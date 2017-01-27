Роскосмос и NASA объединяют усилия для совместной миссии на Венеру

Роскосмос и NASA могут объединить усилия для совместного исследования Венеры. Тандем попытается разгадать все тайны второй от Солнца планеты и выяснить, пригодна ли она для жизни.

Во время миссии, получившей название Венера-Д, к планете отправится искусственный спутник и спускаемый аппарат. Литера Д в названии расшифровывается как «долгоживущая».

Ранее в этом месяце в NASA одобрили две миссии на Венеру — это VERITAS и DAVINCHI, главная задача которых – исследовать поверхность и атмосферу планеты.

Миссию Венера-Д подготавливают два агентства, обладающих самым лучшим оборудованием. Атмосферу Венеры на протяжении трёх лет будут изучать с помощью спутника и спускаемого аппарата, который проведёт на раскалённой поверхности планеты несколько часов. Несмотря на то, что Россия выступает за более долгое нахождение аппаратов на поверхности Венеры, бюджет проекта не позволяет этого обеспечить.

«Россия всегда была заинтересована в возобновлении исследований Венеры», — говорит сотрудник расположенной в калифорнийском городе Пасадена Лаборатории реактивного движения NASA Дэвид Сенске. Он добавил, что в NASA заинтересовались проектом ещё три года назад, когда из России поступило предложение объединить усилия в исследованиях.

NASA и Роскосмос ожидают обнаружить микробную форму жизни и более тщательно проанализировать организмы, которые, согласно одной из теорий, обитают в атмосфере Венеры.

В интервью изданию «Известия» директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый рассказал, что в октябре специалисты обеих организаций обсуждали проект, и заместитель директора NASA Дэйва Ньюман объявила о заинтересованности NASA в участии в программе Венера-Д.

По данным ресурса Space.com, ведущую роль в воплощении проекта будет играть Россия. Специалисты Роскосмоса будут разрабатывать системы запуска, спускаемый аппарат и искусственный спутник. Ожидается, что NASA предоставит научные приборы и окажет содействие миссии.

Обсуждение совместной деятельности Роскосмоса и NASA длится уже два года, и проект вступил в начальную стадию. Последнее удачное приземление на поверхность Венеры было совершено советским аппаратом Вега-2 ещё в 1985 году.

Запуск миссии Венера-Д ожидается во второй половине 2020 года. Международная команда исследователей представит финальный отчёт о подготовке к миссии перед специалистами Роскосмоса и NASA в конце этого месяца.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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