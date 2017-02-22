Россия одерживает верх в нефтяной войне

Сокращение добычи нефти, проведенное Саудовской Аравией, членом Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), может поддержать цены на нефть и уменьшить непостоянство рынка, но также оно дает дорогу конкурирующими с ними сортам сырой нефти на самый ценный рынок для ближневосточных производителей – Азию.

Независимые нефтепереработчики в Китае, не связанные долгосрочными контрактами с Саудовской Аравией, в первые недели этого года заменили дорогое сырье с Ближнего Востока на российскую нефтяную смесь Urals, которая по качеству схожа с сырой нефтью Oman и, по мнению трейдеров, лучше для переработки.

Нефть Urals – это теперь достижимая возможность для небольших китайских нефтепереработчиков после подъема цен на нефть из Ближнего Востока.

Продавая нефть Urals Китаю, Россия может теперь воспользоваться преимуществом от сокращения добычи нефти ОПЕК и дальше укреплять свое лидерство над Саудовской Аравией в качестве главного поставщика нефти для Китая.

Спрос на нефть в Китае помог России опередить Саудовскую Аравию и занять первое место в экспорте сырой нефти в Китае в прошлом году. Уровень российского экспорта вырос на 25 процентов за один год и составил 1.05 миллиона баррелей в день (2016 год), тогда как экспорт Саудовской Аравии составил 1.02 миллиона, поднявшись на 0.9 процента.

С того момента, как договор о сокращении добычи нефти вступил в силу (1 января 2017 года), Саудовская Аравия должна была найти тонкий баланс между сокращениями, чтобы показать миру (и ОПЕК в том числе), что серьезно снижает объемы производства и в то же время поддерживает поставки покупателям по всему миру, включая основной рынок сбыта – Азию.

В начале января, саудитам пришлось сократить февральские поставки для некоторых покупателей в Китае и южной Азии, при этом сохраняя полные объемы поставок на жизненно важные для нее японский и южнокорейский рынки. По данным информационного агентства Блумберг, поставки нефти из Саудовской Аравии в Азию уменьшились на 5-10 процентов. Саудовская Аравия сократила добычу тяжелых сортов нефти и сделала упор на доставку легких сортов, чтобы поддержать конкурентоспособность с Западной Африкой и США, которые стали более активны.

Сокращение поставок нефти ОПЕК и более дорогое сырье с Ближнего Востока по отношению к WTI и Brent помогают не только российской нефти Urals держать курс на ранее неприбыльное китайское направление. Также это повышает поставки сырой нефти из США.

Китай также получит первую поставку нефти из Восточной Канады в конце февраля этого года.

Все же, Саудовская Аравия не просто позволяет себе потерять столь ценный азиатский рынок. После некоторых сокращений в февральских поставках в Китай и южную Азию компания Saudi Aramco заявила о том, что нефть будет доставлена в тех объемах, которые требуются азиатским нефтепереработчикам, в марте. По данным агентства Блумберг, по крайней мере семь нефтепереработчиков в северной Азии и два в южной Азии получат в марте полные объемы нефти.

В то время как Саудовская Аравия пытается защитить свою долю рынка в Азии, конкурируя с добытчиками нефти в Мексиканском заливе, Северном море и Африке, тот факт, что российская нефть Urals прокладывает себе путь к китайскому рынку показывает, как экспортеры нефти и трейдеры используют любую возможность этого «арбитражного окна», чтобы заработать на сокращении производства ОПЕКом своего разрекламированного продукта.

Источник перевод для MixedNews — Дмитрий Уточкин (Голосов нет)

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