гражданские права и распространяется голод. США не учли всю опасность, не сумели подтолкнуть страну к созданию демократического режима или хотя бы запугать наркодельцов, которые спокойно развивают наркобизнес. Даже папа Франциск, который терпимо относится к режимам левого толка, заявил, что гражданское неповиновение и свержение Мадуро вполне приемлемо.

В то же время, Россия оказывает поддержку Мадуро с большим рвением. Администрация Обамы не выражала ни малейшего беспокойства по поводу военных учений и присутствия российских войск на континенте. По словам генерала Джона Келли, который воглавлял Южное командование ВС США, а его кандидатура рассматривается на пост главы Министерства внутренней безопасности в администрации Трампа, с 2008 года «присутствие России в Латинской Америке приобретает всё большие масштабы через пропаганду, поставку вооружений и оборудования … Действуя в рамках своих планов, Россия играет мускулами, чтобы соперничать и оспаривать лидерство США в Латинской Америке».

Это не значит, что Россия представляет собой военную угрозу. И всё же, если она вступит в союз с противниками США, в число которых входит Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Эквадор и Куба – смогут ли США спокойно соседствовать с подобным объединением? В результате усиления российского влияния страны АЛБА не только получают поддержку в Совете Безопасности ООН (об этом утверждает журналист Дуглас Фаррах), но, что гораздо хуже для США, Россия укрепляет свои позиции у самых границ Америки.

Заключение временного договора с Россией кажется разумным выходом, но, чтобы не повредить себе, США должны вести переговоры с сильной позиции. Дональд Трамп старается предупредить интервенционизм и наладить отношения с Россией и другими странами, но при этом ставит под сомнение лидерство США.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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