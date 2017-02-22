Как остановить сползание России и Запада к новой холодной войне

Пропасть, разделяющая Россию и Запад сегодня, судя по всему, никогда не была столь широкой с момента завершения холодной войны. Однако, несмотря на разительные отличия и острые противоречия, существуют области жизненно важных общих интересов. Как мы делали в самые темные дни холодной войны, американцы, европейцы и россияне должны работать вместе, чтобы избежать катастрофы, в том числе путем предотвращения террористических актов и снижения риска военного, или даже ядерного, конфликта в Европе.

С тех пор как исторические события 1989-1991 навсегда изменили Европу, каждый из нас был вовлечен в обеспечение евроатлантической безопасности, как в составе правительства, так и вне его. Несмотря на все это, усилиям по формированию системы взаимной безопасности в Евроатлантическом регионе не хватало настойчивости и творческого подхода. В результате евроатлантическое пространство остается уязвимым перед политическими, военными и экономическими кризисами.

В отсутствие новых инициатив, исходящих от всех сторон, ситуация, скорее всего, ухудшится. Теракты уже нанесли удары по Москве, Беслану, Анкаре, Стамбулу, Парижу, Ницце, Мюнхену, Брюсселю, Лондону, Нью-Йорку, Вашингтону, и другим городам. И те, кто совершил их, сегодня полны решимости ударить снова. Тысячи людей были убиты на Украине с 2013 года и сегодня люди опять гибнут в возобновившихся боевых действиях. Невинные беженцы пытаются спастись от разрушительных войн на Ближнем Востоке и в Северной Африке. А отношения между Западом и Россией опасно напряженные, и это увеличивает риск, что случай, ошибка или просчет приведут к всплеску военной эскалации, или даже новой войне.

Первым шагом в сотрудничестве по защите наших общих интересов является разработка и реализация конкретных, практических, краткосрочных инициатив, направленных на снижение рисков, восстановление доверия и улучшение евроатлантического ландшафта в сфере безопасности. Вот пять ключевых направлений, которые должны охватывать подобные инициативы.

Во-первых, мы должны снизить опасность использования ядерного оружия. На сегодняшний день риск случайного или ошибочного пуска ядерных баллистических ракет является неоправданно высоким. Отправной точкой для минимизации этой угрозы могла бы стать декларация со стороны президентов США и России, вновь подтверждающая, что в ядерной войне невозможно одержать победу и что она никогда не должна начаться. Это стало бы отражением совместного заявления, сделанного в свое время бывшим президентом США Рональдом Рейганом и бывшим советским лидером Михаилом Горбачевым, которое было хорошо воспринято в обеих странах и ознаменовало новые шаги по улучшению двусторонних отношений.

Во-вторых, нам необходимо снизить риски, связанные с поддержанием ядерных сил в режиме «быстрого старта», когда они готовы к немедленному запуску и способны поразить цель в течение нескольких минут. США и Россия должны взять на себя обязательства начать дискуссии о снятии значительной части стратегических ядерных сил с режима немедленного запуска. Это, наряду с предложенной выше декларацией, создало бы стратегическое направление на снижение ядерной угрозы.

В-третьих, необходимо снизить угрозу попадания ядерных и радиоактивных материалов в ненадлежащие руки. Поскольку группировка ДАИШ ищет новых путей для экспорта террора в Европу, Северную Америку и другие места, она может попытаться приобрести и взорвать устройство, предназначенное для распыления радиоактивного материала, известное как «грязная бомба». Поэтому, особенно остро необходимо, чтобы Россия и Европа осуществляли глобальные усилия по обеспечению безопасного хранения ядерных и радиоактивных материалов во всем мире. В связи с этим существует острая необходимость сотрудничества в этом направлении. Многие объекты, где используются подобные материалы, являются уязвимыми, однако, на данный момент предполагаемая дата полного обеспечения их безопасности во всем мире – 2044 год.

В-четвертых, мы должны снизить риски военного противостояния за счет активизации коммуникаций между военными путем создания Группы управления кризисами между Россией и НАТО. Эта инициатива должна сопровождаться усилиями по возобновлению двустороннего диалога на уровне военного командования между США и Россией. Основное внимание следует уделить повышению прозрачности и доверия с обеих сторон.

В-пятых, мы должны снизить риск возникновения инцидентов в воздухе, ведущих к политическому или военному конфликту. Наращивание военной активности в зонах, где одновременно осуществляют операции НАТО и Россия, в настоящее время создает неприемлемо высокий риск для гражданских воздушных перевозок. Страны, действующие в балтийском регионе, в качестве первого шага должны обменяться национальными правилами эксплуатации, которым должны следовать воздушные суда национальной принадлежности. Техническая поддержка для повышения прозрачности действий в воздухе также существенно снизила бы риск столкновения.

Европа, США и Россия находятся сегодня в конфронтации по ряду существенных вопросов. Однако, ничто не должно отвлекать внимание от важной цели определения рамок новой политики, основанной на общих жизненно важных интересах, которая может остановить движение по нисходящей спирали в развитии отношений и стабилизировать обстановку в евроатлантическом регионе. Практические краткосрочные шаги, обозначенные выше, необходимо предпринять уже сейчас.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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