Почему Россия может отказаться от сотрудничества с Трампом

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в субботу впервые провели официальный телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по поводу дальнейшего развития отношений между двумя государствами. Несмотря на всеобщее ожидание того, что американский президент готов пойти на многочисленные уступки Кремлю, ничего подобного не произошло. Трамп лишь подчеркнул, что его администрация тщательно обдумывает возможный пересмотр политики США по отношению к России.

Судя по тексту переговоров, который был опубликован представителями Кремля и Белого дома, между двумя лидерами произошёл честный разговор, в котором прослеживалось взаимоуважение. Речь не шла о заключении соглашений, и целью звонка, видимо, было создание основы для будущих отношений, которые будут развиваться в ближайшие месяцы. Подобное начало вовсе не сигнализирует о том, что предстоящий путь будет лёгким.

Чтобы понять механизм принятия решений во внешней политике, следует обратиться к так называемой «двухуровневой игре», самое популярное объяснение принципа которой принадлежит профессору Гарвардского университета Роберту Патнэму. Если вкратце, Патнэм утверждал, что во время переговоров между двумя лидерами на каждое принятое ими решение влияют особенности политического строя в их стране, а свобода их действий на международной арене во многом зависит от влиятельных сил внутри страны. Какими бы дружескими ни были отношения между Путиным и Трампом, это практически ничего не значит, если Трамп не сумеет убедить разведку США в целесообразности своего нового подхода к вопросу, или Путину не удастся направить вектор внешней политики по отношению к США в сторону развития сотрудничества.

В последние несколько недель вопрос о будущем улучшении отношений между США и Россией вследствие прихода к власти Трампа и его администрации поднимался множество раз. Отмечается, что инициативы администрации нового президента США по взаимодействию с Москвой встретятся с бюрократическими преградами. Кроме того, в Конгрессе Россию рассматривают как угрозу и не стремятся наладить с ней отношения, а Путина считают соперником, которому не следует доверять. В преддверии субботнего звонка лидер республиканцев убеждал Трампа не отменять существующие санкции против России и заявил, что государственный аппарат в силах ограничить свободу Трампа в принятии решений, касающихся России.

Тем временем в России не так яро обсуждают возможное сближение между двумя странами. Москва по большей части стремится к налаживанию отношений с Вашингтоном и следует политическому курсу, заданному Путиным. И всё же существуют силы, которые стараются помешать процессу новой «перезагрузки».

Следует обратить внимание на недавнее высказывания депутата Государственной думы Петра Толстого по поводу протестующих, которые недовольны передачей Исаакиевского собора из фонда правительства Санкт-Петербурга во владение Русской православной церкви. На сайте Интерфакс-религия приведены слова Толстого о том, что протестующие – это потомки «тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты осёдлости с наганом в 17-м году». Из подобных заявлений следует, что Революция 1917 года – это спланированная евреями акция, направленная против этнических русских и их институтов, а протестующие принадлежат к этническим и идеологическим потомкам организаторов этой акции.

Упоминание черты осёдлости (за пределами которой в Российской империи запрещалось проживание евреев после присоединения некоторых территорий Речи Посполитой, чтобы предотвратить их расселение по территории страны) не может быть связано ни с одной другой этнической, религиозной или социальной группой.

Высказывания Толстого не только играет на руку антисемитским настроениям, но и ставит под угрозу основы многонациональности и многорелигиозности, препятствуя развитию стратегического партнёрства с Израилем. Заявление создаёт дополнительные проблемы администрации президента США, которая выступает за налаживание отношений с Россией, так как от Трампа потребуются гораздо большие усилия, чтобы склонить конгресс на свою сторону. Новостные полосы США пестрят событиями из области внутренней политики и оставляют без внимания слова Толстого. Но многие американцы еврейского происхождения, которые знают о высказываниях депутата, и чьи предки сумели вырваться из-за той самой черты осёдлости, чтобы избежать преследований и дискриминации в российской империи, вполне могут решить, что не стоит поддерживать развитие отношений между США и Россией.

Слова Толстого предупреждают о том, что у российских деятелей есть свои методы влияния на политику разрядки международной напряжённости, которую поддерживают Путин и Трамп. Арсенал подобных методов довольно богат.

Путин имеет огромное влияние на развитие внешней политики в своей стране, чем Трамп в США похвастаться не может, однако Россия находится в условиях, когда любые резкие изменения нежелательны. В администрации Трампа давали понять, что идут на сближение с Москвой с целью заручиться её помощью в борьбе с Китаем и изоляции Ирана. Действительно, у России на протяжении всей истории складывались непростые отношения с Тегераном и Пекином, случались и военные конфликты. Во взаимодействии России и Ирана, России и Китая прослеживается недоверие. И тем не менее, могущественные и влиятельные силы в России вряд ли решатся пожертвовать партнёрством, которое между этими странами возникло в последнее время, в пользу улучшения отношений с США, положительный эффект от которых ещё точно не определён. У российских представителей оборонного комплекса и энергетической промышленности имеются свои исключительно важные интересы (среди которых и продажа техники), которые обеспечивают стабильный поток финансов, и компенсировать его потерю связями с Вашингтоном будет крайне непросто. Санкции повлияли на положение дел в России, но страна научилась справляться с их последствиями и вряд ли пойдёт на уступки по вопросам Сирии и Украины в обмен на снятие санкций. Некоторый экономический рост и успешная приватизация государственной компании Роснефть, несмотря на санкции, станут аргументами тех, кто не желает сотрудничать с США.

В свою очередь, администрации Трампа потребуется убедить множество скептически настроенных американских деятелей и специалистов по внешней политике в том, что взаимодействие с Москвой скорее поможет США добиться собственных целей, а не вызовет дальнейшие разногласия.

Хорошо, что первый официальный разговор Путина и Трампа прошёл столь гладко. Однако, перспективы на заключение важных соглашений в ближайшие месяцы выглядят призрачно. Для получения стоящих результатов одному из президентов или каждому из них придётся преодолевать разногласия внутри страны.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (2 голосов, среднее: 4,50 из 5)

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